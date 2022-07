"Ich gehe davon aus, dass die Lage sichwird", sagtim epischen Gespräch , das Jochen Wegner mit ihr geführt hat. Belton spricht unter anderem über diegegen ihr Buch "Putins Netz" , über Oligarchen als "", Verbindungen westlicher Politiker und Ökonomen zum russischen System oder Putins Rückhalt in der russischen Gesellschaft. Sie registriert feine Haarrisse im Machtsystem um Putin: "Wir wissen nicht, was sich in Russland bewegt, bis es sich bewegt. Allerdings gibt es schon erste kleine Hinweise. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs treten jedenfalls einige Mitglieder vonhäufiger in der Öffentlichkeit auf als zuvor. Vielleicht wittern sie Schwäche. Dazu gehören nebenundauch, der stellvertretende Leiter der russischen Präsidialverwaltung, und, der Vorsitzende der Duma. Sie äußern sich jetzt öffentlich zu Themen von globaler Bedeutung, was sie vielleicht schon vorher gern getan hätten, aber wohl nicht konnten. Sie nehmen Rollen in der politischen Arena ein, die bislangvorbehalten waren."allerdings profiliert sich im Moment als der schärfste Hund von allen, notiert Dominic Johnson in der: "Er veröffentlichte auf Telegram eine Liste von Dingen, an denen Russland 'nicht schuld'sei. Keine Schuld trage Russland demnach dafür, 'dass es den gewöhnlichen Europäern in diesem Winter in ihren Häusern bitterkalt sein wird', 'dass die Amerikaner zu ihrem Präsidenten einen seltsamen Großvater mit Demenz gewählt haben'. Und,: Russland trage keine Schuld daran, 'dass die Ukraine infolge all dessen, was passiert, die Überreste staatlicher Souveränität verlieren und von der Weltkarte verschwinden könnte'."Liest manin der, ist man sich nicht mehr sicher, ob man die Absurditäten desschon verstanden hat: "Von Zeit zu Zeit melden ukrainische Telegramkanäle, dass Russen, die aufkämpfen, Ukrainer gefangen nehmen, diein den Krieg gezogen sind. Solche Verschiebungen sind in diesem Krieg nicht selten. Die Mutter meiner Freundin Katja ist Ukrainerin und lebt in Russlands fernem Osten. Sie unterstützt die Politik der russischen Behörden, im Gegensatz zu Katja, die in Moskau wohnt und ukrainische Verwandte, die vor den Bombardierungen fliehen konnten, bei sich aufgenommen hat."Der größte blinde Fleck der deutschenheißt, sagteim Mai im-Gespräch. ( Unser Resümee ) Für die Ukraine habe Deutschland alsmehrals jeder andere Staat der westlichen Welt. In der möchte Harry Nutt das so nicht stehen lassen: "So einleuchtend das geschichtspolitische Genesungsprogramm erscheint, drückt sich in ihm nicht zuletzt die Kritik an eineraus, die lange als beispielhaft zur Aufarbeitung der Geschichte von Gewaltregimen angesehen wurde. AufArt und Weise knüpft sich an die Vorstellung einer erfolgreichen deutschen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Verdacht, in deren Schattenzu haben. Und war der lange Weg zur Anerkennung des historischen Versagens nicht auch ein Grund für die erstaunliche Entwicklungsgeschichte einer maßvoll-modernen Demokratie? Jede Artikulation einesjedenfalls wurde umgehend mitbedacht - im literarisch-geisteswissenschaftlichen Feld bei den Versuchen, 'eine selbstbewusste Nation' in Szene zu setzen, und ganz praktisch politisch, als Finanzminister Peer Steinbrück im Verlauf der Finanzkrise von 2008 eine tragende deutsche Rolle nicht nur anbot, sondern auf robuste Weise auch ausführte."sind es, die platzen müssen: 1. Die westlichenwerden Russland zum Einlenken zwingen. 2. Moskau ist in der Welt isoliert. 3.", meint indes Jacques Schuster in der. "Anders als der Bundeskanzler und seine Außenministerin seit Monaten behaupten, steht das Riesenreichda. Abgesehen von der Tatsache, dass sich der Kreml auf die kommendeverlassen kann, halten die meisten Staaten der Erde den Ukraine-Krieg für eine europäische Angelegenheit: Die afrikanischen Länder geben sich neutral, die Asiaten mit Ausnahme der Japaner halten sich zurück. Und Südamerika? Dort waren die im Mercosur vereinigten Regierungen am Mittwoch nicht einmal bereit, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vor ihrem Gremium sprechen zu lassen. Moskau zieht daraus nur einen Schluss: Sein Krieg isteiner, und der sieht im Verlauf keineswegs so düster aus, wie es im Reich der Illusionen gezeichnet wird."Draußen waren gerade 36 Grad, da ist die Angst der deutschen Politik vor einembesonders groß. Verständlich, findet Stefan Laurin von den. "Klar muss aber auch sein, dass nicht Putin, sondern wir selbst uns in die Lage gebracht haben, in der wir heute stecken:, aus der Kernkraft auszusteigen. Deutschland hat aus eigenem Willen die alte Regel aus dem Kalten Krieg gebrochen, dass nicht mehr alsaus der Sowjetunion kommen sollte...zwang Deutschland und die anderen EU-Staaten die Klagemöglichkeiten für Anwohner und Verbände so stark auszuweiten, der Bau von Stromleitungen oder Windrädern auf Jahre verzögert oder gar verhindert werden kann. Und nein, auch das Konzept einer, die durch die geplante Steigerung derdie Abhängigkeit von Russland noch erhöht hätte, kam nicht aus dem Kreml. Dort bog man sich aller Wahrscheinlichkeit über so viel Dummheit vor Lachen."In all der Düsternis zumindest die eine gute Nachricht, dass nach Verhandlungen in der Türkei ein Ende derdurch Russland in Sicht sei, mehr etwa im Liveblog desNachdem die rechten Partien Italiensnicht weiter stützen, droht bei Neuwahlen einemit den Postfaschistenunter Giorgia Meloni und Matteo Salvinis Lega Nord. Die Aussichten für die EU, die von Russland als Kriegspartei betrachtet wird, sind nicht so gut, fürchtet Michael Braun in der: "Salvini und Meloni wetteifern in ihrer Fremdenfeindlichkeit genauso wie in ihrem EU-Bashing, sie rühmen sich ihrer Freundschaften mit Viktor Orbán, Marine Le Pen und Jarosław Kaczyński. Und sie schicken sich an, nicht irgendein EU-Land zu übernehmen, sondern die drittgrößte Volkswirtschaft - zugleich aber auch die Volkswirtschaftund der Eurozone.liegt bei 150 Prozent, und jetzt - bei wieder anziehenden Zinsen - wird diese Verschuldung erneut Thema auf den 'Märkten', die noch kritischer hinschauen werden, wie das Land seiner Schwierigkeiten Herr werden will." Hier Brauns Bericht zur Krise.