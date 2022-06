Die, die die Russen über die Ukrainer gebracht haben, ist keine Ausnahme, sondern sie kommt aus demeines in Russland täglich praktizierten Systems der Grausamkeit, schreibt der Journalist und Politologein der(in einem Text, der zuerst in dem deutsch-russischen Magazin stand ): "Man muss nicht Fjodor Dostojewski, Juri Mamlejew oder Wladimir Sorokin sein, um die dunkelsten Winkel der russischen Seele zu erkunden. Man braucht sich nur dieanzusehen, die Folter auf den Polizeirevieren und in den, die Verbrechen der, um zu verstehen, dass die Ereignisse in Butscha, Irpin und in den ganzen anderen von den Russen okkupierten Städten und Dörfern weder Exzess noch Pathologie sind. Sie sind vielmehr ein, Routinepraktiken der russischen Gewaltapparate."Dashat nicht mit Wladimir Putin angefangen, sondern spätestens mit der zweiten Phase der Ostpolitik in den achtziger Jahren, sagt der Historikerim Gespräch mit Hubertus Volmer auf: "Die SPD hat dienicht gegen das Regime unterstützt. Diese Tradition hat sich in der Putin-Zeit auf unsägliche Weise fortgesetzt. Da hat sich die SPD nicht auf die Seite dergestellt, nicht auf die Seite der, nicht auf die Seite der, sondern letztlich auf die Seite Putins. Das muss aufgearbeitet werden: Warum hält die SPD als Partei des Friedens und der Freiheit zu problematischen Machthabern, nur um den Status quo nicht zu gefährden?"Derist nicht ganz tot, hofft und beteuert der in Bielefeld lehrende Historikerin der: "Aus Sicht der Zivilgesellschaft, welche die russische Aggression in der Ukraine aufs Schärfste verurteilt, sind die Träger alternativer Meinungen die. Sie verkörpern den Mut zum Widerstand und retten das Gewissen des Landes für die Zukunft nach Putin. Die in den sozialen Medien entstehende Antikriegsbewegung in Russland hat keine Gesichter, keine Anführer. Sie handeltin Schattenzonen und am Rande der öffentlichen Räume."Im(BKA) forscht eine Ermittlergruppe nach illegalen Reichtümern russischerin Deutschland. Markus Wehner berichtet in der: "Die Ermittler in Wiesbaden haben für ihre Arbeit einen Datenpool geschaffen, der sich aus den großen Datenlecks der vergangenen Jahre speist. Im Mittelpunkt stehen die '', Unterlagen der ehemaligen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama. Der Offshore-Dienstleister hatte die Gründung von mehr als 300.000 Briefkastenfirmen in 21 Steueroasen ermöglicht, viele russische Oligarchen gehörten zu den Kunden."Außerdem: In derfühlt sich die Historikerinvom Bild' undim Zug nach Kiew an frühere Episoden der ukrainischen Geschichte erinnert.Ein paar hundert Menschen gedachten am Wochenende der, die vor dreißig Jahren in, auch auf der berühmten Brücke über die Drina, begangen wurden. Višegrad liegt heute in der serbischen Teilrepublik. Erich Rathfelder berichtet für die: "Das Grauen für die 21.000 Einwohner der Gemeinde samt der Kleinstadt und den umliegenden Dörfern begann während des Bosnienkriegs, als serbische Freischärler der Gruppe 'Weiße Adler' im Mai 1992 in der von der serbisch-jugoslawischen Armee eroberten Stadt einetablierten. Zwei Drittel der Einwohner gehörten der muslimischen Bevölkerungsgruppe an. Wer von ihnen nicht geflohen war, verlor all seine Rechte und seine Arbeit. Aus Serbien stammende Freischärler und lokale Serben raubten ihre Häuser aus. Es begann die blutige Willkürherrschaft, der nach unterschiedlichen Angabenzum Opfer fielen. Mehr als tausend Männer wurden tot oder noch lebendig, gefesselt, ertranken oder wurden noch am Ufer erschlagen."Außerdem in diesem Kontext: Hollands Premierhat für die'im Namen der niederländischen Regierung eineangeboten' - allerdings nicht bei den Opfern des Völkermords, sondern beim berichtet Peter Riesbeck in der. Einheiten der niederländischen Armee hatten beim Massaker von Srebrenica tatenlos zugesehen. Viele Soldaten waren dann allerdingsund fühlten sich alleingelassen.Das Flugzeug, dasverfrachten sollte, konnte nicht starten. die britische Regierung hat alle Prozesse in der Sache verloren. Aber "" hat trotzdem gewonnen, meintin der: "Diese Leute hassen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Und noch in der gleichen Nacht schwollen die Rufe nach einem Austritt aus der Europäischen EMRK zu nie gekannter Lautstärke an. Nur zwei andere Länder haben sich jemals aus der EMRK zurückgezogen: Griechenland nach dem Putsch und Russland nach seiner Invasion der Krim. Alles, was sie wollten, war die Gelegenheit, die Asylbewerber noch ein paar Wochen quälen zu können, um diezu halten. Und das schafften sie auch."