Die Russen spüren die, aber nicht in einem Ausmaß, das sie aufbegehren lässt. Der Krieg rückt näher, wie die Explosionen auf der Krim oder der Mord an Darja Dugina zeigen, aber die Bevölkerung verhält sich nicht anders als sonst, schreibt -Korrespondentin Inna Hartwich über den zu Ende gehenden Moskauer Sommer: "hat die russische Gesellschaft Übung. Vom Staat erwarten die wenigsten etwas, für den Staat zählt der Einzelne nichts. Nahezu alle schauen, dass sie. Das politische System will es so. Die mangelnde Gestaltungsmöglichkeit für den Einzelnen erzeugt ein Gefühl der Ohnmacht und macht stumpf."ist kein Putin-Flüsterer schreibt , die sich für ein Buch mit Dugin beschäftigte, im. Aber sein Einfluss lässt sich nicht leugnen. Das Verhältnis von Regime-Intellektuellen und Macht ist intrikat, so Gessen: "Dugin war der Ansicht, dass Putin vor acht Jahren in der Ukrainegegangen ist. Dugin wetterte gegen das, was er als Schwäche des russischen Präsidenten empfand. In dieser Rolle war Dugin für Putin wohl genauso nützlich wie in seiner Funktion als eine Art Schattenideologe. Alle politischen Regime brauchen ihre Kritiker, um, damit sich der Führer in der imaginären Mitte positionieren kann. Dugins imperialistische Ambitionen ließen Putin moderat erscheinen."Eine interessante Koalition hat sich gebildet, die die Arbeit des "" (kurz libmod.de ) unter die Lupe nimmt, jenes Thinktanks, der von den grünen Expolitikern und Eheleutenundgegründet wurde. Die beiden gehören zugleich zu den prominentestenin Deutschland. Zunächst hatte der wohl eher der Linken zuzurechnende Moderatorherausgefunden, dass das Zentrum unter anderem vomgefördert wird, hier das Video. Dann hat dieim Bundestag eine Anfrage gestellt, die unter anderem nach Förderungen für Libmod fragt. Über die Ergebnisse berichtet Florian Warweg (übrigens ehemalsmehr hier ) im links- (oder rechts-?)konspirativen Blog, allerdings ohne zu erwähnen, dass diekam. Die Ergebnisse: "Laut Antwort der Bundesregierung finanzierten alleine im Zeitraum von 2017 bis 2022 das Auswärtige Amt, das Innen- und Familienministerium sowie das Bundespresseamt insgesamt 19 Projekte des Zentrums Liberale Moderne in einer Gesamthöhe von. Darunter unter anderem Projekte wie 'Ukraine in Europa 21-22' im Umfang von 709.637 Euro, 'Die liberale Demokratie und ihre Gegner' mit 496.089 Euro sowie die zwei Projekte 'Russlanddeutsche Influencer:innen stärken' und 'Spätaussiedler für Demokratie im Netz', welche mit insgesamt 626.103 Euro vom Innenministerium gefördert wurden." Libmod hatte auf seiner Seite "" übrigens seinerseits über das Blog recherchiert und dafür lauteine Förderung von über 300.000 Euro erhalten!Der, oder ukrainisch:galt lange als die Grenze zwischen der westlich gesinnten und Ukraine und dem sich nach Osten öffnenden Chaos. Heute nicht mehr, schreibt Sonja Zekri, die für diein die Ukraine gereist ist: "Nach sechs Monaten Krieg, nach versuchten und gescheiterten Flussüberquerungen, verteidigten und verlorenen Ufern, nach Zehntausenden Toten und verwüsteten Landstrichen trennt der Dnipro die westliche und die östliche Region der Ukraine nicht mehr,. Nicht nur Cherson, Saporischschja und Kiew liegen am Dnipro, sondern."