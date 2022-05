============

Der Verlust vonist für die Ukraine eine verlorene Schlacht, aber ist er für die Russen ein Sieg? Barbara Oertel glaubt es in dernicht: "werden jetzt um die Welt gehen? Die russische Fahne gehisst und der 'Sieg' zelebriert. Die Feier steigt inmitten der Ruinen Mariupols - die Stadt, von der nur noch wenig übrig geblieben ist. Ukrainische Soldaten, die mit dem Kombinat Asowstahl die letzte Bastion räumen und einem unsicheren Schicksal, ja wenn nichtentgegengehen." Zum Schicksal der Soldaten des, die nun offenbar doch nciht ausgetauscht werden, schreibt Bernhard Clasen in der: "Dieses Mal scheinen die russischen Medien, die von einer Gefangennahme sprechen, näher an der Wahrheit zu sein, als die ukrainische Seite. Schon am Morgen nach ihrer Ankunft in einem Krankenhaus, so die russische Journalistin Irina Kuksenkova vom staatlichen russischen Fernsehen, würdenbeginnen."Laut-Korrespondent Friedrich Schmidt, haben sich nicht alle Soldaten auf dem Gelände des Stahlwerks ergeben, aber wieviele geblieben sind, ist unklar. Die Gefangennahme hat vor allem für dieSymbolkraft: "Die letzten Verteidiger von Mariupol auf dem 'Asowstal'-Gelände haben Moskau schon lange alsgedient. Neben ukrainischen Soldaten handelt es sich um Nationalgardisten. Ihre Einheit ging aus dem nationalistischen' hervor, das im Kampf gegen die russische Landnahme 2014 entstand. Seit der Eingliederung in die Nationalgarde gelten neonazistische Strömungen in dem Verband als überwunden, die russische Propaganda benutzt die 'Asowzy' aber dennoch als Beleg dafür, dass man' kämpfe."veröffentlichte noch vorgestern ein Gespräch mit dem Vizekommandeur der Einheit,, (unser Resümee in der Magazinrundschau). Er erklärte, warum die Soldaten so lange ausharrten: "Weil sie. Und zwar alle. Und einen nach dem anderen. Wir haben Fälle von Kameraden, die sie gefangen genommen haben. Sie haben sie hingerichtet, unter Missachtung der Kriegsgesetze. Ihre Mütter haben ein Foto von ihnen erhalten, das mitaufgenommen wurde. Einen von ihnen haben sie erstickt, den Kopf in einer Plastiktüte, mitten in einem Roggenfeld."Die größte Gefahr, dass sich derund die Nato hineingezogen wird, besteht schreibt der Oxforder Militärhistorikerin einem seiner Blogbeiträge: "Solange die Blockade andauert, entstehen nicht nur für die Ukraine, sondern auchechte Probleme. Im ersten Monat des Konflikts wurden mindestensin ukrainischen Häfen und im Schwarzen Meer angegriffen. Eines davon, die 'Helt', sank vor der Küste von Odessa, nachdem es vermutlich auf eine Mine aufgelaufen war, wobei zwei Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Viele Handelsschiffe sitzen in ukrainischen Häfen fest und können nicht auslaufen. Diefür Schiffe, die das Gebiet befahren wollen, sind inzwischen unerschwinglich."Politiker in Deutschland, Frankreich und Italien rufen nach einem. Der französische Russland-Experte warnt auf der Website des Thinktanks CEPA: "Einen eingefrorenen Konflikt zu akzeptieren, würde Wladimir Putin eine Art Genugtuung verschaffen. Zwar wäre es ihm nicht gelungen, die gesamte Ukraine oder wenigstens die gesamte Region Donbas und Odessa zu erobern, wie er gehofft hatte. Aber diekönnte ihm ganz recht sein. Sie würde eine große Instabilität im Herzen Europas bedeuten; die Ukraine bliebe de facto ein Staat, der seinerberaubt wäre; sie könnte wahrscheinlich nicht ohne Weiteres der EU beitreten - Mitglieder der EU könnten diese Aussicht umso weniger akzeptieren - und erst recht nicht der Nato. Schließlich würde ihre wirtschaftliche Entwicklung ausgebremst, mit den schwerwiegenden sozialen Problemen, die dies verursachen würde und die sich gegen die Regierung wenden könnten."Der Ukraine-Krieg legte offen, dass die Mentalität des "" und der "" an Komplizentum grenzen kann, schreibt Peter Mathews im. Diese Mentalität regiert aber auch auf ganz anderen Politikfeldern, etwa in der, wo man den Politischen Islam der großen, meist von undemokratischen Staaten subventionieren Islamverbände hofiert. "Der Gewinn für die politisch Verantwortlichen bestand offenbar allein darin, dass man 'im Gespräch blieb' undformulieren musste. Positive Ergebnisse dieser Zusammenarbeit in Sachen Integration tendieren gen Null. Bürgerschaftliches Engagement, Konfliktbearbeitung durch die Islamverbände blieben unter Null."Weiteres:-Korrespondent Schmidt berichtet auch über Recherchen exilierter russischer Journalisten über dievor dem Krieg: "Alle Quellen stimmten... darüber überein, dass die russische Führung davon ausgegangen sei, die eigene Armee werde in der Ukraine nicht auf ernst zu nehmenden Widerstand stoßen." Viel retweetet wird die Meldung des, dass die Angreifer dieder landwirtschaftlichen Akademie in Charkiw, eine der größten der Welt, zerstört haben.In Frankreich gestattet die Stadtden Burkini in ihren Schwimmbädern, während sich gleichzeitig die verbliebene Linke unter der Fahne des Populistensammelt - seine Partei befürwortet den Burkini.titelt: "Ein Kartoffelsack einigt die Linke".Leider spaltet der Streit auch den schreibt Laure Daussy ebenfalls in: "Linke und Feministinnen müssen das patriarchalische Verbot, ihren Körper zu zeigen - der von den Religionen immer schon als unrein angesehen wird - in Frage stellen und kritisieren und dürfen es nicht gutheißen. Wenn das Diktat, den weiblichen Körper zu bedecken, vonausginge, würden Linke und Feministinnen es zu kritisieren wissen. Im Gegensatz dazu haben hier mehrere feministische Persönlichkeiten Aufruf mit dem Titel 'En mai, mets ce qu'il te plaît!' (zieh im Mai an, was du willst) unterzeichnet, um den Burkini zu bejahen."