Die Exiliranerin bekennt beiihre Überraschung, nicht nur über das Ausmaß der Proteste im Iran, sondern auch über die. Selbst, von denen sie sich bisher als "Islamophobe" behandelt fühlte, unterstützen die Proteste im Iran! "Ich gehe dieser Tage zu den Demos und Kundgebungen. Alles überrascht mich. Nicht nur, dass die Linke und die Grünen dabei sind, sondern auch viele Iranerinnen und Iraner, die bislang wegen geplanter Iranreisen und Familien in ihrem Geburtslandgewesen sind. Viele Menschen fühlen sich von der Brutalität der Islamischen Republik betroffen und erscheinen in großen Mengen auf den Straßen. Und es sind nicht nur Iranerinnen und Iraner oder Kurden, nein, es kommen auch Deutsche, Afghanen und sogar Ukrainer."Ebenfalls beifindet sich ein hilfreicher Grundsatztext der Organisation "Terre des Femmes" zur Klärung der Begriffe "", "" und", die tatsächlich alle trotz der gleichen frauenfeindlichen Dimension in unterschiedlichen Kontexten stehen. Besonders umstritten sei der Begriff des Ehrenmords, auch weil er in diskriminierende Absicht benutzt werde. Dennoch trage er bei, "sich über die Spezifika der geschlechtsspezifischen Gewaltbewusst zu sein. Alle Stellen, die mit (potenziell) bedrohten oder betroffenen Personen in Kontakt geraten können, müssen über die besondere Gefährdungslage informiert sein. Denn nur so kann aus unserer Sicht gewährleistet sein, dass gefährdete Personen frühzeitig identifiziert und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geschützt werden. Denn die Gefahr geht bei Ehrverbrechen nicht "nur" von einem (potenziellen) Täter aus, sondern zumeist von einem (Familien-)Kollektiv an Personen."setzt seine Promotiontour für sein aktuelles Buch "Der Liberalismus und seine Feinde" in derfort, im Interview mit Mladen Gladic erläutert er, weshalb diefür "" hält ("in Harvard, Yale, Stanford steht derin keinem Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung") und warum er dasablehnt: "In den meisten öffentlichen Schulsystemen der USA gab es spezielle Schulen für begabte Kinder. Und man musste eine Prüfung ablegen, um aufgenommen zu werden. Vor allem nach den Black-Lives-Matter-Unruhen wurden viele, mit der Begründung, dass sie, denn bei den standardisierten Aufnahmeprüfungen schneiden sie nicht gut ab. Ich halte das für problematisch, denn standartisierte Tests sind ein wichtiges Mittel, um Fähigkeiten zu messen. Nebenbei bemerkt, hat das eine starke politischehervorgerufen."Sollte manwieoderboykottieren? Nein, meint Harry Nutt in der, findet aber eine andere Frage auch bedeutsamer: "Warum eigentlich wird nicht leidenschaftlich darüber debattiert, wie solch eine Haltung sichdes deutschen Kulturbetriebs bis in die Leitung hinein etablieren konnte, wo doch in beinahe jeder Eröffnungsrede, von was auch immer, Dialog und demokratische Strukturen hochgehalten werden?""Laut einer Recherche vonund der Initiative "FragDenStaat" gaben nurder öffentlichen deutschen Krankenhäuser mit gynäkologischer Abteilung an,durchzuführen", schreiben Anastasia Trenkler und Marvin Wenzel im. "Das gilt für die medizinische und kriminologische Indikation. Nach der Beratungsregel sind es weniger als 40 Prozent. Inist die Situation. Dort gaben neun von 83 öffentlichen Kliniken an, ein solches Angebot zu haben, so die Rechercheergebnisse. Beiwerden Schwangerschaftsabbrüche nur im äußersten Notfall durchgeführt. Etwa zur Rettung des Lebens der Mutter. Aus dem christlichen Selbstverständnis resultiert auch, dass die Caritas-Beratungsstellen seit dem Jahr 2000 bei der Schwangerschaftskonfliktberatung keine Beratungsscheine mehr ausstellen dürfen. Auch die Streichung von, der es Mediziner bis vor kurzem strafrechtlich verbot, über das Durchführen von Schwangerschaftsabbrüchen zu informieren, bedauerte die Caritas."