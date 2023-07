Als einen Kampf zwischen, betrachtet der russische Schriftsteller in derdie Meuterei der Wagner-Truppen, wobeials die kleine Puppe in der großen Puppe Putin von Anfang an wenig Chancen hatte: "Eine Machtergreifung Prigoschins war unwahrscheinlich eben deshalb, weil sich die Gespaltenheit Putins als Stärke und nicht als Schwäche erweist. Der Wunsch Prigoschins, bis zum Ende zu gehen, knallhart die Wahrheit zu sagen, das ist eher typisch für einen, dem danach ist, einen rauszuhauen, als für die Volksmassen, die sich ebenso wie Putin durch ihre Gespaltenheit auszeichnen, die Fähigkeit, zwei Wahrheiten zugleich zu sehen. Das kriminelle Russland ist ein ganz bestimmtes, jedoch nicht das wichtigste Element der russischen Mentalität. Hauptwesenszug ist eher derund damit. Prigoschin ist sehr viel geradliniger als der Präsident, aber gerade deshalb weniger gefährlich."In einem weiteren Text in derwiderspricht Jerofejew der Vermutung, dass Prigoschins Manöver ein mit Putin abgekartetes Spiel war, aber Verständnis für die Skepsis hat er durchaus: "Putins Russland hat sich selbst in eine' verwandelt, bei der niemand weiß, was wahr und was Fake ist. Gerade diese andauernde Unbestimmtheit ermöglicht es Putin, die Macht zu manipulieren, die Eliten gegeneinander aufzuhetzen, Russland ohne klar umrissene Grenzen hinzustellen und einen Krieg zu führen, den Krieg zu nennen verboten ist."Andrea Seibel unterhält sich für diemit, der unter anderem über dieund über das "besondere Verhältnis zu Russland" spricht, das Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmernachsagt. Ein "besonderes Verhältnis" hätten auch die Polen und kämen doch zu anderen Schlüssen, so Koenen. "Vielleicht ist der Gedanke zu kompliziert, aber wenn ich schaue, wo im östlichen Europa heute die innenpolitischen Mehrheiten gegenüber dem Krieg in der Ukraine nach Moskau neigen oder bröckeln, dann merkwürdigerweise besonders unter denen,sind - die Ungarn, die Slowaken, Kroaten oder Bulgaren - und die von den Sowjets besonders gründlich besiegt worden sind. In der Psychologie gibt es ja das Phänomen der ''."Wunschdenken bestimmte die Wahrnehmung vonam letzten Samstag, meint Richard Herzinger in seiner-Kolumne: "Dabei ist die jetzt heiß diskutierte Frage, ob sich Putins Herrschaft eher, in gewisser Weise falsch gestellt. Denn für ein Regime wie dieses kann beides zugleich zutreffen. Herrscht in Russland doch eine "Stabilität", die von ganz anderer Art ist als das, was im Westen darunter verstanden wird. Bei dem russischen 'Staat' handelt es sich um ein, das sich aus der schrankenlosen Gewalt heraus, die es hemmungslos nach innen wie nach außen praktiziert, permanent selbst reproduziert."In der deutet Sarah Pagung von der Körber-Stiftung dagegen Prigoschins Meuterei als Anfang vom Ende: "Diehaben sich seit dem vergangenen Wochenende verschoben. Die Möglichkeit eines Russlands ohne Putin und eines Zerfalls des Machtsystems ist realer." In derrekapituliert Georg Mascolo die Geschichtegegenüber dem ungeniert mörderischen Agieren russischer Geheimdienste in Deutschland.=====Frankreich versinkt in einem Alptraum entfesselter Gewalt und aufrührerischer Rhetorik, in derspringt Nils Minkmar Präsidentzur Seite: "Linke wettern gegen die Polizei, Rechte gegen die Eltern des Opfers und die Kultur der Vorstädte. Macron ist der Präsident derer, die es gut finden, wenn ein Todesschütze in Polizeiuniform ins Gefängnis kommt und das Umfeld untersucht wird, die sich aber fragen, weshalb in Reaktion darauf Busse in Brand gesetzt werden, mit denen Leute zur Schule und zur Arbeit fahren, oder der Supermarkt geplündert wird. Macrons Stellung zwischen den sich radikalisierenden Lagern wirkt zunehmend bedrängt, er gleicht einem."Ziemlich scheinheilig findet es Niklas Bender in der, den bei einer Verkehrskontrolle getöteten Nahel M. zum minderjährigen Unschuldslamm zu küren. Der siebzehnjährige war schließlich ein krimineller Intensivtäter. Gleichwohl hält er auch die Polizei für einen Teil des Problems: "Ihr Einsatz ist in Frankreich oft unerbittlich: Man spricht lieber vom 'Wiederherstellen der öffentlichen Ordnung' als von 'Deeskalation'. Ausgerechnet derals Garant universeller Werte verhindert eine Debatte darüber, welche Strategie erfolgversprechend ist, und führt dazu, dass man Opfer in Frankreich eher in Kauf nimmt als anderswo. Schwerer zu fassen ist ein zweiter Aspekt des Staatsverständnisses: Die französische Obrigkeit lässt ihre Bürger eher in Ruhe, hier lebtund respektiert die Gesetze nach Gutdünken; das ist die Seite, die Besucher aus dem Ausland meist als französisches Laissez-faire deuten. Die Kehrseite sehen sie selten: Wehe dem, der auf falscher Tat ertappt wird oder zu weit geht. Wenn die Staatsmacht eingreift, dann begegnet sie dem Bürger."