Einen seltenen Einblick in diegibt Patrick Welter in der. Er schildert den Einfluss der, besonders auf die eher reaktionären Faktionen in der LDP, jener ewigen Regierungspartei, der auch der ermordete Ex-Premierangehörte. Der Mörder gab Abes Nähe zu Moon als Motiv an. Die Nähe zur Sekte ist auch frappierend, weil sich die Ideologien von Moon und LDP kaum überschneiden. Weller sieht darin einen Reflex auf diegegenüber Korea. "Nicht zuletzt weist die Sekte den Koreanern die Stellung deszu, während den Japanern eine nur dienende Rolle zukommt. In der Lehre Moons wird Korea als Adam-Nation gesetzt, während Japan, das Korea 35 Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs besetzt hatte, als Eva-Nationund diese ableisten muss. Das hat sehr reale Auswirkungen, etwa auf die Wartezeit für Paare von der Massensegnung bis zur Hochzeit."Diewar vor allem eine, sie präsidierte der Dekolonisierung und wandelte durch ihre huldvolle Präsenz dasin den schreibt Dominic Johnson inn der. Inhatte es in den Fünfzigern zwar denmit Zehntausenden Toten gegeben. Aber anders als in Algerien gegenüber Frankreich, bleibt in Kenia, so Johnson: "Kenias Elite floriert in englischen Clubs und an englischen Universitäten, Nairobis Start-up-Szene ist eng mit London verbunden, das britische Militär trainiert in Kenia. All dies wäre für Frankreich in Algerien undenkbar. Auch das Denken der einstigen weißen Landbesitzer in Kenia, das Land als riesigen Freizeitpark zu betrachten, überdauert im militärisch abgesicherten Tier- und Naturschutz. Der britische Idealismus ab 1945, als Großbritanniens Labour-Regierung junge Entwicklungshelfer ins Empire entsandte, um dort Aufbauarbeit zu leisten, lebt weiter in der."Der Autor, Sohn einer Engländerin und eines Inders, ist sich in dernicht ganz so sicher, ob das mit derso gut funktioniert hat: "Ein Leben lang lächelte und winkte sieauf der ganzen Welt zu, lebendes Gespenst eines Systems räuberischer und blutrünstiger Ausbeutung. Während dieser Zeit berichteten die britischen Medien enthusiastisch über königliche Touren durch die neuen unabhängigen Länder des Commonwealth, über exotische Tänze für die weiße Königin und über Cargo-Kulte, die ihrem Gemahl gewidmet waren. Ich hoffe, dass es den Briten leichter fallen wird, die ungesunde Abhängigkeit von derzu erkennen, wenn dieverschwindet."Die Queen hat etwas geleistet, aber sie hat, meint im Interview mit demder Historiker: Sie hat "nie ihre Stimme erhoben, um die. ... Die Queen hätte das eigentlich, genau weil sie die Monarchin am Übergang vom Empire zum Commonwealth und dann eben zum modernen Großbritannien war, auch reflektieren müssen. Das hat sie nicht gemacht, und ich denke, dass kann man einfach benennen und sagen, ja, sie ist diese große Identifikationsfigur, aber vielleicht ist sie das auch, weil sie nie jemanden auf die Füße getreten ist... " Nicht mal als Oberhaupt der Windsors, die auch ganz persönlich von den Kolonialverbrechen profitiert haben, habe sie Reue ausgedrückt "über". wirft imals Republikaner einen zwar respektvollen, aber skeptischen Blick auf die Queen und das, was sie verkörperte: "Monarchie mag alsangesehen werden, aber ihre bloße Anwesenheit ist selbst eine zutiefst politische Aussage; eine Aussage darüber, inwieweit man dem Volk und demvertrauen kann, und darüber, warum jemand, der in die richtige Familie hineingeboren wurde, besser geeignet ist, die Nation zu repräsentieren, als jemand, der vom Demos gewählt wurde."Die Queen war auch deshalb so beliebt, weil sie sich (fast) immer, erklärt Nick Cohen in der. Bei Charles hat er Zweifel. Und dann sind da noch die Folgen des: "Im Jahr 1953 war das Vereinigte Königreich noch der. Es hatte dazu beigetragen, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Und vor allem war es- was man vom Vereinigten Königreich, das Elisabeth II. im Jahr 2022 hinterlässt, nicht behaupten kann. Die Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, hallt in diesem Land noch nach ... Die, die einst wie ein Fantasiegespinst erschien, scheint nicht mehr so unwirklich zu sein. Auch Schottland hat für den Verbleib in der EU gestimmt. Dienutzen die Tatsache, dass die Engländer ihnen den Brexit aufgezwungen haben, als guten Grund für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Der Respekt vor und die Loyalität gegenüber der Königin haben dieses seltsame Land zusammengehalten. ... Jetzt, da sie von uns gegangen ist, haben wir das Gefühl, dass die Träume, die ihr Königreich zusammen hielten, im Sterben liegen.", die als Vierjährige mit ihren Eltern ausgeflohen war, hat ein Buch veröffentlicht, "Die Löwinnen von Afghanistan" , das dengegen die Taliban beschreibt. Im Interview mit demmacht sie dem Westen bittere Vorwürfe, diese Frauen mit seinem Rückzug im Stich gelassen zu haben: "Die Frauen in Afghanistan waren immer ein Spielball der Mächte. Gerade das Themaist ein sensibles. Dass Mädchen in Afghanistan zur Schule gehen, war das Vorzeigeprojekt der Westmächte, das sie als ihren Erfolg verbuchten. Für die Taliban ist es daher die wirksamste Rache,und die Mädchenschulen zu schließen. Allerdings war dieser westliche Erfolg nie einer. Wir wissen mittlerweile von den 'Ghost Schools', in die viel Geld floss und die gar nicht existierten. Auch vor dem Abzug der Westmächte 2021 besuchteneine Schule."