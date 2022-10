Einist aufgezogen, und er wird erst einmal bleiben, fürchtet Georg Diez innach den Wahlerfolgen der Rechten in Schweden, Italien, Niedersachsen und der jüngsten AfD-Demo in Berlin: "Da war einmal diese, die in die Straße getragen wird, ein Hauptschauplatz faschistischer Machteroberung. In Berlin sah man Menschen, die, die sie als Feinde sahen, als Gegner, die weg müssen. 'Faules Pack, faules Pack', riefen sie, was durchaus an die Arbeitslager der Nationalsozialisten oder anderer faschistischer Bewegungen erinnert. Dazu die Attacken auf die Medien. ... Zur Wut kommt jetzt die- und hier liegt eine besonders große Gefahr. Die Wut mag in vielem verständlich sein, sogar berechtigt, nachvollziehbar. Es geht vielen Menschen schlechter, die wirtschaftliche Lage ist bedrückend für viele Menschen. Der Faschismus setzt genau hier an - und zündet den Funken, der sich über den Verstand erhebt. Damit, und auch das wurde in Berlin sichtbar, entziehen sich viele dieser Menschen dem Gespräch, sie weichen zurück in die. Das Völkische, das Rassistische, das Ausgrenzende sind verschiedene Varianten dieses Wahns."Kannsein? Das lehnt die Berliner Philosophinim Interview mit demrundheraus ab: Der antikapitalistische linke Diskurs übte noch Kritik, "Kritik an den Verhältnissen. Kritik passiert aus dem Gefühl heraus, dass dasjenige, was von ihr vorgefunden wird, nicht rechtens sei. Es handelt sich um Ungerechtigkeiten. Das Gefühl, das genau diese Empfindung ausdrückt, heißt. Hass ist niemals ein Gerechtigkeitsgefühl. Er fixiert sich auf den Gehassten und unterstellt ihm irgendwelche Eigenschaften oder Taten. Er lässt sich nicht rechtfertigen. Empörung dagegenan dem, worüber sie sich empört: Die Ungerechtigkeit muss der Größe des Gefühls entsprechen."Kanye West ist das selten zu beobachtende Phänomen des: Er stellte die Verbrechen der Sklaverei in Frage, nannte Abtreibung ein Verbrechen und trug ein ''-auf einer Modenschau. Und jetzt gibt er auch nochvon sich. Ein Problem, findet Moritz Baumstieger in der, denn West ist nur "das jüngste Beispiel eines Großkünstlers mit erhöhtem Mitteilungsbedürfnis, der erst abdreht und sich dann den Juden und Israel zuwendet, um mal nach dem Rechten zu sehen. Der deutsche Sänger: erst ein bisschen kryptisches Geschwurbel, dann Reichsbürger-Rhetorik, dann Holocaust-Relativierung., genialischer Mitbegründer von Pink Floyd: kämpft seit jeher für die Unterdrückten dieser Erde, seit rund 15 Jahren nun schwer verbohrt mit Theorien zum 'Apartheidsstaat' Israel unterwegs und nicht mehr zu stoppen. Nun der Rapper aus den USA."