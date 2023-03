"Ein Arzt, der in einer Notaufnahme in der südiranischen Provinz Chuzestan arbeitet und auch vergiftete Schülerinnen behandelt hat, sieht die These eines psychisch bedingten Phänomens skeptisch. Bei den Schülerinnen, die bei ihm eingeliefert wurden, sei an den Kleidern deutlicher Geruch nach verfaulten Eiern und Essig wahrnehmbar gewesen. 'Mindestens ein Teil der gemeldeten Symptome muss auf reale Vergiftungen zurückgehen', meint der Arzt, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte, im Gespräch mit der taz."

Der Westen schwelgt gern in seinen eigenen noblen Werten, ärgert sich Sonje Zekri in derund sieht auchfeministische Außenpolitik in dieser Tradition: Buzzwords und Anspruchshaltung, aber im Ernstfall keine Solidarität: "Dass die schönen Werte deutscher Außenpolitik in afrikanischen oder asiatischen Ländern nicht zünden, hat deshalb nicht nur damit zu tun, dass Chinesen und Russen Autobahnen, Fabriken und Museen bauen, ohne nach Menschenrechten zu fragen, dass es den Menschen in diesen Ländern also egal ist, ob Peking Seltene Erden abtransportiert oder russische Wagner-Söldner Massaker in Mali verüben. Sondern damit, dass Senegalesen, Ägypter oder Afghaninnen den Eindruck haben, dass die deutschen oder europäischen oder eben 'westlichen' Werte eine exklusive Veranstaltung sind,, im schlimmsten die Verschleierung eigener Interessen."Imberichtet Susanne Koebl von den Vergiftungserscheinungen, unter denen junge Frauen und Mädchen im Iran leiden. Mehr als 7.000 Iranerinnen soll es schon schon getroffen haben. Die Stimmung im Land heizt sich extrem auf, psychische Ursachen will Koebl nicht ausschließen: "Auffallend ist immerhin, dassbisher kaum Symptome zeigen. Man kann sich durchaus fragen, wie sie von der toxischen Wirkung verschont bleiben können, wenn das Gift in Klassenräumen verströmt wird. Was auch immer die Ursache des Phänomens ist - seine politische Ausschlachtung innerhalb des Machtkampfes in Iran ist im vollen Gange. Anti-Regime-Aktivisten thematisieren die Vorfälle intensiv, vor allem in den sozialen Netzwerken. International bekannte Oppositionelle wie die US-Iranerin Masih Alinejad sammeln und posten fast täglich neue Videos. Die Bilder zeigen wütende Eltern von mutmaßlich vergifteten Schülerinnen: '', das ist der Slogan, der heute auf den Straßen Teherans zu hören ist, schreibt Alinejad. Der Beitrag wurde mehr als 2000-mal geteilt."In der weiß Teseo La Marca zwar, dass es im Kosovo und in Palästina ähnliche Phänomene einer Massenerkrankung gegeben hat, sieht aber