"An den möglichen Post-Putin-Entwicklungspfaden hat die Wagner-Meuterei wenig geändert", mutmaßt die Russland-Expertinauf: "Da wäre zum einen das Szenario, beispielsweise durch eine, die einen Nachfolger mit ähnlichen politischen Positionen an die Macht bringen würde. Was das Szenariounter anderem bedeuten könnte, hat der vergangene Samstag gezeigt:in Russland. Nicht nur Prigoschin, sondern auch andere private Militärunternehmen oder der tschetschenische Herrscherhaben mit dem vollumfänglichen Krieg gegen die Ukraine an militärischem und politischem Gewicht zugelegt. Es ist davon auszugehen, dass sie im Falle eines Regimekollapses ihre Interessen auch mit der Waffe verteidigen würden. Eine demokratische Transition bleibt hingegen auch weiterhin das am wenigsten plausible Szenario."Vor dreißig Jahren fand in der zentralanatolischen Stadteine Art Pogrom statt. Ein Mob von Tausenden Menschen steckte ein Hotel an, in dem türkisch-alevitisch und kurdisch-alevitische AutorInnen eine Kulturfestival abhielten.kamen ums Leben. Bei dem Festival hatte der türkische Schriftstellerdas Verbot von Salman Rushdies Roman "Die Satanischen Verse" kritisiert. Für die Alewiten ist dieser Brandanschlag bis heute ein traumatisches Ereignis, denn hier starben einige der bekanntesten alewitischen Künstler, berichtet Svenja Huck in der. Die zentrale Gedenkdemonstration zu diesem Ereignis findet am Sonntagstatt, wo 70.000 Alewiten leben. Das hat laut Huck einen besonderen Grund: "Der gewalttätige Mob in Sivas umfasste rund 15.000 Personen, von denen rund hundert zu Haftstrafen verurteilt wurden. Einige der Täter konnten sich allerdings rechtzeitig ins Ausland absetzen, neun von ihnen. 2019 hatten die damaligen Grünen-Abgeordneten Benedikt Lux und Fatos Topac im Namen einer Angehörigen Anzeige erstattet, doch bisher kam es zu. Die Generalbundesstaatsanwaltschaft teilte auf Anfrage mit, sie sei für das Verfahren nicht zuständig und habe es an die Berliner Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Von dort erhielt diebis Redaktionsschluss keine Auskunft über den Stand des Verfahrens." Es gab in dervor dreißig Jahren ein Interview mit Aziz Nesin, wo dieser auch auf einen bitteren Streit mit Rushdie einging.In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Mittelweg denkt der Soziologegemeinsam mit anderen Autoren über die sogenanntenach. Den Politikstil jener "Starken Männer" macht ein ", gekennzeichnet durch Personalisierung und Polarisierung", das Verantwortlichmachen "finsterer Mächte" und ein starkes Beziehungsgeflecht aus, erklärt er im Gespräch mit Harry Nutt (): "Dieses Beziehungsgeflecht besteht, grob gesagt, aus vier Elementen: erstens den Führerfiguren selbst, zweitens ihrer Anhängerschaft und Wählerbasis, drittens einem engen Kreis von Gefolgsleuten mit Zugriff auf die administrativen, militärischen und geheimdienstlichen Apparate sowie die ökonomischen Ressourcen. Viertens schließlich gehören dazu die anderen Mitglieder im. Die wechselseitigen Abhängigkeiten,, Loyalitäten und taktischen Koalitionen in diesem Gefüge sind komplex. Hinzu kommen diedes weiteren Kriegsverlaufs. Ob das Regime Putin gerade erodiert, das ist schwerlich abzusehen. "Die aktuellen gewaltvollennach dem Tod des 17-jährigen Nahel bei einer"könnten sozusagen derwerden", glaubt der Soziologeim-Gespräch, in dem er eine stärkerein Frankreich fordert: "Es gibt keine unabhängigen Kontrollorgane, das ist der Kern des Problems. Bestehende Regelungen werden nicht ausreichend umgesetzt. Zum Beispiel ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Polizisten bei Demonstrationen eine Identifikationsnummer tragen. Aber manche tun das einfach nicht."