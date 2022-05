Eindroht, glaubt Viktor Funk in der, denn: "Moskau wird die Realität nicht anerkennen, aber gleichzeitig auch militärisch nichts mehr ausrichten können." Allein dieseien enorm: "Offiziell existiert bisher nur eine Zahl. Am 25. März berichtete das russische Verteidigungsministerium von. Das ist absurd wenig. Am 25. April ging das britische Verteidigungsministerium vonrussischen Soldaten aus, inzwischen spricht das ukrainische Verteidigungsministerium von mehr als 28.300. Für übertrieben hält der israelische Militäranalyst Igal Levin diese Zahl nicht. In seinem Telegram-Kanal 'Ressentiment', in dem er von Anfang an den Kriegsverlauf analysiert, geht er davon aus, dass mit toten, verwundeten und nicht mehr einsatzfähigen russischen Soldaten die Verluste aufgeschätzt werden müssten."Die Schweizer Politologen und Völkerrechtlerund, sozusagen zertifizierte Experten für Neutralität, denken in derdarüber nach, wie einfür den Ukraine-Krieg aussehen könnte:wären zu treffen, einzwischen Russland und der Ukraine, ein Abkommen über die, in dem die heikle Frage des Status der Krim zu klären wäre. Ein drittes Abkommen wäre ein internationales "und könnte eine Art Ersatzfunktion für die jetzt nicht realisierbare NATO-Mitgliedschaft übernehmen. Sollte Russland die Auflagen im Friedensabkommen nicht einhalten, käme ein automatischer 'Snapback-Mechanismus' zum Tragen, wodurch die früheren Sanktionen ohne weitere Entscheidungen wiedereingesetzt und gegebenenfalls verschärft würden."Bernhard Clasen geht für dieder Frage nach, wie rechts dasist, das bei den Verteidigern des Asow-Stahlwerks vertreten war und spricht dafür etwa mit Asow-Kritiker, Koordinator des Projekts "Violence Marker", das rechte Gewalt in der Ukraine dokumentiert. "Auf keinen Fall, so Movchan, sei die Anwesenheit von Rechtsextremen ein Grund, den Menschen, die Mariupol verteidigen, jetzt nicht zu helfen. Die Mehrheit der Verteidiger:innen seienund nicht Asow-Leute. Auchvon der Charkiwer Plattform assembly.org.ua, ebenfalls ein Kenner der rechtsextremen Szene in der Ukraine, sieht den Einfluss rechtsradikalen Gedankengutes abnehmen."Aber das Asow-Regiment steht auch für dender Ukraine, der Putin seineam 9. Mai versauerte. Die Russen brauchten fast drei Monate für die Übernahme der Stadt. Für Putin ist die Übernahme einer komplett zerstörten Stadt eine schreibt Jen Kirby in einer viel retweeteten Analyse be. "Im Laufe der Belagerung wurde deutlich, dass das ukrainische Militär sehr viele Ressourcen in die Verteidigung der Stadt investiert hat, so dass sie dem wochenlangen russischen Bombardement. Die Fähigkeit Mariupols, den Angriffen zu trotzen, half der Ukraine auch bei ihren Bitten um ausländische Hilfe und, die der Westen nun in erheblichem Umfang leistet."Mitund dem Motiv der, eine, die einevom Modell Javelin in ihren Armen hält, hat die Ukraine der Geschichte derein neues Kapitel hinzugefügt, schreibt Andrian Kreye in der- Tassen, T-Shirts und Mützen werden angeboten: "Javelins sind FGM-148-Panzerfäuste des amerikanischen Rüstungskonzerns Rayetheon & Lockheed Martin. Die bisherige Erfolgsgeschichte dieser Panzerfäuste in den Kriegen in Afghanistan, im Irak, in Syrien und Libyen war nur in Militärkreisen bekannt. Sankt Javelin hat das System nun zu einer Artgemacht. Vielseitig einsetzbar, mobil und mit einem Design, das mit seinem Abschussgerät in Hantelform und dem Geschoss mit stumpfer Spitze und Spreizflügelchen inzwischen hohen Wiedererkennungswert hat. Ganz billig ist das im Verhältnis auch nicht. Um die 200 000 US-Dollar kosten Gerät und Geschoss.."