Im-Gespräch erklärt Cannes-Gewinner, warum er seine Superreichen-Groteske "Triangle of Sadness" ( unsere Kritik ) mitund Mitteln des Slapsticks angereichert hat: "ich war es leid,zu machen. Es ist zu einergeworden, ein Genre wie die romantische Komödie. Ähnlich wie in der elitistischen Kunstwelt. Als ich mal vom Filmfestival Venedig nach Toronto geflogen bin, habe ich beobachtet, was die Filmleute konsumieren - sie haben nicht eigene Filme, sondern die vonangeschaut. Darauf wird geklickt. Ich wollte meine Themen auch in einem Umfeld platzieren, auf das wir gerne klicken. ... Mein Können soll sich dadurch bewähren, dass das Publikum sich anstecken lässt. Das ist besser als eine, wo jeder nur daran denkt, was die Person an seiner Seite denkt." Bei-Kritiker Benjamin Moldenhauer kommt das sichtlich gut an: "Die Angehörigen der herrschenden Klasse rutschen in einer fürchterlichen Kotz- und Kackschlacht durch Erbrochenes und andere Ausscheidungen. Während der Kapitän und der Vertreter des postsowjetischen Kapitals sich sturzbesoffenan den Knopf knallen. 'Triangle of Sadness' ist. Die Aggression gegenüber seinen Figuren kommt von Herzen, in dieser Sequenz wie auch in vielen anderen." In der bespricht Daniel Kothenschulte den Film.AlsWeird-Fiction-Roman "Earwig" las, hatte sie "gleichvor Augen", verrät die Filmemacherin-Filmkritiker Thomas Abeltshauser. Ab morgen läuft ihre Verfilmung aufund Abeltshauser genießt das uneindeutige Werk über ein Mädchen in einem sonderbaren Haus sichtlich: Der Film erzählt "keine Geschichte eines Spukhauses, Hadžihalilović braucht auch keine Schockmomente, um Spannung zu erzeugen. Ihr Film lebt von, einer bedrohlichen Atmosphäre, deren Grund letztlich nicht greifbar ist. ... Das erinnert in seinem Mysterium und der flirrenden Entschleunigung an die klaustrophob-surrealen Welten, dann wieder an britische." Aber "nicht nur die Bilder sind betörend, die Atmosphäre entsteht vor allem auch durch die Tonspur. Kino ist hierfür nonverbales Ausdrucksmittel, der Dialog ist nicht Träger von Information, sondern Teil der Soundtextur, wie die Geräusche und der vonproduzierte Filmscore mit dem tranceartigen Leitmotiv."Weitere Artikel: Fabian Tietke empfiehlt imdie im Berliner Kino Arsenal gezeigte Filmreihe über die Schauspielerin, die in der Weimarer Republik wegen ihrer Komödien "ungemein beliebt" war, heute aber weitgehend in Vergessenheit geraten ist. spricht in derüber ihren neuen Film "Paradise Highway", in dem sie eine Truckerin spielt. Im durchleuchtet Tobias Mayer die: Zumindest in den USA sind sie sehr erfolgreich an den Kassen, kosten dabei aber nur einen Bruchteil der Blockbuster, die ansonsten das Geschäft dominieren.Besprochen werdenDokumentarfilm "Nicht verRecken" über Holocaust-Überlebende ( taz ),Abschluss seiner Halloween-Trilogie ( Tsp , unsere Kritik ), die-Serie "The Playlist" über die Geschichte von FAZ ) und die-Serie "Shantaram" nach dem gleichnamigen Roman ( taz ).