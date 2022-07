Vieldeutige Farbsymbolik: "Men" von Alex Garland

Versteht die Welt nicht mehr, aber am Ende singt sie Edith Piaf: Atsuko Maeda als Yoko

Bereits am 13. Juli ist der Regisseurgestorben. Mit seiner Fernsehsaga über die Semmelings und den Mehrteilern "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" und "Der König von St. Pauli" begründete er seinen künstlerischen Ruhm. Das Gerichtsverfahren gegen ihn, das klären sollte, was es mit dengegen ihn auf sich hat, ist nun eingestellt. "Er war, was man früher durchaus lobend einennannte, ein Maniac, ein, der alles, was er sich so dachte, für, fast noch besser hielt: ein Ringen um Endgültiges", schreibt Jan Feddersen in der. "Deutsche Innerlichkeit, feuilletonistisches Air, hüstelndes Distinktionsgeschraubsel? Nicht sein Ding." Genau, ruft Michael Hanfeld in der: ", das war sein Ding." Er hat den Fernsehmehrteiler vielleicht nicht erfunden, aber "als eigenständige Erzählform auf jeden Fall etabliert und perfektioniert", erkennt Hanns-Georg Rodek in deran. Wedel war "einer der größte Stars des deutschen Fernsehens, als das noch daran zu glauben schien, gelegentlich große Kunst für ein großes Publikum produzieren zu können", schreibt Dirk Peitz auf. Seine Mehrteiler "sind alle alsangelegt, als universelle Gesellschaftsbetrachtungen, auch das lässt sie aus heutiger Sicht fast überambitioniert wirken: Das Fernsehen erklärte den wiedervereinigten Deutschen damals noch ihr Land."antipatriarchaler Horrorfilm "Men" ( unser erstes Resümee ) beschäftigt alle Feuilletons. Horrorfilme saugen die Diskurse ihrer Gegenwart oft auf wie ein Schwamm, schreibt Anke Leweke auf. Doch Garlands Film "irritiert, weil seine Horrorbilder sich entziehen, eben nicht auf die eine Interpretation zu reduzieren sind" - so ergeben sich "" und "unvermittelt betritt der Film das Genre des Body-Horrors: Das männliche Geschlecht eignet sichan. Konsequent überlässt uns auch dieser Alex-Garland-Film die Deutungshoheit über sein nun wirklich." Von einem "viszeralen Horrortrip" spricht Dobrila Kontic im: "Der Plot scheint passgenau auf den allgegenwärtigenzugeschnitten, aber die Auseinandersetzung mit Garlands Werk belegt, dass diesen schon länger das Unbehagen mitbeschäftigt." Aber "inmitten des Grauens wartet 'Men' - wie alle Filme Garlands - auch mit einer Reihe vonauf: Prägnant-harmonische Bildkompositionen, eine vieldeutige Farbsymbolik und betörend mit Musik untermalte Landschaftserkundungen durchziehen den Film."Arabella Wintermayr vermisst einen "tiefergehenden Erkenntnisgewinn", für sie läuft der Fil mauf eine "simple Verallgemeinerung" hinaus: ", und das seit Urzeiten." Auch Männer besprechen den Film: Daniel Kothenschulte ( FR ), Tobias Kniebe ( SZ ), Jens Balkenborg ( Standard ) und Andreas Busche ( Tsp ).Breit besprochen wird auchMediensatire "To the Ends of the Earth" - eine in Usbekistan gedrehte Variante von Sofia Coppolas "Lost in Translation" aus japanischer Perspektive, schreibt Daniel Kothenschulte in der. Bereits 2019 als Auftragsarbeit zum Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und Usbekistan entstanden, komme dieser "kleine große Film von überraschender Romantik" gerade recht, um die sanfte Flaute im Kino zu überbrücken. Große Freude bereite aber "die Freiheit, mit der Kurosawa seine offene Reiseerzählung gestaltet. Wie er auf der einen Seiteliefert, das man vielleicht von einem Jubiläumsfilm erwartet, es zugleich aber auch an den touristischen Vorstellungen bricht. Erst am Ende erlaubt er sich, in den weiten Berglandschaften zu schwelgen - und auch das. Mit Blick auf eine befreite Ziege findet auch Yoko hier ihren Sehnsuchtsort im Stil von 'The Sound of Music' - und schmettert in unwiderstehlicher Leidenschaft eine japanische Version von Edith Piafs 'Chanson d'amour'."Ein deutsches Publikum erlebt in diesem Film "eine doppelte Exotik", schreibt Bert Rebhandl in der: "Japanische Popkultur trifft auf ein wenig bekanntes Land, in dem immer nochzu erkennen sind, wie auch." Kiyoshi Kurosawa kennt man im Westen vor allem für seine Horrorfilme und eine sanfte Ahnung des Unheimlichen durchzieht auch diesen Film, beobachtet Philipp Stadelmaier in der SZ. "und entlarvt die Angst vor dem Fremden als Projektion und Vorurteil, die amüsierten und neugierigen Blicke der Usbeken werden zum Spiegel, der Yoko auf sich selbst zurückwirft. Weswegen in diesem wunderbaren Film Yokos Reise nicht nur durch die äußere Welt führt, sondern auch, über die sichtbaren 'Enden der Erde' des Titels hinausgehend, in ihr eigenes."Besprochen werden"Der Sommer mit Anais" ( Tsp ),"Monsieur Claude und sein großes Fest" ( Freitag ),"Geborgtes Weiß" (online nachgereicht von der FAS ),Remake von "Der Vater der Braut" ( SZ ) und die-Serie "Only Murders in the Building" von und mit TA ), Außerdem informiert uns die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.