Russians renamed Freedom square in Mariupol to Lenin square, changed the Ukrainian flag to Russian and switched the Ukrainian name of the city to Russian one.

They want to return us to the past by force, but we are fighting for our future. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/TzY8h72pST - Oleksandra Matviichuk (@avalaina) June 12, 2022

Hunderte von Zivilisten in Charkiw sind wohl durch den Einsatz eigentlichdurch die Russen gestorben, berichtet Joel Gunter für die: "Die i sichtete fünf verschiedene Einschlagstellen in Wohnvierteln in Charkiw und fand Hinweise für einen charakteristischen,, der mit Streumunition in Verbindung gebracht wird. Wir zeigten drei Waffenexperten die Bilder der Einschlagstellen, alle sagten, die Einschläge stünden im Einklang mit den umstrittenen Waffen... Streumunition ist umstritten, weil sie in der Luft detoniert undfreisetzt, die wahllos über ein weites Gebiet fallen, wodurch Zivilisten gefährdet werden können. Außerdem detonieren die kleineren Bomben beim Aufprall oft nicht, so dass sieeine Gefahr darstellen. Mehr als 120 Länder haben einen Vertrag unterzeichnet, der den Einsatz dieser Waffen verbietet - allerdings sind weder Russland noch die Ukraine Unterzeichner."Während die Ukrainer um ihr Leben kämpfen und jeden Tag um die Waffen dafür betteln müssen, macht Deutschland, lernt man aus einem Bericht von Alexandra Endres in: "Seit die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist, hat Deutschland seine laufenden Energieimporte aus Russland zwar ein wenig reduziert. Aber trotz aller Mühe, die Abhängigkeit von russischem Gas, Öl und Kohle zu verringern, gehört Deutschland immer noch zu dendes Kreml. In den ersten 100 Tagen des Krieges zahlten die hiesigen Importeurefür fossile Brennstoffe aus Russland.. Zu dem Ergebnis kommt das unabhängige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) aus Finnland in einem aktuellen Bericht. Die Zahlen basieren auf Transportstatistiken, die Lieferungen per Schiff und Pipeline erfassen."Putinsruft beihistorische Erinnerungen war. In einem Twitter-Thread schreibt er: "Die Idee, dass Kontrolle über ukrainisches Getreidekann, ist nicht neu. Sowohl Stalin als auch Hitler wollten das. Stalin wollte die Schwarzerde der Ukraine ausbeuten, um eine industrielle Wirtschaft für die UdSSR aufzubauen. Tatsächlich starben durch die Kollektivierung derLandwirtschaft etwa. Als die Menschen in großer Zahl zu sterben begannen, gab Stalin vor allem dendie Schuld. Die sowjetische Propaganda bezeichnete diejenigen, die auf die Hungersnot aufmerksam machten,'. Die wirklichen Nazis hatten ähnliche Ideen. gern wollten sie die ukrainische Landwirtschaft kontrollieren. Dies war sogar Hitlers zentrales Kriegsziel. Hitler wollte das ukrainische Getreide aus der Sowjetunion nach Deutschland umleiten, in der Hoffnung, Millionen von. Der Zweite Weltkrieg wurde um die Ukraine und in erheblichem Maße in der Ukraine zwischen Diktatoren geführt, die die Lebensmittelversorgung kontrollieren wollten."Die Wahrzeichen werden umdekoriert:Claudia Bröll geht in derden großen Sympathien der Länder derfür die russische Position nach, trotz der Weizenfrage: "Ob richtig oder nicht, die Argumentation Russlands findet in Afrika viel Widerhall.werden von Sall und Südafrikas Cyril Ramaphosa in einem Atemzug mit dem Krieg als Ursache für die Versorgungskrise genannt. Russlands Mitteilung, es sei bereit, wieder Getreide nach Afrika zu exportieren, verstärkt den Eindruck.""Eines der vielen Paradoxe dieses Krieges ist, dass er gleichzeitigwirkt. Diespüren das am meisten", schreibt die ukrainische Kulturwissenschaftlerinin derund skizziert kurz einige Frauen, die aus ihrem zivilen Beruf heraus sich mit Beginn des Krieges zum Militär, zur Flüchtlingbetreuung oder medizinischen Hilfe und Versorgung gemeldet haben oder die vor der Entscheidung standen, ob sie mit ihren Kindern fliehen sollten, während andere Angehörige in der Ukraine blieben. "Glücklicherweise haben Frauen heutzutage keine Angst mehr,. In den sozialen Netzwerken, in den herkömmlichen Medien, an Konferenzen und auf Podien sind die Stimmen der Frauen zahlreich: ungeschönt und mutig, stark und angriffig. Dank ihnen wissen wir mehr über diesen Krieg als Fakten und Zahlen. Wir wissen vonund Ängsten, von Elend, Verzweiflung, Freude, Selbsthingabe, Opfer, unendlicher Liebe und Fürsorge. Wir wissen, was wir nie wissen wollten. Es gibt mehr Schmerz, als wir uns jemals vorstellen wollten, und keinen Ort mehr, an dem wir unskönnen."Sergej Sumlenny, ehemals Leiter der Böll-Stiftung in Kiew, publiziert einen bemerkenswerten Twitter-Thread über die jahrelang betriebene ". Schon seit über zehn Jahren, so Sumlenny, produzieren Kreml-nahe Verlage Bücher, die die stalinistische Vergangenheit glorifizieren und die Überlegenheit der russischen Armee feiern. Dazu gehört auch eine Reihe von Groschenormanen, die sich unter anderem einenausmalen: "Die ganze Serie spielt mit der gleichen Idee: Die' müssen vernichtet werden. Die Covers wirken wie auf Drogen erstellt. Hier zertrümmert ein russischer Panzer ein Auto, das als 'ukrainischer Asow-Nationalisten-Mercedes-SUV' identifiziert werden kann."Russland und die Ukraine "lassen sich schon lange nicht mehr unter dem Begriffverbinden", schreibt die Literaturwissenschaftlerin Annette Werberger in der. Denn die Ukraine glaubt an die Zukunft, Russland an die Vergangenheit: "Dabei hatten die beiden Länder mit einem Zukunftsvertrag ab 1922 einevereinbart, die man in einem sozialistischen Übergangsstaat ausgestaltete. Damals war die. Im Gegensatz hierzu scheint das heutige Russland zukunftslos, da es nur noch zusammengewürfelte Bilder von Vergangenem reproduziert und dies mit einem schnelllebigen Rohstoffkapitalismus kombiniert, der sich allein an Gewinnen in der Gegenwart orientiert. Dieser einseitige Rückbezug auf die Vergangenheit hat im Zuge des Kriegs eine neue radikale Dynamik erfahren." publiziert aufeine Art Tagebuch, in dem er auch die Äußerungen berühmter Zeitgenossen kommentiert: "Albtraum gestern Nacht.Arm in Arm, wie Talleyrand und Fouché in der berühmten, von Chateaubriand erzählten Szene, in der sie Ludwig XVIII. den Hof machen. Wer von beiden ist das Laster? Wer das Verbrechen?"