Dass sich von den problematischeren unter' politischen Engagements keine Spur im Werk finde und Literatur sich ja ohnehin in autonomen Sphären abspiele, ist in diesem Fall kein Gegenargument zur Kritik an der Literaturnobelpreisträgerin , die einigeunterstützt hatte, findet Iris Radisch in der. Mit ihren Büchern stellt sich die Schriftstellerin "in der Tradition derauf die Seite der 'Unterdrückten', der 'dominés', wie sie es auf ihrer Pressekonferenz gerade gesagt hat. Die Fehler, die aus solcher Parteinahme entstehen - auch Sartre ist in ihrem Namen die fragwürdigsten Allianzen eingegangen -, muss man nicht verkleinern. Sie kreisen um ein zwar modisches, aberaus Antibürgerlichkeit, Macron-Hass, Gelbwesten-Verehrung, Imperialismus- und Israelkritik. Ihre punktuelle Unterstützung von BDS-Aktionen ist da mehr als grenzwertig. Und mit ihrer einseitigen Parteinahme für die Palästinenser hat sie sich den Vorwurf eingehandelt, an antisemitischen Aktionen beteiligt zu sein. Doch wären Ernaux' Bücher nicht so mitreißend und schon gar nicht so mind-blowing, wie sie vor allem von einer ganz jungen Frauengeneration zurzeit empfunden werden, wären sie vom grundsätzlichen Furor des Engagements und des stark erregbaren sozialen Kompasses befreit. Er ist der Motor ihres Schreibens und der Grund, aus dem Leben, Engagement und Werk dieser Autorin,, zusammengehören."Dermöchte laut einer kursierenden Liste gerne Neumitglieder anwerben, die darauf aber spätestens seit der Gründung desüberhaupt keinen Wert mehr legen, hat Johannes Schneider für herausgefunden : Stichproben anhand dieser Liste "ergaben ein eher besorgniserregendes Bild, was denzum PEN angeht. Mal mehr, mal weniger ungehalten bestätigte eine Autorinnen- und Intellektuellenschaft von Bov Bjerg bis Nino Haratischwili, von Armin Nassehi bis Aladin El-Mafaalani, von Ronya Othmann über Maren Kames bis hin zu Jan Skudlarek, überhaupt keine Mitgliedschaft im PEN Deutschland anzustreben."Weitere Artikel: DieKriegstagebuch ausfort. Thomas Hummitzsch empfiehlt im. Die Schriftstellerin verrät der, was sie gerade liest, unter anderem "Der traurige Gast" . Außerdem erzählt der Schriftsteller in dervon seiner schlimmsten Lesung - nämlich jene, die die erste sein sollte, zu der auch seine Eltern kommen würden, aber außer ihnen so gut wie kein zahlender Gast.Besprochen werden unter anderem"Das Jahr ohne Schlaf" ( Perlentaucher ),"Beleidigung dritten Grades" ( taz ),"Aufruhr der Meerestiere" ( FR ),Romanfortsetzung seines Kinothrillers "Heat" ( SZ ) und' "Schauergeschichten" ().