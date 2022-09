Watch this roundup of clips, featuring panicked Kremlin propagandists on several state TV programs, discussing impressive gains by Ukraine's Armed Forces in reclaiming control over Ukrainian territory. More in my article ⤵️https://t.co/WKx3JVtvkn pic.twitter.com/8CYDRpB85X - Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 9, 2022

Während sich Außenministerinüberraschend auf ihr zweitebegeben hat (wie unter anderem meldet ) wägtvom "Kiel Institut für Weltwirtschaft" in dersehr nüchtern, aber nicht pessimistisch die bisherigenauf die russische Wirtschaft ab. Und sie benennt den politischen Preis, den vor allem Länder wie Deutschland oder Österreich jetzt für ihre schuldigein Moskau bezahlen: "Die Sanktionen wirken also, und gleichzeitig zahlen die EU und insbesondere Deutschland jetzt teuer für etwas, dessen Preis in der Vergangenheitangesetzt wurde: die Absicherung der Prosperität und der demokratischen Werteordnung. Die Kosten einer wirtschaftlichen Abhängigkeit vorweg einzuplanen, ist im Fall Russlands versäumt worden."Der russische Autorlebt heute im Westen im Exil, wo genau weiß man nicht, weil einauf ihn angesetzt sei. Im Gespräch mit Paul Jandl in derentwirft der Tschetschenien-Veteran, der die russische Armee von innen kennt, ein. Er ist überzeugt, dass der Kriegdauern wird: "Das Problem ist nicht nur Putin, sondern auch das, was nachher kommt. Das Einzige, was gegen Russlands Expansionspläne hilft, ist eine. Vielleicht bringt es ja etwas, wenn das Land gezwungen ist, sich in sich selbst zurückzuziehen. Vielleicht aber funktioniert es auch nicht, denn Russland ist enorm reich an Rohstoffen." Und er sagt: "Europa muss endlich verstehen, dass sich an seiner Ostgrenze ein faschistischer Staat gebildet hat. Nicht ein Faschismus-ähnlicher, sondern ein."Julia Davis, Kolumnist beiund Initiatorin eines "Russian Media Monitors" hat auf Twitter eine Reihe von Videos zusammengestellt, in denen sich dieaus dem Fernsehen eher kleinmütig zur aktuellen Lage im Krieg äußern:In der aktuellen Verzückung über diegibt es wenige politische Reflexionen. 'William Booth und Karla Adam werfen in der Washington Post einen leicht skeptischen Blick auf, der, anders als die die Queen, seine politischen Ansichten nie verhohlen hat: Er ist Ökologe, zutiefst konservativ, Feind der Moderne, nicht nur in der Architektur, Bewunderer Rudolf Steiners und der alternativen Medizin, und, wie Nick Cohen schon vor einigen Monaten bemerkte (unser Resümee ), Freund arabischer Autokraten. In der-Dokumentation "Prince, Son And Heir: Charles At 70" von 2018, erinnern die beiden-Autoren, wird der künftige König mit dem Vorwurf konfrontiert, er mische sich in. "Er antwortet: 'Tatsächlich? Was Sie nicht sagen,' und erklärt: 'Ich frage mich immer,, ich meine, ich dachte immer, es sei motivierend. Aber ich habe mich immer gefragt, ob es Einmischung ist, wenn man sich, wie ich es vor vierzig Jahren getan habe, und was dort passiert oder nicht passiert, die Bedingungen, unter denen die Menschen leben.' Und setzt hinzu: 'Wenn das eine Einmischung ist, bin ich sehr stolz darauf.'" Der Anthroposophie-Kritiker Oliver Rautenberg setzt sich in diesem Twitter-Thread intensiver mit Charles' Aussagen zu alternativer Medizin und Rudolf Steiner auseinander. Auch einen WDR-Podcast gab es zu diesem Thema. Fiona Harvey versichert im, dass Charles seine "grünen" Positionen als König nicht mehr verfechten werde.Mit großer Bewunderung erzählt Nils Minkmar in der, wiein seinem Buch "V13" den Prozess zu denliterarisch zu fassen versteht (das Buch ist auf deutsch noch nicht erschienen). "Carrère freundet sich auch mit einigen Dauergästen des Verfahrens an. Da ist Nadia, die aus Ägypten stammt, und deren Tochter auf einer der Terrassen erschossen wurde, und die danach mit ihrem Mann einengründete. Was lässt die einen weitermachen, die anderen aber verzweifeln? Warum zerbricht das Leben einer Frau, die nur von einemgestreift wurde, während andere, diehaben, ihr Glück kaum fassen können?"