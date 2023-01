Putin betreibt eine "ehrgeizige", schreibtin einem von uns gestern übersehenen Gastkommentar in der: "Dabei ist nicht die völkermörderische Politik gemeint, mit der Russland militärisch gegen die Ukraine vorgeht (…), sondern dieals Versuch, durch den Kampf ein 'gesünderes' russisches 'Volk' heranzuziehen." Mit Kriegsausbruch habe bereits ein Großteil der russischen Intelligenzia und des Bürgertums Russland verlassen. "Aus Putins Sicht handelte es sich dabei um eine', bei der Russland Verräter (so seine eigene Formulierung)'." Außerdem werden Inhaftierte in den Kampf zum Sterben geschickt, so Snyder weiter: "Eine weitere rassenpolitische Maßnahme gleicht dies mehr als aus. Es handelt sich um das systematische Aufgreifen von ukrainischen Frauen und Kindern sowie ihrein die Weiten Russlands. Aus den von Russland besetzten Gebieten wurden etwa drei Millionen Menschen deportiert, unter ihnen auffällig viele junge Frauen und Kinder. Mindestens 200.000 Frauen undwurden mit Gewalt nach Russland verschleppt. (Zum Vergleich: Nazi-Deutschland deportierte während des gesamten Zweiten Weltkriegs rund 200.000 polnische Kinder zwecks Assimilierung.) Die Logik dahinter ist, dass die ukrainischen Frauen russische Männer heiraten müssen und die Kinder als Russen aufwachsen werden.""Was wir jetzt in Russland haben, ist ein", sagt der russische Soziologeim Gespräch mit Markus Ziener, in dem er auch erläutert, weshalb es in der russischen Bevölkerunggibt. "Es gibt eine große Enttäuschung und Unzufriedenheit mit allem, was politisch ist. (…) Es gibt dafür mehrere Gründe. Einer davon hat mit dem Zustand der späten sowjetischen Gesellschaft zu tun, die stark fragmentiert war. Noch wichtiger aber ist das, als ein absolut wildernach Russland kam. Der Staat gab die Parole aus: Wenn es euch schlechtgeht, dann kümmern wir uns nicht. Und wenn du schwach bist, wenn du zum Beispiel alt bist, dann ist es wahrscheinlich. In Russland gab es keine Strukturen, um dieser brutalen Logik Einhalt zu gebieten. Das haben die Menschen verinnerlicht. Es ist kein Zufall, dass Putin aus den neunziger Jahren kommt. Er hat das beim russischen Volk gelernt." Dazu komme, dass die Russen erlebten, dass egal, was Putin tat, ihmimmer neue "" angeboten wurden.Dasist "zerrüttet", schreibt Jacques Schuster in der. Deutschland glaubte zu lang, dass eine "enge Wirtschaftsbeziehung zu Russland und ein einträchtiges Verhältnis zu Polen" möglich sei, die polnische PiS-Partei nutzt indes das ", um innenpolitisch voranzukommen. Längst übertreffen die Vorwürfe und Unterstellungen aus Warschau den, der in Europa sonst üblich ist. Brutal und hasserfüllt geht es auf Seiten der polnischen Regierung zu. Konsequent verschließt sie sich der Tatsache, dass aus dem Volk der Richter und Henker zwischen 1933 und 1945 eine durch und durch zivile, friedliche Gesellschaft geworden ist, die sich um Aussöhnung bemüht und mit ihrem Nachbarn verständigen will." Kaczynski "braucht den bösen Deutschen im polnischen Wahljahr auch gezielt, um vom eigenen Versagen abzulenken. Die Bilanz der Regierung ist schlecht. Noch immer haben ihre Minister weder die herrschende Zloty-Schwäche noch die Inflation im Griff, um nur einige der Probleme zu nennen. Der Missmut der Wähler wächst."