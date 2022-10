ist in diesem Jahr Gastland der, erstmals seit 1991 wieder. Seitdem hat das Land "sich selbst umgekrempelt", schreibt Paul Ingendaay im Literarischen Leben der. "Erst segelte das Land in einem Höhenflug voller Optimismus in die erste Reihe der europäischen Nationen, wurde schick, hipp und cool - und dann stürzte es durch das, was man verharmlosend '' nennt, verheerend ab. Von gegenwärtigen Krisen wie der Pandemie ist in der spanischen Literatur dagegen noch kaum die Rede. Außer bei einem Einzelgänger wie. A., Jahrgang 1956, der wieder in seine Heimatstadt Soria gezogen ist, zurück in die tiefste kastilische Provinz. ... Die Spanier nennen ihren Frankfurter Gastland-Auftritt 'Sprühende Kreativität', aber man kann ihnen nicht vorwerfen, sie hätten das Armutsthema verkannt. Es gibt auf der Buchmesse sogar Veranstaltungen dazu. Armut, Marginalisierung undkommen bei zahlreichen jüngeren Autoren und Autorinnen vor, und der Zufall will es, dass drei dieser Romane in Barcelona spielen. Der ambitionierteste davon stammt von, geboren 1985 in Granada, und heißt 'Leichte Sprache' ."Weiteres zur Buchmesse: Auchwidmet sich in einem Schwerpunkt der spanischen Literatur: Hier in einer "Langen Nacht" von Katharina Teutsch und Tobias Lehmkuhl, dort in einem Feature von Victoria Eglau darüber, wie sich diein der spanischen Gegenwartsliteratur niederschlug, und in einem weiteren Feature befasst sich Holger Heimann mit einem allgemeinen Überblick. Außerdem überlegt sich Dirk Knipphals in derfür die Frankfurter Buchmesse.zur Frankfurter Buchmesse bringen die, dieund die- Auswertungen dazu finden Sie in den nächsten Tagen an dieser Stelle . Diederfinden Sie auch schon hier , die Notizen zur hier - mit Bestellmöglichkeit, die Not.Vor 80 Jahren erschien "Der Fremde" , vor 65 Jahren wurdemit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Warum der Roman gerade heute wieder an Brisanz zunimmt und der Schriftsteller ein Gewährsmann für die Gegenwart ist, erkundet Nils Minkmar in einem Essay in der SZ: Camus widerstand den totalitären Versuchungen - und er war permanent bereit sich in Frage zu stellen, so Minkmar: "Heute ist es die Verbindung von Klimakrise, Naturzerstörung und dem Ende des vertrauten, auf dem Konsum fossiler Energie basierenden Wachstumsversprechens, das eine philosophische Neuorientierung erfordert. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist auch eine Krise des Menschenbilds verbunden. ... Eineist angesagt. Man kratzt sich ratlos am Hinterkopf und geht durch, was in so einer verschärften Krisenlage nützlich sein könnte, und trifft in Camus auf einen Mann, der zeitlebens nichts anderes getan hat, als sich genau das zu fragen. Auch im Augenblick seines größten Erfolgs."Weitere Artikel: Alexandra Föderl-Schmid berichtet in dervon ihrem Besuch bei, der mit "Die Erweiterung" eben den zweiten Teil seiner EU-Saga veröffentlicht hat - im bespricht Gerrit Bartels den Roman. In dersein Kriegstagebuch ausfort. Sieglinde Geisel unterzieht auf "Die Jahre" dem Page-99-Test. Philipp Meier erinnert in deran den Schriftsteller und Künstler. Im gratuliert Ronald Pohl dem Schriftsteller zum 80. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem' "Ein anderes Mädchen" ( taz ),"Utopia Avenue" ( taz ),"Hund Wolf Schakal" ( Welt ),"Die unterschiedlichen Folgen der Phantasie. Tagebuch 1966-1996" ( taz ),"Jahre mit Martha" ( NZZ ),"Flaschenpost" ( SZ ),"Violeta" ( Zeit ), neue Comics über taz ) und"Candy Haus" ().