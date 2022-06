Fiq - Réveille-toi! Foto: Groupe Acrobatique de Tanger

"Wer nicht in der Luft schwebt, der lebt nicht", lernt-Kritiker Kevin Hanuschke bei den Ruhrfestspielen , die in diesem Jahr einemRaum geben, der vor allem in Frankreich, aber auch in Marokko von sich reden macht. Die Groupe Acrobatique de Tanger zum Beispiel verbindet in ihrem Stück "Fiq" Poesie und Aufbruchswillen, dazu Hip-Hop, Breakdance, Clownerie, Akrobatik und Taekwondo, wie Hanuschke erzählt: "Zwei der Artisten wollen Marokko verlassen. Ob sie es schaffen, bleibt offen. Laute Rufe - 'Wach auf! Wach auf!' - führen immer wieder, auf die Straßen von Tanger mit der Musik, den bunten Gewändern und der Lust und dem Frust der Jugendlichen. Vieles, was das junge Marokko bewegt, hat mit westlicher Popkultur zu tun, doch die Gruppe aus Tanger will auch diein die Szenerie einbinden. In einer Szene setzt sich die Truppe auf die Getränkekisten und diskutiert die gegenwärtigen politischen Probleme des Landes - die Frauenrechte, die Abtreibungsfrage, Jugendarbeitslosigkeit oder den Autoritarismus."In derfreut sich Manuel Brug, dass in Prag der jüdische, 1942 von den Nazis ermordete Musikerwiederentdeckt wird. Mit deutscher Finanzierung wurde an der Prager Staatsoper dessen Don-Giovanni-Version "Flammen" aufgeführt: "Es ist wirklich eine der schrägsten, verrücktesten, in ihrer konsequenten Konventionsverweigerung auch faszinierendsten Opern überhaupt, die Schulhoff da ersonnen hat."Hier bekommt man einen hübschen kleinen Eindruck von "Flammen":Besprochen werden die ersten Stücke bei den Autor:innentheatertage in Berlin ( BlZ ),' Science-Fiction-Oper "Humanoid" in Hannover ( taz ),"Meistersinger von Nürnberg" an der Deutschen Oper ( BlZ ), das Turiner Tanz- und Artistikstück "Gelsomina Dreams" im Frankfurter Gallus-Theater ( FR ),"Amsterdam" am Staatstheater Darmstadt ( FR ).