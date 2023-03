Direkt von der front: Volodymyr Kravchuk in "Ha*l*t" am Deutschen Theater. Foto: Arno Declair

Szene aus Sasha Waltz' "Beethoven 7". Bild: Sebastian Bolesch

Wut und Entschlossenheit erlebt -Kritiker Peter Laudenbach beim Festival Radar Ost am Deutschen Theater in Berlin, das in diesem Jahr mit Produktionen aus der Ukraine, Belarus und Georgien beeindruckt. Vor allemHamlet-Variation "Ha*l*t" des Kiewer Left Bank Theatres hat Laudenbach umgehauen. "Zwölf Schauspieler des Left Bank Theatre kämpfen seit Kriegsbeginn an der Front, darunter auch Volodymyr Kravchuk, der in der Inszenierung eigentlich den Fortinbras spielen sollte. Jetzt ist er in Kampfmontur per Video zugeschaltet, von wo, darf er nicht sagen. Ihm gehören die letzten Worte der Aufführung. Sie klingen wie die trotzige Antwort auf, eine verzweifelte Hoffnung: 'Es sollen andere Tage kommen.' Vor diesem Epilog gehen die Schauspieler durch einen Fiebertraum, in dem sich die Grenzen zwischen Theater, Wahnzuständen, Erinnerungsfetzenauflösen. Was eben noch das nüchterne Setting eines Publikumsgesprächs nach einer Theatervorstellung war, wird zum: Sitzen wir in einem Theater oder träumen wir nur, dass wir in einem Theater sitzen? Oder sind wir schon tot und halluzinieren im Grab?" AuchSophie Diesselhorst bekennt , dass ihr die Front noch nicht so nahe gekommen sei.hat Beethovens "Siebte Sinfonie" choreografiert. Dorion Weickman bewundert in derdiese hervorragende Kombination. Auch das vorgeschaltete E-Beat Präludium des chilenischen Komponisten, das das Publikum im Radialsystem in Berlin in den ersten dreißig Minuten in "riesigen Schockwellen" erschüttert und die Beethoven-Einspielung vonpassen perfekt zueinander: "Sie hat zu Souveränität und gestalterischer Freiheit gefunden. Zu einer Energie, die selbst Beethovens 1813 auf dem Höhepunkt der Befreiungskriege uraufgeführte Symphonie mühelos imder Gegenwart spiegelt - und umgekehrt." BLZ -Kritikerin Michaela Schlagenwerth hat die Performance besonders genossen, als die ersten Beethoven-Klänge einsetzten:"die Tänzer finden sich leichtfüßig, verspielt und durchaus auch selbstverliebt zu vielfältigen Reigen zusammen. Eine Gesellschaft im Glück, und doch schwebt eine Bedrohung über ihnen und schwingt hinein in diese lichten, ahnungslosen Körper. Eine Bedrohung, die durch den Prolog ganz und gar präsent ist. Wie Sasha Waltz hier zum ersten Satz die verschiedenen Klangmotive mit ihren vielen Varianten und Umkehrungen in Tanz verwandelt, ist meisterhaft." Im Tagesspiegel ist Sandra Luzina nicht ganz überzeugt von der Techno-Klassik-Kombi, findet dafür aber das Ensemble umso überzeugender.Besprochen werdenpointenreiche Mozart-Inszenierung "Figaro" an der Wiener Staatsoper ( Standard ), das Opera Forward Festival in Amsterdam (das-Kritiker Manuel Brug mit Produktionen zu Josephine Baker und George Orwell zeigte, wie die Oper von morgen aussehen könnte), eine Bühnenfassung vonDokumentarroman "Der Krieg hat kein weibliches Gesicht" am Theater Freiburg (), Tschechows "Der Kirschgarten" mit dem Theater Willy Praml in Frankfurt ( FR ),Inszenierung von Mozarts "Così fan tutte" an der Komischen Oper Berlin ( Tsp ),' Choreografie "Traces" beim Tanzmainz-Festival ( FR ), ein Rachmaninow-Liederabend mitin Zürich ( NZZ ), Marie Ndiayes "Die Rache ist mein" am Schauspiel Stuttgart ( Nachtkritik ) und das Dokumentarprojekt "Letzte Station Torgau" am Schauspiel Leipzig ( Nachtkritik ).