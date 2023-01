Auch an diesem Wochenende ging der russische Krieg gegen dieweiter. Kiew war sieben Stunden ohne Strom, berichtet Anastasia Magasowa für die. "Am tödlichsten war der massive russische Angriff in der Region. Dort traf eine Kh-22-Rakete einenin der zentralukrainischen Stadt Dnipro. Als Folge des Angriffs stürzten zwei Treppenhäuser mit 72 Wohnungen in einem neunstöckigen Gebäude vollständig ein, in dem insgesamt mehr als 1.100 Menschen lebten. Vierundzwanzig Stunden nach dem Schlag waren 25 Menschen gestorben, darunter ein Kind. 73 Menschen wurden verletzt, darunter 16 Kinder. Die Suche nach mindestens 43 weiteren Personen geht weiter."Die Grünen drohen überihren Nachwuchs zu verlieren. Beschwichtigung wird ihnen nicht weiterhelfen, meint Constanze von Bullion in der"Sorgsam beschwiegen wird auch, dass Klima-Aktivistinnen wie Greta Thunberg in dersehen, kleiner jedenfalls als das der Kohlekraft. Etliche jüngere Grüne sehen das ähnlich, nur sagen sie es nicht laut, aus Rücksicht auf die Regierenden in Berlin. Dabei ist es Zeit für eine offene Auseinandersetzung. Wenn die Grünen-Spitze sie nicht führen mag, wird diesie erzwingen. Lützerath war da nur der Anfang."Die hohen Energiepreise bedrohen zunehmend berichten Charlie Cooper und Giorgio Leali in. "Gleichzeitig hat ein umfangreiches Paket amerikanischer Subventionen für die grüne Industrie die EU-Beamten schockiert und verärgert, da sie sehen, dass die USA - ein vermeintlicher Verbündeter - Unternehmen dazu verleitet, ihrenzu verlagern. Die Energiekrise ist besonders akut für Sektoren wie Glas, Chemikalien, Metalle, Düngemittel, Zellstoff und Papier, Keramik und Zement, die am meisten Energie für ihre industrielle Produktion benötigen und in denen insgesamtbeschäftigt sind. Angesichts der immer stärker werdenden wirtschaftlichen Konkurrenz aus China und den zunehmend protektionistischen Vereinigten Staaten warnen die europäischen Staats- und Regierungschefs offen vor einer '', die das gesamte verarbeitende Gewerbe auf dem gesamten Kontinent betrifft."

Gesellschaft

Die Deutschen können eh kein richtiges Deutsch mehr, da kann Gendern die Sprache auch nicht viel mehr verunstalten, ist Claudius Seidl in der FAZ überzeugt. Also soll jeder gendern wie er will? Das dann doch nicht: "Etwas anderes ist das geschriebene Wort, vor allem dort, wo es ein Machtwort ist, wo es sich also in bürokratische oder juristische Begriffe kleidet. Oder wo es wissenschaftliche Autorität für sich beansprucht. ... Diese Sprachpraxis, die doch die Inklusion der Frauen und aller nicht binären Personen bewirken soll, führt zur Exklusion all jener, die nicht das Glück hatten, gut genug Deutsch zu lernen, um sich über das Geklapper der Obrigkeitssätze lustig zu machen; all jener also, denen ein amtliches Schreiben in seiner Schwerverständlichkeit schon Angst genug einjagt. Und all jener, die, weil es in ihrer Muttersprache keine Genera gibt, schon an der Dreigeschlechtlichkeit des Deutschen verzweifeln. Verhunzung ist, wie vulgär auch immer, eine ästhetische Kategorie. Die Verkomplizierung der Sprache durch die Obrigkeit wirft aber soziale und politische Probleme auf."