Die großen Brüder verrecken im Matsch. Währenddessen werden die Geschwister an den russischen Schulen gehirngewaschen. Am Montag müssen sie eine Stunde früher in die Schule kommen, um sich "" eintrichtern zu lassen, berichtet Kerstin Holm in der. Dafür gibt es neue Lehrmaterialien zur Ukraine: "Demnach gehörten deren östliche Landesteile stets zu Russland, in Kiew habe aber 2014 infolge eines Staatsstreichs eindie Macht übernommen, das Russland hasse und es früher oder später überfallen hätte. Außerdem wird montags feierlich die russische Fahne gehisst undgesungen."übt massivsten Druck auf ausländische Regierungen aus, umruhig zu stellen oder ihrer sogar habhaft zu werden, erzähltin der. Er selbst steht auf einer Terrorliste Erdogans. Aber er erzählt viele andere Geschichten, etwa die des ehemaligen Insiders des Erdogan-Regimes, Mafiaboss, der von Vereinigten Arabischen Emiraten aus Interna über den Palast verbreitete: "Also reiste Erdogan vergangenes Jahr nach Abu Dhabi. Dreizehn bilaterale Abkommen wurden unterzeichnet. In dem Video, das Peker nach dieser Reise veröffentlichte, erklärte er, 'wegen eines' sei er von den Zuständigen der Emirate gewarnt worden und werde seine Videobotschaften nun für eine Weile aussetzen. Woraufhin er vollkommen verstummte. Zuletzt ließ er über sein Umfeld verlautbaren, angesichts der Gefahr, ermordet zu werden, habe er die Informationen und Dokumente, über die er verfüge, aufgezeichnet und in zwei verschiedene Länder geschickt. Sollte er, würde die gesamte türkische Öffentlichkeit davon erfahren."Und auch nach innen verschärft sich die Repression immer weiter, schreibt Bülent Mümay in seiner-Kolumne: "In der Türkei kam unterdessen heraus, dass der von Erdogan eingesetzte Verkehrsministerfür den Straßenbau an seinen Onkel vergeben hat. Anschließend wurde der Zugang zugesperrt, weil sie darüber berichtet hatten."prägten die politische Diskussion vor dem Krieg in der schreibt der Politologein derEin Modernisierungsnarrativ, ein nationales Narrativ, ein Pluralisierungsnarrativ, ein konservatives Narrativ und ein neosowjetisches Narrativ. "Zurzeit macht das politische Leben in der Ukraine Pause. Die Fernsehkanäle senden '' und geben die offizielle Sicht auf den Krieg wieder. Es gibt eine Art: Die Politiker halten sich an einen Burgfrieden und kritisieren die Regierung nicht. Das Parlament winkt Gesetze diskussionslos durch. Die öffentliche Debatte in den sozialen Netzwerken ist in Filterblasen fragmentiert, die wenig miteinander kommunizieren. Manche sehen vor diesem Hintergrund einenentstehen. Vor dem russischen Überfall rivalisierten die einzelnen Narrative miteinander und versuchten sich gegenseitig auszulöschen."