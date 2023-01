the golden globes coming back like nothing ever really happened and then hiring jerrod carmichael who - not even for a second - gave them or the celebs an easy ride. stunnin pic.twitter.com/7oRcXdRcTs - lucy ford 🍊 (@lucyj_ford) January 11, 2023

Sehnsucht nach janz weit draußen: "Berlin JWD"

Die Verleihung derstrahlte in diesem Jahr die zuversichtlicheaus. Auch gab man sich geläutert: Die die Verleihung ausrichtende (und nicht eben als seriös geltende) Hollywood Foreign Press Association (HFPA) hatte in den letzten Jahren mit einigen Skandalen und Defiziten zu kämpfen, Vorwürfe von Korruption und mangelnder Diversität standen im Raum. Ein neuer Investor hat das Rad nun - zumindest an der Oberfläche - herumgerissen und etwa die Bestechlichkeit eingedämmt. Auch "waren nun die Stimmberechtigten offenbar diverser, was jedoch bei den Nominierungen kaum ins Gewicht fiel", schreibt Valerie Dirk im. "Dass er das eigentlichewar, war dem afroamerikanischen Moderatormehr als bewusst. Ich bin hier, weil ich schwarz bin, waren die ersten Worte seiner Eröffnungsrede. Darin nahm er sich Gastgeber HFPA vor: 'Ich würde nicht sagen, dass sie rassistisch sind, aber sie hatten kein einziges schwarzes Mitglied, seitdem George Floyd gestorben war. Tun sie mit dieser Information, was immer sie wollen. In einer Minute macht man sich Minztee zu Hause, in der nächsten wird man gefragt, ob maneiner angeschlagenen weißen Organisation sein möchte.'"In den letzten Jahren ging Hollywood auf Abstand zu den Globes, jetzt stand der Kurs erneut auf großes Kuscheln. Alles nur wegen der neuen Regeln gegen Korruption und für Diversität? "Die Wahrheit ist wohl eher, dass Hollywood nach einem Jahr der Abstinenz gemerkt hat, wiedieser uralte Pakt mit diesendoch ist und wie wenig es daraus ein Entkommen gibt", kommentiert Tobias Kniebe in der. "zum Beispiel musste feststellen, dass langjährige Verträge leider auch inmitten von Shitstürmen gelten und dass man der HFPA Jahr für Jahrrüberschieben muss, ob man nun etwas sendet oder nicht. Und die Stars der Stunde, besonders jene des Fernsehens, vermissten dann doch bitter das Rampenlicht, die öffentliche Wiedergutmachung, diean alle Zweifler und hochnäsigen Nachbarn und überhaupt."Der zwischen Arthaus und Blockbuster changierende Abend hatte "viel von bewährter Manier", kommentiert Christiane Peitz im. Und das auch durchaus im Schlechten: Die Preise gingen in erster Linie an Männer. "Durften sie mal ran in den mit Blockbustern dünn gesäten Pandemiejahren, so wie die Frauen in den Kriegs- und Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts den Laden am Laufen hielten? Und jetzt, wo wieder diedominiert, stehen wie gehabt die Männer vorne, außer natürlich bei den Darstellerinnenpreisen für Blanchett und Michelle Yeoh? Die Branche behauptet Diversität, löst sie hier und da auch ein, und geht gleichzeitig auf Nummer Sicher." Julia Lorenz von fand den Abend immerhin ganz manierlich: "Für ein paar Momente ist alles, wie es sein sollte bei dieser Show in Beverly Hills:unterhaltsam."Themenwechsel: Fährt der Berliner nach JWD, dann geht es nach "janz weit draußen", also fast schon bis nach Brandenburg - für die notorisch am eigenen Kiez klebenden Berliner also fast eine Weltreise. "Berlin JWD" heißt auchEssayfilm über in ihrer Tristesse wieder sehr reizvolle Orte in den. Zu sehen gibt es mitunter "allerlei Gebilde aus Stahl und Beton, oft malerisch am Berliner Gewässer gelegen", schreibt Olga Baruk im, "ein Zeugnis Berliner Vielfalt, eine Bild gewordene. Die kommentarlosen Aufnahmen sind ein Angebot, eine Auswahl realer Zeiträume, die je nach Lust betreten werden können. Bilder, die weniger geformte Gedanken oder Statements sind, als Blicke eines Zeitgenossen, der das Naheliegende meidet und Erholung jenseits ausgetretener Pfade sucht. Das Glück unfreiwilliger Entdeckungen."Weiteres: In der empfiehlt Fabian Tietke eine im Berliner Zeughauskino gezeigte Retrospektive mit den Filmen des Dokumentarfilmers. Jürgen Moises legt den MünchnerLesern eine "Carte Blanche" im Münchner Werkstattkino für den Schweizer Filmemacherans Herz.Besprochen werden"Holy Spider" ( Perlentaucher critic.de , mehr dazu bereits hier ),Essayfilm "Berlin JWD" über Orte abseits des Hauptstadtglamours in den Perlentaucher ),und"Acht Berge" ( taz ),Thriller "In der Nacht des 12." ( taz Tsp ),' Dokumentarfilm "Revolution - Aufstand der Gelbwesten" ( SZ ), undHorrorfilm "M3gan" ( ZeitOnline ). Außerdem weiß die, welche Filme sich lohnen und welche nicht.