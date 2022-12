Auch in Deutschland gibt es dieim eigenen Heim oder der Pellet-Heizung. George Monbiot bekennt imseine "brennende Scham", dass er in seinem Haus mit Holz heizt - das hatte er 2008 so arrangiert, weil er auf fossile Brennstoffe verzichten wollte, aber er musste unter anderem durch die Berichterstattung deslernen, dass "Holzfeuerist". Holzfeuer erzeugt Feinstaub. Und wenn man die Öfen aufmacht, werden gefährliche Substanzen ins Innere des Hauses freigesetzt, so Monbiot: "Diese Gifte könnenbeeinträchtigen. Winzige Partikel gelangen über die Lunge direkt in den Blutkreislauf. Wo immer sie landen, richten sie Schaden an. Sie werden mit einer Vielzahl von Krebsarten, Herz- und Lungenerkrankungen, Schlaganfällen, Demenz und Intelligenzverlust in Verbindung gebracht. Sie lassen Ihre Haut altern und schädigen Ihre Leber. Sie schädigen Föten im Mutterleib und die Entwicklung von Kindern. Es ist eine, wenn man Holzöfen in Häusern von Menschen findet, die nur Bioprodukte kaufen, um die chemische Belastung ihres Körpers zu verringern. Das Verbrennen von Holz steht im Einklang mit der ', aber das, was wir für 'natürlich' halten..., ist nicht immer das Beste."Der Widerstand derwirft indirekt auch ein Licht auf die, die sich in der deutschen Gesellschaft breitgemacht hat, schreibt Jagoda Marinić in ihrer-Kolumne: "Es hätte im deutschen Diskurs dieses Jahrgeben sollen vor dem Mut der Ukrainer, anstatt dass wir Debatten darüber führen mussten, wie viel Angst manche in Deutschlandhaben. Die Debatten über die Ukraine zeigten, wie bequem wir Deutschen es uns gemacht haben mit unseren Ängsten, wie legitim es geworden ist,öffentlich zu betrachten und sie trophäenartig als Entschuldigung für Handlungsunfähigkeit anzuführen."