Insoll ein- ein achtzig Meter hoher, weithin sichtbarer Obelisk - für die "Befreiervon den deutschen faschistischen Okkupanten" abgerissen werden. An diesem Denkmal gedenken allerdings Jahr für Jahr zum 9. Mai 20.000 russischsprachige Letten ihrer verstorbenen Angehörigen.sind russischsprachig. Reinhard Veser bschreibt den Streit in der: "Die Wörter Sowjetlettland und Befreiung schließen einander aus der Sicht einerder Letten aus. Die Vertreibung der deutschen Besatzer durch die sowjetische Armee 1945 war für sie keine Befreiung, sondern der Beginn einer weiteren Okkupation mit Terror gegen die Zivilbevölkerung und dernach Sibirien."Es gibt gar keine schreibt Wladimir Kaminer in der, deshalb kann man sie auch nichtzerstören: "Das Geld in die Staatskasse kommt nicht aus der Wirtschaft, sondern direkt aus der Erde durch Verkauf von fossilen Rohstoffen, die als Abfallprodukte aus toten Pflanzen und Tieren von allein entstehen. Das Geld kommt. Was der Staat damit macht, entscheidet allein der Präsident. Die Menschen sind auf sich selbst, auf ihre Gärten und kleine Jobs angewiesen, sie sind mit dembeschäftigt. Das kennen sie von früher und sind daran gewöhnt."Friedenskämpferinnen wie Alice Schwarzer, die glauben, dass es denwird, wenn sie sich ergeben, empfiehlt Hubertus Knabe in seinem Blog das Buch "Heller Weg" des Journalisten, der seine Lagerhaft in Donezk nach der Besetzung von 2014 und unerträgliche Folterszenen schildert. Knabe dazu: "Die Vorstellung, dass bei einer militärischen Niederlage der Ukraine das Leiden der Bevölkerung ein Ende finden würde, zeugt von Unkenntnis über das russische Vorgehen. Wie die seit 2014 von Moskau kontrollierten 'Volksrepubliken' Donezk und Luhansk zeigen, folgt auf den Abzug des ukrainischen Militärs nämlich keineswegs eine Periode des Friedens. Hinter der kämpfenden Truppe halten dann vielmehr Einheiten der russischen Geheimpolizei Einzug, um die eroberten Gebiete."Die große Überraschung der französischen Parlamentswahlen ist die große Zahl der Sitze für die: Mit 89 Abgeordneten ziehtin die Assemblée nationale ein - auf nationaler Ebene scheuen der Franzosen noch davor zurück, Rechtsextremen in der Stichwahl die Mehrheit zu geben, aber inoffenbar nicht mehr. "Wie wird sich der massive Einzug des RN in die Nationalversammlung auswirken, fragt Natacha Devanda bei: "Was werden diese neu gewählten Volksvertreter tun? Zweifellos das, was sie am besten können.. Gestern in den Medien, morgen im Plenarsaal. Für Marine Le Pens verdammt schlecht geführte und völlig verschuldete Partei bedeutet das auch frischen Wind und einenin Form von staatlichen Subventionen. Und noch mehr Mitarbeiter, Büros und Versammlungsräume..."Auch-Korrespondentin Michaela Wiegel schreibt: "Das unter den Bedingungen deserzielte Ergebnis zeigt,die extreme Rechte in weiten Landesteilen verankert ist. Das ist erschreckend. In der Nationalversammlung bietet sich nun aber die Möglichkeit, die Argumente zu entlarven und Debatten zu führen, denen insbesondere die Präsidentenfraktionist".Der "" ist zerbrochen, der darin bestand, sich auf jeden Fall darauf zu einigen, diezu lassen, schreibt Jérôme Fenoglio in: "Die Präsidentenpartei hat ihr in der Zwischenrunde der Parlamentswahlenversetzt, indem sie keine nationale Anweisung gab, die Kandidaten des RN zu schlagen, obwohl Emmanuel Macrongegenüber Marine Le Pen zu einem guten Teil der Einhaltung dieser Disziplin zwischen den republikanischen Gruppierungen verdankt. Am Sonntag hat sich diesesin einem allgemeinen Zusammenbruch des republikanischen Reflexes niedergeschlagen: Umfragen zufolge haben sich die Wähler von Macrons Partei LRM ebenso wenig wie die Wähler von Mélenchons Bündnis Nupes auf den Weg gemacht, um einem RN-Konkurrenten den Weg zu versperren."Derist der Elefant im Raum der britischen Politik, schreiben George Parker und Chris Giles in einem viel beachteten Artikel in der. Sechs Jahre nach dem Referendum stellt sich immer deutlicher heraus, dass er der britischen Wirtschafthat - auch jenseits der Corona-Einflüsse: "Der erste und offensichtlichste wirtschaftliche Schlag durch den Brexit kam, als dasnach dem Referendum im Juni 2016 gegenüber Währungen, aus denen das Vereinigten Königreich normalerweise importiert, um fast 10 Prozent fiel. Es erholte sich nicht mehr. Auf diese drastische Abwertung folgte kein Exportboom, obwohl Waren und Dienstleistungen aus dem Vereinigten Königreich auf den Weltmärkten billiger wurden, aber sieund trieb die Inflation in die Höhe. Im Juni 2018 berechnete ein Team akademischer Ökonomen des Centre for Economic Policy Research, dass der Brexit einen Inflationseffekt hatte, der die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent ansteigen ließ, ohne dass die Löhne entsprechend erhöht wurden."