Überraschend deutlich wurde Bundespräsidentbei der Einweihung deram Wochenende. "Ich will offen sein: Ich war mir in den vergangenen Wochen nicht sicher, ob ichbei Ihnen sein würde", begann er seine Rede und ging dann kritisch auf das Verhalten derbei der Antisemitismus-Debatte ein. "Wer als Künstlerin oder Künstler in das Forum der Politik eintritt, muss sich nicht nur der ästhetischen, sondern auch derund Kritik stellen. Und dort gibt es Grenzen", mahnte er. Und würde die "Weltoffen"-Initiative deutscher KulturfunktionärInnen wohl nicht unterschreiben: "Einkommt einer Existenzverweigerung gleich. Wenn unabhängige Köpfe aus Israel unter ein Kontaktverbot gestellt werden; wenn sie verbannt werden aus der Begegnung und dem Diskurs einer kulturellen Weltgemeinschaft, die sich ansonsten Offenheit und Vorurteilsfreiheit zugutehält; dann ist das mehr als bloße Ignoranz. Wo das systematisch geschieht, ist es eine Strategie der Ausgrenzung und Stigmatisierung, die dann auchist."Beiist Elke Buhr empört : Wo bitte werde denn auf der Documentain Frage gestellt? "Das Rätsel löst sich ein paar Sätze später: EinIsraels käme einer Existenzverweigerung gleich. Aus der puren Tatsache der- nicht von Juden übrigens - schließt diese Argumentation bereits, hier läge ein Boykott vor. Muss ab jetzt jede Gruppenausstellung in Deutschland eine entsprechende Quote einhalten?" Auch Niklas Maak ( sieht das so : "Es gibt viele Ausstellungen, bei denen israelische Kunst nicht vertreten ist; der Verdacht eines Zusammenhangs mit den Boykottforderungen des BDS ist in Kassel aber wohl nicht mehr auszuräumen. Wenn die-Zeitung allerdings titelt, Steinmeier eröffne die '' (als handele es sich um die Ausstellung 'Entartete Kunst') einer Gruppe, die 'durchtrieben von Hass gegen Israel' sei, dann ist das ebenfalls eine beunruhigende Form vongegenüber einem Kollektiv, von dem kein antisemitischer Satz zu hören war."Beiist Ulrike Knöfel auch nicht sehr glücklich mit der Steinmeier-Rede, aber aus anderen Gründen: Sie irritierte die "Uneindeutigkeit": "Letztlich blieb es bei einer, die dazu führte, dass man doch nicht wusste, wo er steht, wo Deutschland steht." Und im weiß Birgit Rieger gar nicht mehr, was sie denken soll: ", wie Ruangrupa zum BDS und zu Israel stehen. Es gibt keine jüdisch-israelischen Künstler bei dieser Documenta. Ist das Ausdruck eines Boykotts oder Zufall? Man hätte von der Documenta gern einedazu gehabt." Im Interview mit derbekräftigt Kulturstaatsministerindiesen Eindruck indem sie allen Fragen zur Antisemitismusdebatte(Interviewerin Catrin Lorch erspart ihr allerdings auch jede Nachfrage). Nur einmal ahnt man ihre Position: Das Thema Antisemitismus "muss diskutiert werden. Ich warne allerdings davor, diedieser Auseinandersetzung einem Kollektiv aus Mali oder Kuba überzustülpen."Derweil streift Swantje Karich für diedurch die Ausstellungen und fühlte sich dabei ziemlich allein : "Wer sich nun auf die Reise in Ruangrupas vollgepackte Vorratskammer, ihr '' für Reisscheune, einlassen will, sollte Zeit, keine Erwartungen und gute Nerven mitbringen für die 32 Stationen. Das als revolutionärer Versammlungsort gepriesene RuruHaus von Ruangrupa ähnelt bisher eher einer Kantine mit Holzverkleidung für Menschen, die am liebstenrumtippen. Kommunikation: Totalausfall. Es ist überhaupt ein prägendes Bild: Menschen mit Handy auf Stuhlkreisen, die sich um Bäume winden oder wie kleine Amphitheater in die Höhe führen. ... Der Austausch mit den Künstlern ist, in diesen ersten Tagen zumindest, nur mit Händen und Füßen möglich. Gemeinsam einezu lernen, wie Ruangrupa es angekündigt hat, schaffen wir nicht - und verabschieden uns peinlich berührt."Auch Eva-Maria Magel () würde auf der Documenta gern über die Kunst diskutieren, aber es scheint irgendwie nicht dazu zu kommen. Also hängt sie "ab. Und wer mit Souvenirkäufen in 'Kios' und 'Gallery' dazu beitragen will, die alternative Ökonomie, die Ruangrupa vorschwebt, weiter zu unterstützen, kann im 'Ruru-Haus' für 17,50 Euro Kasselerkaufen. Hält womöglich auch hundert Tage, wie das Ausstellungsfestival selbst." Im sieht Nicola Kuhn im Selbstverkauf der Documenta-Künstler einedes Marktes.Weiteres: Im unterhält sich Stefan Nederwieser mit dem Künstler, der gerade den Friedrich-Kiesler-Preis bekommen hat. Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Die" in Potsdamer Museum Barberini ), die Ausstellung "Give and Take." in der Hamburger Kunsthalle taz ), die auf sechs Berliner Museen verteilte Ausstellung "Jeden Tag im Museum.präsentieren ihre Lieblingswerke" ( Tsp ) und die Schau "Worldbuilding -in the Digital Age" in der Julia Stoschek Collection in Düsseldorf ().