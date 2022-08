Vera Molnar, Interruptions. Plotter drawing. 1968-69. Foto: DAM





-Kritiker Georg Imdahl entdeckt in einer Ausstellung im Leopold-Hoesch-Museum in Düren die Künstlerin, eine frühe Pionierin der. "Mit ihrem Mann hatte Molnar 1974 ein Programm in '', einer Programmiersprache der Gründerzeit, geschrieben, um die Redundanz und Monotonie eines Rasters aus kleinen Quadraten 'zu brechen' - dies ohne jede persönliche, 'romantische' Handschrift. Berechnet wurden in ihren Programmen, das Unberechenbare. Dem Auge hat es in Blättern mit Titeln wie 'Sehr kleine Unordnung' und '2500 Trapeze A' einiges zu bieten. Die Vierecke, scheinen aufs Blatt gesprenkelt, ein 'leichtes Zittern', so Molnar, ergreife Besitz von ihnen durch die 'Simulation von menschlicher Ungeschicklichkeit', die sie in das Programm injiziert habe. In der Sprache der Kybernetik bestand die Aufgabe darin, den Quadraten 'nicht die gleiche Erscheinungswahrscheinlichkeit zuzuweisen'. All diese Blätter sind in ihrem reduzierten Formenangebot, von einem anonymen Geist animiert, ausgesprochen schön." Acht Jahre später sollte die japanische Designerindiesen anonymen Geist erneut loslassen, indem sie einige Schrauben ihrer Strickmaschinen löste, so dass das Strickmuster ihrer Pullover Unregelmäßigkeiten oder sogar Löcher aufwiesen.





Was für ein wagemutiger Visionärwar, der Gründer des Folkwang Museums , erkennt Alexander Menden in der Ausstellung "Expressionisten am Folkwang: Entdeckt - verfemt - gefeiert" zum hundertsten Geburtstag des Museums. Osthaus sammelte früh, die dann bald als "entartet" galten: Zwischenzeitlich war die Sammlung "aufgrund der Beschlagnahme von rund 1400 als 'entartet' eingestuften Werken durch das NS-Regime - das größte Einzelkonvolut dieses Kahlschlags überhaupt - in alle Winde verstreut. Manche konnten zurückerworben werden, viele landeten in Privat- oder anderen Museumssammlungen. Der Nachvollzug derder gezeigten Arbeiten ist spannend."In derberichtet Gesine Borcherdt von drei irakischen Künstlern, die ihre Werke aus derabgezogen haben: aus Protest gegen das Werk des französischen Künstlers, der dort Bilder von Gefangenen in Abu Ghraib zeigt und sich so angeblich deren Traumata aneignet. Sprecherin der drei ist die Kuratorin Rijin Sahakian, die imdie "tiefe Verstörung" beklagt, die Lebels Werk ausgelöst hat. Kuratorließ sich von dem Protest nicht beeindrucken und erinnerte daran, dass Lebel "das Thema Trauma durch Kolonisierung ein persönliches Anliegen ist. Er teilt Erfahrungen von Mord, Folter und Vergewaltigung inin Algerien. ... Um Wandel zu erzeugen, braucht man Diversität und Dialog statt Abgrenzung und Beschuldigung. Weil Attia das weiß, zeigt er das Werk von Lebel und lässt sich. Und so geht es jetzt wie so häufig in den Debatten dieser Jahre um viel mehr als nur um Abu Ghraib - nämlich um die, über Konflikte zu sprechen und die Haltung der Gegenseite zu akzeptieren."Weiteres: In der plädiert Ingeborg Ruthe für denund damit desin Berlin, über deren Schicksal das Berliner Abgeordnetenhaus am Montag entscheiden soll. Besprochen werden die Ausstellungen "im Zeitalter Goethes" im Deutschen Romantik-Museum Frankfurt ( FR ) und "Aufbrüche. Abbrüche. Umbrüche.1985-1995" in der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank