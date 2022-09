Politische und künstlerische Ethik nahe beisammen: "All the Beauty and the Bloodshed" von Laura Poitras

Dieenden mit einem Goldenen Löwen fürDokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" über den Kampf der US-Künstleringegen den Pharmahersteller Sackler, der mit seinem Oxycontin-Schmerzmittel Millionen Menschen süchtig gemacht und etwa eine halbe Million auf dem Gewissen hat. Damit hatte niemand gerechnet, schreibt Hanns-Georg Rodek in der- auch damit nicht, dass der Kritikerfavorit "Love Life" von Koji Fukada komplett leer ausgehen würde. Auch Rüdiger Suchsland staunt aufüber diesen Löwen, wo doch sämtliche Kritiker andere Filme auf der Liste hatten. Aber "keine Überraschung war dieser Preis auf der anderen Seite, weil er sich allzu sehrbewegt." Patrick Wellinski vom sieht ebenfalls vor allem eine politische Würdigung - bei einem Kunstfestival komme die Kunst zu kurz, wenn sie einen Dokumentarfilm auszeichnet, findet er. Auch die übrigen Juryentscheidungen hält er für- und vor allem sehr am englischsprachigen Kino entlang gedacht.In der widerspricht ein alles in allem sehr zufriedener Daniel Kothenschulte: "Seine künstlerische Qualität offenbart dieser formal unauffällige Dokumentarfilm dabei auf den zweiten Blick - in einer Montage, die Kunst und Politik bruchlos in einem erzählt.sind für Poitras nicht zu trennen." Auch freut er sich über eine Auszeichnung fürKannibalenromanze "Bones and All": "Filme, die auf kunstvolle Weise Genrekonventionen weiterschreiben, sind selten und werden häufig übersehen. Es spricht für das Festival und seine Jury, dassgefunden und belohnt wurden - genau die braucht das Kino mehr denn je." AuchTim Caspar Boehme hält den Goldenen Löwen für Poitras für "eine gute Wahl bei ansonsten".-Kritiker Tobias Kniebe freut sich, dass bei all dem Elend, das der Wettbewerb in diesem Jahr umkreiste, mit Poitras' Film eineausgezeichnet wird - dies erscheine "am Ende wie ein Aufbäumen, ein".Im Wettbewerb gab es "" zu erleben, berichtet Hans-Jürg Zinsli im. Anke Leweke bespricht auf ZeitOnlinemit einem Spezialpreis ausgezeichneten Film "No Bears" (mehr dazu hier ), den der Regisseur noch vor seiner Verhaftung und erneut unter Umgehung seines Berufsverbotes gedreht und außer Landes gebracht hat. Weitere Resümees vom Festival schreiben Maria Wiesner ( FAZ ), Andreas Scheiner ( NZZ ) und Dominik Kamalzadeh ( Standard ).Außerdem: Christoph Egger schreibt in dereinen Nachruf auf den Regisseur. Besprochen werden"Das Glücksrad" ( Jungle World ), die-Comicadaption "The Sandman" ( Jungle World ) und die Historienserie "The Serpent Queen" ( FAZ ).