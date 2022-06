Civilians try to flee as Russia pounds the city of Lysychansk. All bridges to neighbouring Severodonetsk now destroyed. Our latest from the Donbas region on what looks like a loosing battle for Ukraine. Huge thanks to the team - @Colmonews @wburema +Artem Bilov + Andy Eley pic.twitter.com/ZuPsguR9XH - Orla Guerin (@OrlaGuerin) June 14, 2022

Der Krieg gegen die Ukraine ist noch längst nicht zu Ende, aber Linda Kinstler beschäftigt sich in einem beeindruckendenDossier schon mit der Frage, wiewerden wird. Anlass sind auch die Bomben, die fast das Holocaust-Mahnmaltrafen, jenes Massengrab, in dem die Nazis hunderttausend Holocaust-Opfer verscharrten und das von Stalin einst planiert worden war, um diezu tilgen. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart vermischen sich in diesem Krieg, schreibt Kinstler und exemplifiziert das am ukrainischen Neologismus "", mit dem die Angreifer bezeichnet werden: "Der Begriff unterstreicht, dass die russischen Truppenbegehen, für deren Beendigung in vielen Fällen ihre Großeltern gekämpft haben. Ihre Befehlshaber behaupten, einen Völkermord zu verhindern, während ihre Soldaten; sie zerstören dieselben Städte, die ihre Vorgänger befreit haben. Und, wie ukrainische Beamte sagten, tun sie ihr Bestes, um die, die auf diesem Weg entstehen." Die Frage, ob die jetzigen Verbrechen der Russen als "genozidal" bezeichnet werden müssen, wird die Forscher noch lange beschäftigen, so Kinstler: Genozid sei von vornherein einJuri Larin besucht für die, zusammen mit einem Trupp von Helfern, dasin Charkiw. einen typischen Plattenbau, zerschossen, aber noch aufrecht: "Von oben sieht das Haus wie eine Mini-Kopie des zerstörten vierten Reaktors des ukrainischen Atomkraftwerkes Tschernobyl aus. 'In dieses Gebäude sind alle möglichen Geschosse eingeschlagen. Diese Häuser wurden mit Mehrfachraketensystemen unter Beschuss genommen, hier wurde alles der Reihe nach weggeräumt', sagt Wasilenko. Angaben des ukrainischen Katastrophenschutzes zufolge sind in Charkiw bis zum 7. Juni in insgesamt 17 Wohnhäusern und Verwaltungsgebäuden die Trümmer beseitigt worden. Vor den Helfern liegt aber, insbesondere in den Charkiwer Stadtteilen Sewernaja Saltowka, Pjatichatki sowie den Siedlungen Schukow und Horizont. Die genaue Anzahl beschädigter Wohngebäude ist bisher nicht bekannt. Charkiw wirdvon Raketen und Artillerie angegriffen."In den Neuen Ländern sind diedoch immer noch recht groß, konstatiert Stefan Locke in der: "So kommt es, dass in Umfragen eine Mehrheitder Ostdeutschen der Meinung ist, Deutschland solle sich aus diesem Krieg heraushalten. Eine Minderheit im Osten dagegen ist wie eine Mehrheit im Westen der Auffassung, Deutschland müsse die Ukraine jetzt maximal unterstützen. Hier zeigt sich wie schon früher ein. Fürs Heraushalten sind vor allem Menschen, die Krieg entweder noch selbst erlebt haben oder in der traumatisierten Gesellschaft der Nachkriegszeit aufwuchsen." Ebenfalls in derbeichtet Johannes Leithäuser von selbstkritischen Äußerungen: "Jahrzehnte des Erfolges haben viele von uns arrogant werden lassen."Niklas Bender porträtiert in derden Linkspopulisten, der mit seinem Bündnis "Nupes", in dem ein Großteil der ehemaligen französischen Linken aufgegangen ist, ein gutes Ergebnis bei den Parlamentswahlen erzielt hat. Er zeichnet sich nicht nur durch eine tiefewie Putin oder Chavez aus, sondern auch durch einen, der hierzulande bisher wenig wahrgenommen wurde: "Seine Ablehnung sitzt so tief, dass es sich in Beschimpfungen Bahn gebrochen hat ('Maul zu, Frau Merkel!'), oder darin, dass Mélenchons Partei (La France insoumise) bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 das deutsche Ausscheiden gefeiert hat. Die politische Ecke, in der diese trübe Quelle sprudelt, ist die des." Bender vermutet, dass Mélenchon seinen Lauf in der zweiten Runde der Wahlen am Sonntag nicht wird fortsetzen können.