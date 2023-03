"Die Islamische Republik musswerden", ruft wütend die Literaturwissenschaftlerinin der. Und die EU sollte endlich ihren Teil dazu beitragen, statt am Nuklear-Deal mit demfestzuhalten und darauf zu verzichten, die Islamische Revolutionsgarde als Terrororganisation zu listen: "Niemand wird mehr sagen können, nichts gewusst zu haben. Angesichts der Brutalität des Regimes und der entfesselten Gewalt - Verschleppung und Tötung von Kindern, öffentliche Hinrichtungen, Schüsse auf Friedhöfen, sogar Leichenschändung - lässt sich dieund der deutschen Bundesregierung gegenüber der Weltöffentlichkeit immer schwerer legitimieren. Zeitgleich mit den jüngsten Demonstrationen in Iran tagte in Wien in dieser Woche das Board of Governors der Atomenergiebehörde und stellte in seinem Abschlussstatement fest, dass die EU auch weiterhin am Nuklear-Deal mit der Islamischen Republik (JCPoA - Joint Comprehensive Plan of Action) festhalten will.an den für ihre Grundrechte kämpfenden Menschen in Iran ist damit schwarz auf weiß nachzulesen."DieRedakteure Reinhard Bingener und Markus Wehner legen in diesen Tagen das stark erwartete Buch "Die Moskau-Connection - Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit" vor, in dem sie en détail die über Jahre intensiviertemit russischen Interessen beleuchten. Ebenso heftig wie die Liebe zu Russland war der Hass der SPD auf Befreiungsbestrebungen in Osteuropa, schon in den Achtzigern: "Egon Bahr wirft der Gewerkschaftvor, den Frieden in Europa aufs Spiel zu setzen. Durch eine Destabilisierung Polens werde das Gleichgewicht der Militärblöcke von NATO und Warschauer Pakt gefährdet, befindet der Architekt der Ostpolitik. Als im Herbst 1981 die Solidarność durch Streiks das Machtmonopol der Kommunisten infrage stellt, wird Bahr gefragt, ob die Sowjetunion das Recht habe, in Polen einzuschreiten. '', antwortet er. Und Herbert Wehner, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, fordert schon im August 1981 gegenüber einem Vertrauten von SED-Chef Erich Honecker, man müsse 'entschlossene Maßnahmen gegen Polen' einleiten, 'je eher, desto besser'. Es gehe ', leider', so Wehner."Inlagen im Januar und Februar die Gondeln auf Grund.in den Kanälen. Das passiert immer wieder, aber Geld, dass der Stadt zur Sanierung bewilligt wird, wird immer wiederwerden, solange Venedig mit dem Festland zwangsvereint bleibt, erklärt Petra Reski auf: "Niedrigwasser gibt es immer wieder in der Lagune, speziell im Januar oder Februar: Im Jahr 2008 war das Niedrigwasser mit minus 80 Zentimetern noch tiefer als das letzte. Allerdings dauerte die jetzige Periode ungewöhnlich lange und brachte dieder Palazzi undzum Vorschein. Die Stadt hätte das zum Anlass nehmen können, Fundamente zu renovieren, Kanäle auszubaggern oder gar verseuchte Böden zu sanieren. Dafür stellt ein Spezialgesetz zum Erhalt Venedigs Geld zur Verfügung, EU-Fördermittel gibt es außerdem. Doch stattdessen beschloss der Stadtrat unter dem Bürgermeister Luigi Brugnaro, der gleichzeitig Unternehmer ist, mit diesen Geldern einzu bauen - für 107 Millionen Euro."