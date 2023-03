Lange hatte man von der "nationalistischen" West-Ukraine und der "gesprochen. Die Ukrainer haben diesen Diskurs mit ihrem Widerstand gegen Putins Invasion auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Die Lage war schon immer komplizierter, schreibt Mykola Riabtchouk in: "Als die Sowjetära zu Ende ging, waren die meisten Ukrainer in dererzogen worden, die meisten Publikationen und fast die gesamte Massenkultur wurden auf Russisch verbreitet, fast alle städtischen Zentren und öffentlichen Einrichtungen waren russischsprachig. Der hohe Grad der(und Sowjetisierung) verdeckte das Fortbestehen der lokalen ukrainischen Identität bei der Mehrheit der Bevölkerung. Die meisten russischsprachigen Ukrainer sind- genauso wenig wie englischsprachige Schotten (oder Iren) zu Engländern geworden sind, obwohl sich viele von ihnen als Briten fühlen können."Die Ukraine hat im Krieg bisherdurch Tod oder Verwundung verloren, schätzt eine Reportergruppe bei der. Die Verluste der Russen sollen bei 200.000 liegen. Die Reporter berichten über Sorgen, dass die ukrainische Armeesei für die erwartete Frühjahrsoffensive.ist an der misslichen Lage mit schuld: "Inwieweit die verstärkte westliche Militärhilfe und Ausbildung bei einer solchen Frühjahrsoffensive den Ausschlag geben wird, bleibt angesichts der sich abzeichnenden Zermürbung ungewiss. Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsbeamter, der anonym bleiben wollte, bezeichnete die vom Westen versprochene Anzahl von Panzern als ''. Andere äußerten insgeheim ihren Pessimismus, dass die versprochenen Lieferungen überhauptankommen würden."Diedes nach der letzten Bundestagswahl auf einen neuenangewachsenensoll aller Voraussicht nach diese Woche beschlossen werden. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Kommissionen, die bereits über die Verkleinerung debattierten, schreiben Robert Roßmann und Boris Herrmann auf Seite 3 der, aber: "Verkleinert wurde mit all dem aber nicht die Zahl der Abgeordneten, sondern derer, die da noch durchblickten." Dazu kommt, dass "die Existenz von 736 Abgeordneten ja keineswegs bedeutet, dass im Bundestag nur 736 Menschen arbeiten würden. Jeder gewählte Parlamentarier darf aufMitarbeiter beschäftigen. Das sind inzwischen mehr als. Und weil sich um all diese Leute eine Behörde kümmern muss - wir sind schließlich in Deutschland - ist auch die Bundestagsverwaltung mitgewachsen. Dort arbeiten mittlerweileund Beamte. Man muss sich den Bundestagsbetrieb als eine Kleinstadt im Staat vorstellen. Genau wie in anderen Städten herrscht auch hier Wohnungsnot."Der Beschluss sei auch ein "für die repräsentative Demokratie", kommentiert Robert Rossmann ebenfalls in der, denn es stellt sich die Frage: "Sind die Abgeordneten zu Reformen in der Lage, die sie selbst betreffen - oder können sie nur andere beschneiden? (…) Wie schwer ihr die Reform fällt, sieht man daran, dass sie im letzten Moment vor der eigentlich versprochenenzurückgeschreckt ist. Das ist ärgerlich. Noch viel ärgerlicher ist aber, dass die Ampelkoalition von der, für die sie sich jetzt lobt, ansonsten nicht viel hält. Die Zahl der Mitarbeiter in den Bundesministerien steigt jedenfalls ohne Unterlass. Und keine Regierung hat sich bishergegönnt wie die amtierende. Von Genügsamkeit ist hier nichts zu spüren."