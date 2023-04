Schöner sterben im Humboldt Forum. Foto: Stiftung Humbold Forum im Berliner Schloss / Alexander Schippel





Egungun-Masken Tanman (links) und Bouloukou (rechts). Foto: Stéphan Gladieu

Schwer enttäuscht kommt-Kritiker Matthias Busse aus der Jahresausstellung des "Un_endlich - Leben mit dem Tod" , die sich auf fundamentale Weise mit dem Sterben auseinanderzusetzen verspricht. Busse wundert sich über die eingeschränkte Perspektive "westlicher Aufgeklärter", mit der die Ausstellung auf den Tod blickt und beklagt "", bei dem wirkliches Hinterfragen ausbleibt. Der krude Alltag des Sterbens wird dabei ausgeblendet, kritisiert er: "Der Tod verliert in dieser Ausstellung seinen Schrecken. Das Leben entweicht sanft mit dem letzten Ausatmen wie im Atem-Meditiationsworkshop in einem. ... Bei all dem frommen Geraune vom Tod als dem großen Gleichmacher bleibt alles globale Forschungswissen unerwähnt: Damit die Geister der Verstorbenen den irdischen Wohlstand weiter gönnen, praktizieren viele Gemeinschaften Ahnenverehrung mit teils aufwendigen Sakralobjekten. Doch die einprägsamen, teils einzigartigen Artefakte der im Schloss beheimateten Ethnologischen und Asiatischen Museen."-Kritikerin Johanna Schmeller ist fasziniert von der Gegenüberstellung ganz unterschiedlicher Maskierungen in der Ausstellung "From Mystic to Plastic" im Museum Fünf Kontinente in München. Die Ausstellung stellt zwei Bilderserien des Fotografengegenüber: Für die Reihe "Engungun" hat Gladieuaus der Republik Bénin fotografiert, sie "sind aus glänzenden Nieten und schwingenden Stoffbahnen zusammengesetzt, haben geschnitzte Holzskulpturen wie Affen, Panther oder wilde Hunde wie eine Krone auf dem Kopf", staunt die Kritikerin. Demgegenüber stehen seine Fotografien der Arbeiten des Künstlerinnenkollektivs "" aus Kinshasa, "bombastische, anerinnernde Kostüme", allesamtgeschaffen. "Das Künstlerkollektiv lässt eine irre Science-Fiction-Welt entstehen. Doch wie im Ahnenkult auch sindnicht abgebildet."Der Historikerstellt in der taz klar, daszwar die Nazis verabscheute, aberwar, noch vor den Nazis fliehen musste. Ersteres schriebfälschlicherweise in seinem Buch "Liebe in Zeiten des Hasses", zweiteres war auf einer Wandtafel in der kürzlich beendeten Ausstellung "Departure" in der Münchner Pinakothek der Moderne zu lesen, ärgert sich Keisinger. "Beckmann hat sich während der NS-Zeit in keiner Weise persönlich kompromittiert. Ein Verfolgter, der um sein Leben bangen musste, war er jedoch nicht. Auch wenn sich dieses Bild hartnäckig hält und jüngst sowohl von den Kuratoren der Münchner 'Departure'-Schau als auch - in besonders gravierender Weise - von Florian Illies einmal mehr übernommen wurde. Offenbar dominiert in der Exilgeschichte weiterhin der Wunsch nach einer."Weitere Artikel: Catrin Lorch berichtet in derüber die Dokumentation "Whaam! Blam!and the Art of Appropriation" in der Comic-Autoren den Pop-Art-Künstler des Plagiats bezichtigen. Absurd und nicht besonders neu, meint Lorch, schließlich ging es ihm gerade darum, alltägliche Motive zu kopieren, um sie "in der Kunst aufzusockeln, zur Analyse frei zu geben". In derschreiben die Malerundüber ihre moderne, religiöse Kunst.Besprochen werden die Ausstellung ". Zwischen Schmerz und Seligkeit" in der Gemäldegalerie Berlin ), die Gruppenschau "Indigo Waves and other Stories" im Berliner Gropius Bau Tagesspiegel ),Dokumentation seiner "One Year Performance 1980-1981 (Time Clock Performance)"in der Neuen Nationalgalerie Tagesspiegel ), eine Ausstellung des Malersin der Londoner Estorick Collection NZZ ) und die Ausstellung "1920! Im Kaleidoskop der Moderne" in der Bundeskunsthalle Bonn monopol ).