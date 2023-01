Auch das ius ex bello ist kein Argument, um von der Ukraineüber einen Frieden zu fordern, schreibt in der, Professor für Internationale Politische Theorie und Philosophie in Frankfurt, als Antwort auf, der eben dies gefordert hatte ( unser Resümee ). "Letztlich sind es, die dafür sprechen, dass die Ukraine das Recht hat, ihren Kampf fortzusetzen. Erstens ist das Ziel, den russischen Beherrschungsversuch abzuwehren,. Zweitens ist der Einsatz des Militärs hierfür das einzigMittel. Drittens sei daran erinnert, dass, obgleich die Erfolgsaussichten schwer abzuschätzen sind, dieeines ukrainischen Sieges von Anfang an unterschätzt worden ist. Zuletzt: Solange man der Ukraine nicht fälschlicherweise die Schandtaten des ungerechten russischen Eroberungskrieges indirekt zuschreibt, sind ihre."Inistfestgenommen worden, der amtierende Pate der Cosa Nostra. Für Italien ist das ein wichtiger Tag, schreibt die Autorin Cinzia Sciuto, Redakteurin bei, für sie selbst, die aus Sizilien stammt,. Die Mafia habe eine Präsenz, die weit über dieihrer Mitglieder hinausgeht: "In einem Mafia-Land aufzuwachsen bedeutet, mit dem Wissen aufzuwachsen, dass man eine Reihe von Dingen nicht tun kann oder dass es sehr kompliziert sein könnte, sie zu tun, oder dass man bereits weiß, dass man viele Kompromisse eingehen muss, um sie zu tun. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Aber es ist auch die Macht der Mafia. Wie alle unterdrückenden Mächte liegt ihr Erfolg in der Tatsache, dass sieprägt, die nicht dazugehören, und sie dazu bringt, mentalezu übernehmen.", ein Imperium, das zerfällt, und je eher der Westen das begreift, umso besser, meint der britisch-amerikanische Politologein. Er siehtauf die westlichen Demokratien zukommen: "Von der Arktis bis zum Schwarzen Meer wird diewerden, während die Ukraine, Georgien und Moldawien ihre besetzten Gebiete zurückerhalten und sich um die Integration in die Europäische Union und die NATO bemühen werden, ohne die Reaktion Russlands fürchten zu müssen. Auch diewerden sich zunehmend befreit fühlen und sich in Bezug auf Energie, Sicherheit und wirtschaftliche Verbindungen an den Westen wenden können.wird in einer schwächeren Position sein, um seinen Einfluss auszuweiten, da es nicht mehr mit Moskau zusammenarbeiten kann, und innerhalb der russischen Föderation könnenentstehen, was die Stabilität in mehreren Regionen Europas und Eurasiens erhöht."