"Ich betrachte mich selbst als eine, eine ehemalige Autorin, eine Autorin, die ihr Vertrauen in die Literatur und - schlimmer noch - in die Sprache verloren hat", sagt die ukrainische Schriftstellerin gleich zu Beginn ihrer Eröffnungsrede ( hier zum Nachlesen als PDF und dort als Video) desin Klagefurt. Einen bereits begonnenen Roman, der einen antisemitischen Mordexzess in ihrem Heimatdorf im Jahr 1942 in Erinnerung holen soll, der ihr überhaupt erst vor kurzem bekannt wurde, wird nun unvollendet und unveröffentlicht bleiben, kündigte sie an. "Die Sprache, die schönste Gedichte hervorbringt, kann auch dazu dienen, Befehle kundzutun, zum Abschuss von Raketen, die Zivilisten töten, oder zum Vorrücken von Panzern."Die Rede hat die Kritiker aufgewühlt."Eine pathetische Demutsgeste, einen rhetorischen Kniefall", bezeugt Felix Stephan in der. "Nicht ganz auszuschließen, dass es Leute geben wird, die aus dieser Rede eineund der russischen Invasion der Ukraine heraushören wollen. Doch ist es kaum zu vermeiden, dass sich dieder verschiedenen Todeskampagnen, die in kaum drei Generationen über diese Weltregion hinweggezogen sind, in der Erinnerung - und mehr noch: im Verdrängen - berühren und überlagern. Der Prozess des Erinnerns hat kein politisches Bewusstsein, die Gedanken denken sich in der Regel selbst." Die Schriftstellerin "ist auch als gebrochene, ehemalige Autorin sehr gut darin, die Komplexität der Zustände zu erfassen, auszuhalten und darzulegen", schreibt Judith von Sternburg in derGerrit Bartels vom findet alles nachvollziehbar, was Maljartschuk sagt, bleibt aber leise skeptisch: "Sie führt die immer auchan (war diese je unschuldig?), vor der sie Angst habe, weil diese eben auch 'Millionen von mehrheitlich friedlichen Bürgern überzeugen kann, im Recht zu sein, andere zu ermorden'. Maljartschuks Rede ist eine durchaus bewegende, aber nicht immer überzeugende, zu kurz erscheint der eine oder andere ihrer Schlüsse (hier die, muss sie das immer sein?, nicht eher wahrhaftig?, dort das Grauen, gegen das sie nichts ausrichten kann.)" Aber Maljartschuk überlässt sich nicht ganz dem Pessimismus, kommentiert Jan Wiele in derauch wenn diese Schlussnote vielleicht auch einfach veranstaltungspraktischen Gründen geschuldet war: Sie versuchte - "verzweifelt, darf man vielleicht hinzufügen -, der Hoffnungslosigkeit doch nochentgegenzusetzen, mit einem Zitat von Ingeborg Bachmann davon träumend, dass die Hände der Menschen irgendwann begabt sein werden für. Darauf hatte zuvor wirklich nichts an ihrer bitteren Rede schließen lassen, aber dennoch war diese Rahmung wohl notwendig, um nicht nur in diesem Moment mit dem Bachmannpreis-Wettbewerb fortzufahren, sondern mit der Literatur überhaupt - und sei es in der." Gerrit Bartels ( Tsp ) und Michael Wurmitzer ( Standard ) resümieren die ersten Wettbewerbsbeiträge.Außerdem: Marc Reichwein verneigt sich in dervor, der nach dreißig Jahren als Leiter derzum Ende des Jahres seinen Tisch räumt. In derlobt Lothar Müller Zilles "". Michael Wurmitzer liest sich für dendurch aktuelle-Bestseller.hätte sich, wie er in der schreibt , bei einer Abendveranstaltung zu Ehren Enzensbergers im kleinen Kreis in der Suhrkamp-Villa in Berlin "" gewünscht, "wie der Schriftsteller es selbst bestimmt getan hätte, wenn er als junger Mann bei seiner eigenen Gedenkfeier dabei gewesen wäre". Paul Kahl erklärt in der, wie es dazu kommt, dasssowohl bei Neapel als auch bei Weimar begraben liegt.