The rescue operation ended in #Kramatorsk, the number of casualties rose to 12. Can't stop thinking that not only that terrorist attack was deliberate, but russians sent their agent to check if pizzeria was crowded enough. How can there still be doubts this evil should lose? How? pic.twitter.com/eVQ7sTcb25 - Olena Halushka (@OlenaHalushka) June 29, 2023

könnte auch zu einervon Putins Regime führen, fürchtet Michael Thumann in der: "Womöglich wird sich Putin am Vorgehen des türkischen Präsidenten orientieren. Der hatte nach einem bis heute nicht vollständig aufgeklärten Putschversuch 2016 Armee, Justiz und Staatdurchforstet. Mag Putin nach außen noch so sehr die Einheit von Diensten, Armee und Volk proklamieren: Er wird sicher noch mit jenen Geschäftsleuten abrechnen, die am Samstag der Revolte zu schnellstürzten. Mit einer stillen Säuberung in Kreisen der Aufklärung und der Sicherheitsorgane ist auch zu rechnen. Zu viele haben Prigoschin insgeheim die Daumen gedrückt."Der belarussische Schriftstellermeint dagegen im Gespräch mit Peter Kümmel von der, dass Prigoschin keineswegs weg vom Fenster ist und sich sogar bei denpräsentieren könnte: "Es liegt in der Natur der Macht, dass derderwerden kann. Ich sehe da leider keinen Widerspruch."Die Toten vonspielen in den deutschen Medien heute kaum eine Rolle:"Es ist nicht auszuschließen, dass vieledieam Verteidigungsministerium und dessen Art der Kriegsführung tatsächlich teilen", meint der Friedensforscherin der: "Auch eine gewisse demoralisierende Wirkung ist nicht auszuschließen. Allerdings sind militärische Einheiten nicht aktiv auf die Seite Wagners übergewechselt (obwohl Nichtstun auch alsinterpretiert werden könnte), und einige Einheiten haben den Befehl ausgeführt, Wagners Konvois anzugreifen. Ob dies jedoch zu einer Reduzierung russischer Truppen in der Ukraine führen wird, um die innere Sicherheit zu stärken, ist noch schwer zu sagen. Nach den ersten Reaktionen von Putin und seinem Zirkel lässt sich eher das Gegenteil vermuten."Für denliest Frank Herold1931 erschienenes Werk "Technik des Staatsstreichs" , das knapp zehn Jahre nach Mussolinis Marsch auf Rom erschien - und als Anleitung für Putschisten ebenso wie als Warnung vor ihnen gelesen werden kann. "'Der Aufstand', schreibt Malaparte (...)' wird nicht mit Massen gemacht, sondern mit einer Handvoll Männern, die, zu allem bereit, in der Aufstandstaktik ausgebildet und trainiert,der technischen Organisation des Staates schnell und hart zuschlagen.' (…)fehlte es verglichen damit an allem. (…) Folgt man Malapartes Gedanken weiter, führen sie einen zur Erkenntnis, dass den wirklichen Staatsstreich in Russland schon zwei Jahrzehnte vor Prigoschin ein ganz anderer vollzogen hat:. Malaparte ist nach der Betrachtung der 1920er-Jahre der Überzeugung, dass der 'moderne' Putschist nicht über die Massen auf Barrikaden und mit aufgepflanzten Fahnen an die Macht gelangt, sondern ganz legal die Regierungsgewalt übernimmt, um danach den radikalen Umbau des früheren Staatswesens in Angriff zu nehmen."Im Interview mit Andreas Schreiner, das eher zum Wortgefecht ausartet, hältein leidenschaftliches Plädoyer für ein "", das die Souveränität der Nationalstaaten aufhebt und Israel einschließt: "Die Ungarn, die Polen machen, was sie wollen. Sie brechen europäisches Recht. Da soll die europäische Idee obsolet sein? Gerade jetzt müssen gemeinsame Standards verteidigt und weiterentwickelt werden. Einwäre ein Fortschritt gegenüber nationaler Willkür, das verstehen Sie doch, oder?"