-Verlegerund-Verlegerentblödeten sich nicht, dem EurotrollAnfang der Woche eine große Bühne zu geben. Das Gespräch mit Orban soll Auftakt einer Serie von Verlegergesprächen mit dem Titel "Sturm über Europa - der Ukrainekrieg, die Energiekrise und geopolitische Herausforderungen" sein. Heute fragt die: Darf man das? "Mansogar", behauptet Chefredakteur Tomasz Kurianowicz: "Wir leben in einem Klima, in demvon vielen als Mittel dafür verstanden wird, sich dem Zweck einer Agenda zu verschreiben, ja,selbst Politik zu betreiben. Und nicht dafür, vor allem derzu dienen." Man muss also Protofaschisten eine Bühne geben, um das Publikum zu informieren!Die Information sah so aus: Im Gespräch mit dem Besitzer des Blattes, dem Millionär und ehemaligen Stasi-IM, plädierte Orban für einezwischen Russland und der Ukraine, kritisierte die EU, die Kriegsparolen für die Ukraine wiederhole, "'die ihnenwürden" und ließ verlauten, die "Hoffnung für den Frieden" heiße, so liest sich das Resümee des Gesprächs, von dem man einen 6-minütigen Ausschnitt auf Youtube hören kann.Im Interview mit Hanno Hauenstein, das dieheute online nachreicht, vielleicht um keinen falschen Eindruck zu erwecken, findet die in den USA lehrende Politologindeutliche Worte gegenüber Orban. Orban wolle die "über das Leben aller Menschen, um seine Macht zu sichern", sagt sie, plädiert aber dafür, dass Ungarn in der EU bleiben müsse, sonst könne zu "einem" werden. Derhabe mit dem Ende des Kommunismus 1989 begonnen, fährt Subotic fort: "Diemussten zeigen, dass sie ganz anders sind als der Kommunismus. Und so stellten sie den Kommunismus als linksextreme Ideologie dar, von der man sich entfernte, indem man sich rechtsextremer Ideologie zuwandte. Die neuen Regierungen beschlossen,, Religion, Christentum und alles, was der Kommunismus verboten hatte, wieder stark zu machen."Diewar nicht die einzige Institution des, die sich mitschmückte. Auch der Stolz der Stadt, der Bundesliga-Tabellenführer, schickte rührende Selfies, berichtet Gareth Joswig in der: "Der Club hat am Dienstageben einen rassistischen Autokraten hofiert: In gemütlich wirkender Runde saß der nationalistische Ministerpräsident Ungarns zusammen mit dem ungarischen Union-Spieler András Schäfer und dem Vereins-Sprecher Christian Arbeit in einer Loge auf der Haupttribüne des Stadions an der Alten Försterei. Und zwar nicht in irgendeiner Loge, sondern in der, die dem Vereinspräsidenten Dirk Zingler gehört."Die jüngstenhaben in der Ukraine Energie-Infrastrukturen getroffen. Die Ukrainer müssen Strom sparen, bis die Schäden behoben sind, berichtet ein Reporterteam in der: "Bis der Strom wieder stabil und ohne bedeutende Einschränkungen verfügbar ist, werden nach Angaben des Netzbetreibers Ukrenergo wenigstens nochvergehen - unter der Voraussetzung, dass weitere Angriffe dieser Größenordnung ausbleiben.überschlagen sich derweil die Teilnehmer von Talkshows mit der Forderung, die Energieinfrastruktur der Ukraine mit wochenlangen täglichen Angriffen vollständig zu zerstören und das Land inversinken zu lassen." Die russische Kriegsführung fassen die Autoren so zusammen: "Das Hauptziel waren Wärmekraftwerke."Im Interview mit derüberlegt der ukrainische Historiker, dessen Geschichte der Ukraine, "Das Tor Europas" , gerade auf Deutsch erschienen ist, was uns dieüber den Umgang mitlehren kann: Putin verhalte sich "wie Chruschtschow vor dem 28. Oktober 1962: Er droht unverhohlen mit nuklearen Waffen. Was Chruschtschow zur Deeskalation zwang, war die Erkenntnis, dass die amerikanische Reaktion verheerend sein würde, dass derwäre. Ich denke, das gilt es auch heute unmissverständlich klarzustellen."