La Lollo als Bersagliera in "Pane, Amore, Fantasia"

Sie nannten sie "la Lollo": Die großeist tot. Sie "war neben Sophia Loren und Monica Vitti, vielleicht auch noch Claudia Cardinale, einer derihrer Generation in Italien", schreibt Carolin Gasteiger in der. Lollobrigida drehte nicht nur in Italien, sondern auch in Hollywood - und dort mit den erlesensten Stars und Regisseuren: Mit ihrem Erfolg "stand sie für ein aufstrebendes,". Der italienische "" der damaligen Zeit war auch maßgeblich ihrem Erfolg zu verdanken, schreibt Daniel Kothenschulte in der. In "Altri Tempi" gelang Lollobrigida 1952 mit ihrem koketten Spiel nicht nur der Durchbruch als Schauspielerin, sondern sie schuf damit auch die "vollkommene Inkarnation des aufkommenden Schönheitsideals im Italien der Nachkriegszeit, das mit dem Neologismus '' den passenden Ausdruck fand", schreibt Marisa Buovolo in der. Als verführerische 'fiori di carne' auf der Suche nach neuen Rollen in der sich im Umbruch befindenden Gesellschaft eroberten viele junge Italienerinnen in den späteren 1940er-Jahren die öffentliche Bühne und zugleich die Leinwand. In hautengen Blusen um die üppig schwellenden Brüste und schmal geschnittenen Bleistiftröcken steuerten sie männliche Blicke, löstenaus und wurden zur Projektionsfläche einer kollektiven Regeneration."Claudia Lenssen von ist bei alldem merklichim Spiel: Trotz ihrer künstlerischen Begabungen wurde Lollobrigida "meist alsmit großem Dekolleté undbesetzt. Auch in ihren größten Erfolgen (...) präsentierte Lollobrigida nicht einfach nur ihr Antlitz, sondern führte anmutig und gekonnt vor, was sich die Choreografen ihrer Zeit unter einervorstellten. Stets fiel die Schauspielerin durch hautenge Kostüme und High Heels auf, selbst dann, wenn die Schauplätze ihrer Filme solidere Outfits erfordert hätten." Weitere Nachrufe schreiben Maria Wiesner ( FAZ ) und Christian Schröder ( Tsp ). Und Manuel Brug von der hat sichtlich Probleme damit, seinen Blick von Lollobrigidas Dekolleté zu nehmen.Hier kann man sie in ihrer ganzen Glorie sehen:Von einer bitteren Posse in der erzählt Ilgaz Gökırmaklı in der: Der Regisseursoll annähernd 20 Monate nach der Bewilligung von Förderung für sein in Cannes gezeigtes Drama "Kurak Dünler" die zur Verfügung gestellten Mittel plus Zinsen zurückzahlen, weil er angeblich eine Drehbuchänderung nicht gemeldet habe - vermutlich aber wohl eher, weil den Behördern der Film im Nachhinein schlichtund zu kritisch gegenüber Homophobie ist. Möglich macht diese Willkür eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2019. "Während die Nominierung von 'Kurak Günler' für die Queer Palm in der LGBTIQ*-Community in der Türkei gefeiert wurde, erschienen insbesondere inzunehmend Berichte darüber, dass Alper das Drehbuch geändert und so das Ministerium 'getäuscht' habe, dass es sich bei dem Film um ein 'LGBTIQ*-Projekt' handelt, dasdarstelle. In einem Interview mit dem Magazinerläuterte Alper, warum er Homophobie thematisiert habe: 'In den letzten Jahren ist Homophobie zu einer Artgeworden. Was mich eigentlich daran interessiert, ist, dass es sich dabei nicht um eine lokale Erscheinung handelt, sondern um ein. Denken Sie an die Geschehnisse in Russland oder Ungarn. Das ist ein Teil der, in der wir leben.'"Außerdem: In dererzählt der Filmproduzent Sol Bondy die aufregende Geschichte, wieim Iran angesiedelter Serienkiller-Film "Holy Spider" ( unsere Kritik ) nach immer wieder verschobenen, sabotierten und verunfallten Planungen am Ende doch noch zustande kam und schließlich (nach einer ersten Ablehnung) auch in Cannes gezeigt wurde. Andreas Scheiner schlendert kurz vor den Filmtagen für diedurchund staunt, wie sich die kleine Schweizer Stadt als überregionaler Kultur-Hotspot fest installiert hat. Besprochen werden die RomCom "Shotgun Wedding" mit Standard ), die von der online gestellte Mini-Serie "Bonn. Alte Freunde, neue Feinde" ( taz ) undSchweizer Sexfilm "99 Moons" ( NZZ ).