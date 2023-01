In der blickt Klaus Hillenbrand auf eine interessante Wende der Arolsen Archives , die etwa etwa 30 Millionen Akten über Vertreibung, Folter und Mord inverwalten. "Über Jahrzehnte verschlossen wie eine Auster", hat man sich jetztund produziert sogar kurze. "Dazu nutzen die Arolsen Archives den eigenen wertvollen Fundus. Da werden kleine Geschichten erzählt, die um ein Objekt kreisen, das dort archiviert ist. Das ist etwa der, der dort verwahrt wird. Er musste bei seiner Einlieferung ins KZ Sachsenhausen den Ring abgeben. Viermal hat Bruckmann versucht, aus der Haft auszubrechen, beim letzten Mal gelang es ihm. Doch was aus ihm geworden ist, weiß man nicht, trotz der fünf Kinder in seiner Familie. Jetzt bittet eine weibliche Stimme die Jugendlichen darum, doch dabei zu helfen,zu finden, damit der Ring an sie gegeben werden kann. Es sind Geschichten wie diese, die eine lange zurückliegende Zeit lebendig und greifbar machen können, auch wenn das Video nur eine Minute und 25 Sekunden dauert. Das Interesse am Thema sei bei den jungen Leuten hoch, sagt Münster, man müsse es aber auf eine andere als die gewohnte Weise bedienen."Nun also wieder eine, weil mehr über den Namen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gestritten wird als über die dringende Strukturreform. Gustav Seibt erinnert in deran die Preußen-Debatten der alten Bundesrepublik, die Protagonisten wie Sebstian Haffner, Hans-Ulrich Wehler und Joachim Fest hatten. Und er findet einen Satz von Fest, den er als Leitschnur empfiehlt: "Anders als viele meinen, besteht die Vergangenheit überwiegend nicht aus Trümmern, auf denen Botschaften an die Nachwelt verzeichnet sind; mitunter sind es." So empfiehlt Seibt, auch den Namen der Stiftung verwittern zu lassen: "Ist das nebenbei nicht auch eine schöne Rechtfertigung für den Namen 'Preußischer Kulturbesitz'? Hier wurde das materielle kulturelle Erbe eines untergegangenen Staates, seine Trümmer also, zusammengefasst. Der Name dafür ist ein wenig nostalgisch, aber vor allem ein. Dass Namen historisch altern können und dabei ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren, ist kein unüblicher Prozess."Werner J. Marti erzählt in derin einem nützlichen Hintergrundartikel die chaotische, das 1964 von einem linkspopulistischen Regime in eine brutale Militärdiktatur stolperte, das zunächst aber wirtschaftliche Erfolge (wenn auch auf Kosten der Armen) hatte: "Mit der wirtschaftlichen Krise verlor das Militärregime zunehmend auch in jenen gesellschaftlichen Kreisen den Rückhalt, die es bisher noch unterstützt hatten. Das Militär versuchte, mit einer beschränkten Liberalisierung dem gesellschaftlichen Druck entgegenzuwirken. Doch es konnte dieaus dem Bürgertum und der Arbeiterklasse nicht mehr aufhalten. 1978 wurden neue Parteien zugelassen - unter anderem auch die, der dann 2003 das Präsidentenamt erobern sollte. Zur Absicherung erließ das Regime 1979 ein Amnestiegesetz, welches seine Exponenten vor späterer Strafverfolgung schützte." Das Militär scheint seine fatale Rolle weiter spielen zu wollen, wie jüngste Meldungen zeigen: "Lulaaus Präsidentenresidenz", meldet unter anderem. Die Sicherheitsleute haben beimvor einigen Tagen dem Mob die Türen geöffnet., langjähriger Leiter der Vertretung des Landes Baden-Württemberg in Berlin, plädiert in derdafür, den 175. Jahrestag derzum Anlass zu nehmen, dass sich Deutschland auf seine demokratischen Impulse auch vor dem Ersten Weltkrieg besinnt - etwa mit einem. "Bemerkenswert ist, dass das historische Ereignis bislang in erster Linie von politischen Kräften rechts außen in Anspruch genommen wird. Ein solcher Gedenktag sollte indes dieverbinden. 1848 bedeutet mehr als den deutschen Nationalstaat, die Revolution steht zugleich für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit."