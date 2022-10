Looks like there's another crack in the so-called "Ironclad fraternity" https://t.co/n0XHvTif2h - KyivPost (@KyivPost) October 15, 2022

Umwird die Welt nicht herumkommen, meint Gereon Asmuth in der, und fordert sie im Sinne des: "Streitigkeiten, deren Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefährden, heißt es dort, sollen durch Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch beigelegt werden." Die Einwände nimmt Asmuth auch in den Blick: "Aber, wird an dieser Stelle gern eingewandt,wurde zum Glück auch nicht verhandelt. Stimmt. Aber das Deutsche Reich verfügte auch nicht über Atomwaffen und konnte in einem konventionellen Krieg besiegt werden. Aber, sagen andere, Putinverhandeln. Stimmt, wenn auch nicht ganz. Es gab schon erfolgreiche Gespräche über einen Gefangenenaustausch. Das ist nicht mehr als ein Anfang, aber immerhin. Aber, werfen Dritte ein, muss man Putin nicht etwas anbieten und kann die Ukraine dazu gezwungen werden? Ohne Zustimmung der Ukraine geht selbstverständlich gar nichts.aber auch nicht."Der Historiker benennt im Gespräch mit Michael Hesse das Dilemma der jetzigen Situation, das. Dies hier ist keine "Kubakrise", meint er: "Das Russland Putins ist keine Macht des territorialen Status quo, sondern eine". Chruschschow sei noch in der Lage gewesen, vernünftig zu handeln. "In dem Augenblick, in dem Chruschtschow zu erkennen gab, dass er eine solche Konfrontation nicht wollte, wurde der Ausgleich möglich. Dieser Moment ist im Augenblick nicht gegeben. Es gibt keinerlei Anzeichen für ein Einlenken Putins. Ein 'also ihre Kapitulation vor der russischen Aggression, schüfe für den gesamten Westen eine. Deshalb gilt es weiterhin, die Kampfstärke der Ukrainer zu stärken."Über Verhandlungen würden sich sicher die jetztfreuen - Friedrich Schmidt schildert in derregelrechte, auch in Moskau oder Sankt Petersburg: "In Betrieben, Obdachlosenunterkünften oder vor U-Bahn-Stationen würden Einberufungsbescheide verteilt. Aufwerden Bilder von Polizisten verbreitet, die. Manche würden gleich. Polizisten begleiten auch manche Männer zum Einberufungspunkt im Roman-Wiktjuk-Theater."Putin lässt bekanntlich gern Angehörigewie etwa die Burjaten einziehen, die sich allerdings ebenfalls immer öfter entziehen. Putins Imperialismus nach innen verändert auch die Beziehungen Russlands zu seinenim näheren und ferneren Osten, schreibt Emily Couch in: "Die- ein ehemaliger Satellitenstaat der Sowjetunion - hat für ihre Unterstützung von Russen, die vor der Wehrpflicht fliehen, viel Lob geerntet, insbesondere vonaus dem Fernen Osten. 'Wir fühlen uns dem Volk der Burjaten sehr verbunden', sagt der mongolische Journalist Anand Tumurtogoo, der die kulturellen Ähnlichkeiten und die grenzüberschreitenden familiären Bindungen zwischen der Mongolei und der sibirischen Republik hervorhebt."Ein weiterer Beleg für diese These:Zwei Artikel befassen sich im-Feuilleton mit der Frage, wie Frankreich zwei Jahre nach dem Mord anmit sich radikalisierenden Schülern und Schülerinnen und mit Dschihadisten im Gefängnis zurechtkommt: Niklas Bender erzählt vom Kampf gegen "". Während im Iran Frauen für die Befreiung vom Kopftuch ihr Leben riskieren, gibt es in Frankreich eine ganze, die bei Tiktok oder Instagram das Kopftuch als Zeichen des Widerstands inszenieren: "Mädchen in der Pubertät zeigen Techniken, verschleiert zu bleiben, oder erklären, wie man den Schleier sittsam ablegt; das Ganze istunterlegt. Der Böse ist eindeutig der laizistische Staat. Dieder Influencerinnen, die Hunderttausende erreichen, lassen auf eine enorme Resonanz schließen."Marc Zitzmann erzählt im zweiten Artikel, wie sich Frankreich vom strafenden Zentralstaaat hin zu einem Modell der Sozialarbeit entwickelt hat, mit dem Dschihadisten im Gefängniswerden soll. "Es gibt Ausflüge ins Museum oder in den Zoo, man spielt Basketball oder flaniert am Ärmelkanalstrand, immer in Begleitung eines oder zweier Mentoren. Manchmal bearbeiten diese 'das Zentrumher', sprechen über Hobbys und geben Persönliches preis. Manchmal gehen sie Inhalte der dschihadistischen Weltanschauungan."