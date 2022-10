AFP's @YasuyoshiChiba captured the moment a drone approached to attack Kyiv, and the immediate aftermath of the strikes pic.twitter.com/9Sd1mxgLku - AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022

Schoolgirl #AsraPanahi died on Wednesday after being beaten by security forces in Iran.

A High School in Ardabil, city, forced students to join a pro regime rally. Students refused and instead they chanted: "Women Life Freedom".

That's why they got beaten up. #MahsaAmini pic.twitter.com/zz5o257c0G - Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 17, 2022

Russland beschießt heute wieder diemit Raketen und Drohnen, berichtet unter anderem derin seinem Liveblog.Der Ukraine-Krieg ist für Putin ein, sagt der frühere amerikanische Drei-Sterne-Generalim Interview mit Peter Badenhop von der. Die Gründe dafür: "Die zentralisierte Kommandostruktur, die jahrzehntelange Korruption, das mangelhafte Logistiksystem und die offensichtliche Unfähigkeit, die Operationen der Luft-, Land- und Seestreitkräfte. Seit dem Angriff im Februar haben die Russen nicht eine einzige nach unserem Verständnis integrierte Operation zustande gebracht - zum Glück. Die russischeist praktisch keine Hilfe für die Heerestruppen, und dieversteckt sich, seit die Ukraine im April den Kreuzer Moskwa versenkt hat." berichtet imvon einem Kolloquium in Lviv zur Frage zur Frage, inwieweitals Beitrag zu genozidalen Taten gewertet werden kann. Lviv, das ist die Stadt, dieundhervorgebracht hat, die die Begriffe "Genozid" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" prägten, betont Pomerantsev. Propagandisten können sich aufoder eine mangelnden Verbindung zwischen ihren Aussagen und verübten Verbrechen herausreden. Aber andererseits sind "die Medien in Russland ein wichtigesvon Wladimir Putin und untrennbar mit dem Funktionieren des Staates verbunden... Der russische Medienanalyst Wassili Gatow beschreibt die systematische Überlastung mit Desinformationen als eine Art 'Zensur durch Rauschen'. Die russische Militärtheorie betrachtet Informationsoperationen als integralenin einem noch nie dagewesenen Ausmaß - russische staatliche Medienmanager erhielten sogar Militärmedaillen für ihre Rolle während der Annexion der Krim im Jahr 2014."Eines der Bücher, die die Rentrée in Frankreich prägen, ist "La vie clandestine" , in dem sich die Schriftstellerin mit der französischen Terrorgruppe "" beschäftigt, berichtet Jürg Alwegg in der. Es ist ein autobiografisches Buch, die Autorin kannte die Terroristen um Jean-Marc Rouillan und seine Mitstreiterinnen Nathalie Ménigon und Joëlle Aubron offenbar. Auch der Überläufer Georges Chahine und der japanische Terrorist Mitsuko spielen eine Rolle. Das Buch zeigt einiges über den französischen: "Von der spektakulären Verhaftung Ménigons gab es ein Foto, dasauf einer Doppelseite brachte: Die Paparazzi hatten eigentlich Prinzessin Caroline von Monaco aufgelauert, die in der Nähe von Monsieur Mitsuko wohnte. Schon 1981 erließ der frischgewählte Präsident Mitterrandfür die kürzlich erst festgenommenen Terroristen, 1982 wurde der 'Verräter' Chahine exekutiert - trotz eines zuvor erklärten Gewaltverzichts von AD. 1986 ermordeten Ménigon und Aubron schließlich den Renault-Generaldirektor."Wenn heute die EU-Außenministerkonferenz in Luxemburg tagt, wünscht sich die Psychotherapeutin und Frauenrechtsaktivistinin dermehr als schöne Worte in Richtung: "Die, die systematisch Demonstrant:innen jagt und tötet, sollte auf der Tagesordnung stehen. Dieiranischer Diplomat:innen und dievon EU-Botschafter:innen aus Teheran können den diplomatischen Druck erhöhen, um die Unterdrückung der Proteste zu stoppen. Das wäre im Sinne von vielen Frauen und Jugendlichen, die ihr Leben für Freiheit riskieren."Die afghanische Psychologinkonnte bei der Machtübernahme derfliehen, kehrte aber noch einmal nach Kabul zurück, um ihren Laptop und ihre Forschungsarbeit zu holen. Sie blieb noch zwei Monate im Land, erzählt sie im Interview mit der, umzu unterstützten, aber es war sinnlos: "Lehrerinnen und Universitätsprofessorinnen durften ihren Beruf nicht länger ausüben. Und die13-jähriger Mädchen und die Proteste der Frauen gegen diese Zustände machten das Leben immer anstrengender. In den Monaten, die ich in Kabul war, beteiligte ich mich an den Protesten der Frauen und Mädchen, ich und fünf andere Frauen schlossen uns zu einer Art Think Tank zusammen, um uns zu organisieren; ich habe die jungen Frauen und Mädchen zu Veranstaltungen begleitet und mit den Medien gesprochen. ... Leider haben die Frauen in Afghanistanerfahren. Ihre Lage könnte nicht düsterer sein. Niemand schert sich um die Frauen, und die Situation verschlechtert sich von Tag zu Tag."Sohn iranischer Juden und in Berlin-Neukölln aufgewachsen, heute Israeli und mit einer Ukrainerin verheiratet, spricht im Interview mit derüber sein Buch "Schalom Habibi" , das einediagnostiziert. Das liegt seiner Meinung nach vor allem an den Friedensabkommen zwischen Israel und den Emiraten sowie Bahrain: 'Ich war in Dubai, ich saß mit zwei Israeli in einem libanesischen Restaurant, um uns herum saßen alles Araber. Aber wir fühlten uns in keiner Weise bedroht. Inwürde es mir so gehen', erzählt er."