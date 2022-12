Lotte Thaler staunt in dernicht schlecht: Erstmals seit 1938 ist daswieder in einem arabischen Land, genauer gesagt: im Emirataufgetreten. Das Ereignis steht in einer Reihe von seit September 2020 auf beiden Seiten bestehenden Tauwetter-Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehung. "Die Musiker sind höchst motiviert" und "nicht nur der Dirigent ist jung, auch viele Mitglieder des IPO signalisieren den. ... Das Gefühl, an einemzu stehen, packte Musiker und Publikum in gleicher Weise. Ebenso die israelischen und arabischen Repräsentanten, darunter viele Minister wie Noura Al Kaabi, die Kulturministerin der Emirate, die sich schon lange für Toleranz und Pluralismus einsetzt. Und wenn man sie so beisammen stehen sah, die Emiratis in ihren weißen Gewändern, Rabbi Duchman im Anzug mit schwarzem Hut und die eleganten Damen, alle einander fotografierend und beglückwünschend - war da nicht schon jene Normalität erreicht, von der im Moment noch alle träumen?."-Kritiker Andrian Kreye legt sich fest:hat mit "In the Spirit of Ntu" das Jazzalbum des Jahres und überhaupt eines der wichtigsten der letzten Zeit vorgelegt. Ein Platz im Pantheon des Jazz sei dem südafrikanischen Pianisten sicher, "weil ervon hinten aufrollt", da "bei Makhathini nicht aus dem Blues kommen, wie bei den amerikanischen Jazzern, also nicht aus dem Schmerz des Verlustes, sondern aus der, also aus dem spirituellen Mehrwert des Rituals. ... Beim Stück 'Amathongo' funktioniert das hervorragend, wenn der Rhythmus im Ostinato bleibt, das Klavier und das Altsaxofon sich darüber aufbauen und Makhathini fast beiläufig mit skandierten Formelnanruft. Im Kern ist das Jazz, gerade wenn er das mit Amerikanern spielt. Aber da ist eben diese andere Ebene jener Spiritualität, die so viele Jazzmusiker lange suchen und erarbeiten mussten. Daheim in Südafrika knüpft er da einean." Welche weiteren Jazzalben nach Kreyes Ansicht 2022 besonders herausstachen, erfahren wir hier Weitere Artikel: Nach Jan Brachmann in der unser Resümee ) schildert auch Michael Stallknecht in derdie betrübliche Lage dernach der Coronapandemie: Mehr als zehn Prozent der Chöre blieben auf der Strecke, der Mitgliederschwund beträgt etwa ein Viertel. Comeback des Live-Erlebnisses, die Londonisierung des Pops, der TikTok-Triumph der feministischen Fankultur und der Krieg in der Ukraine: Die-Kritikerinnen und -Kritiker resümieren das. Der spricht mit der Folkpop-Musikerinunter anderem über die gerade für kleine und ambitionierte Acts ziemlich unfairen Bedingungen auf Streamingplattformen. In der Frankfurter Pop-Anthologie geht Rebecka Kärde den Untiefen des Evergreens "Baby, It's Cold Inside" auf den Grund. Und zwei Podcasttipps:-Bassist spricht in seinem-Podcast ausführlich mit dem Poptheoretiker , während der Labelbetreiber Maurice Summen in seinem-Podcast gemeinsam mit dem Booker und Kritikerauf das Jahr 2022 zurückblickt Besprochen werden ein vondirigiertes-Konzert der Tsp ) und neue- und-Aufnahmen ( FR ).