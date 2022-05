Münkler schaut auf den #Ukraine-Krieg mit dem teilnahmslosen Blick eines Ameisenforschers. Internationale Politik reduziert sich auf einen Mechanismus von Macht und Interessen ohne normative Dimension. Geopolitik sans phrase. #Thread/1 https://t.co/5N5mP1BOyr via @NZZ - Ralf Fuecks (@fuecks) May 19, 2022

"Diewird unter die Räder kommen, wie auch immer die Sache ausgeht", prophezeit der politische Denker im großen, gestern auf den Auslandsseiten versteckten Interview . In der EU sieht er die Ukraine vorerst nicht, bei einer Einigung aufhätte der Krieg aber vermieden werden können, glaubt er. Der Westen habe zudem unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft der Ukraine: "Die absolute Minimalbedingung ist sicher die Weiterexistenz der Ukraine als souveräner Staat, aber eventuell reduziert auf das Gebiet westlich des Dnipro. In Deutschland und Frankreich betrachtet man eine Ukraine in den Grenzen des 23. Februars (also ohne Krim und Separatistengebiete) als Sieg. Die Briten möchten die, also mit Krim und Donbass, wiederherstellen. Dieschließlich haben eine eigene Sicht. Sie sagen: Putin ist uns wieder in die Quere gekommen, wo wir uns doch jetzt um Xi Jinping und die Herausforderung durch China kümmern wollten und nicht um Europa. Das soll nie mehr passieren. Wir organisieren also einen, der ihr militärisches Potenzial aufzehrt. Denn in Abnützungskriegen sind die Tiefe der Logistik und die Fähigkeit zur Mobilisierung von Kämpfern entscheidend. Die Europäer signalisieren jetzt den Russen, dass sie mit einem Verhandlungsfrieden vermeiden können, von den Amerikanern mithilfe der Ukrainer ausgeblutet zu werden. Der Westen spielt also mit unterschiedlichen Optionen."Münklers kaltschnäuziges Fallenlassen der Ukraine hat gestern schon bei Twitter Reaktionen provoziert, etwa vom GrünenDie blinden Flecken in Münklers Geopolitismus seien fappierend, schreibt die Osteuropa-Historikerinebenfalls auf Twitter. Münkler verkenne, "dass Putin die Ukraine alsbegreift. Schon seit dem 19. Jahrhundert kann man im russischen Fall Imperium und Nation nicht trennen. Es geht eben um sehr viel mehr als ''. Das übersieht man aber, wenn man den Blick auf geopolitische Fragen verengt."Münkler konzediert der Ukraine im-Interview zwar einen Rest von, "aber eventuell reduziert auf das Gebiet". Tim Hagemann verweist auf ein Interview Münklers von 2014, wo er dieses Szenario bereits verfochten hatte und riet, mit Russland im Geschäft zu bleiben und die. Die Ukraine sei so etwas wie das einstige Jugoslawien: "Es handelt sich um postimperiale Räume, dieim westeuropäischen Sinn haben ausbilden können." Münkler ist allerdings von seinen Maximalansichten zur Ukraine ein wenig zurückgekommen. Zu Beginn des Krieges sagte er noch laut : "Ukraine wirdmehr sein."Wir hätten es wissen können, notiert Christian Thomas in dernach der Lektüre von Büchern über Putins Russland . "wurde zu einem hoch dekorierten Begriff. Mit dem jedoch bereits 2014 gemachte Erfahrungen ignoriert wurden, beschrieben durch die langjährige Russland-Korrespondentin, die Zugang zum Kreml ebenso wie zu Putin hatte: 'Kalt erwischt, stellten Kanzlerin Merkel und ihr Außenminister Anfang 2014 fest, dass dienun neues Arbeitsprinzip des russischen Präsidenten schien. (…) Manchmal waren die Mitarbeiter im Kanzleramt so wütend, dass sie von '' sprachen. Bemerkenswert, dass daraufhin, 2014, im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt, im Wirtschaftsministerium keine Rückschlüsse gezogen wurden. Jedenfalls grenzt die Begründung, man habe sich in Putin getäuscht oder geirrt, an, wenn man bei Gloger die Stelle aufstöbert: 'Überhaupt sprach er (Putin) die meiste Zeit - Gabriel kam kaum zu Wort.' Trotz der, der Kriege in Georgien, auf der Krim, im Donbass haben Realpolitik und Pazifismus an den Prädestinationen vorgeschossenen Vertrauens festgehalten. Wer sich schlau wähnte, warnte vor einem 'Russland-Bashing'. In, die sich selbst zu den '' zählen, zeigte man sich affin für die von Putin behauptete 'moralische Überlegenheit' einer historischen Mission Russlands.""Entputinisiert die Russen" ist der-Artikel überschrieben, in dem der Schriftstellerdiein ihre Einzelteile zerlegt. Aber Umfragen zufolge glauben 70 bis 80 Prozent der Russen dem Staatsfernsehen, fährt er fort und fragt: Wie lassen sich Löcher in Putins "fast totale" schlagen? "Wäre es nicht möglich, einen europaweit zu empfangenden Sender zu gründen, der den Behauptungen und Bildern des Russischen Staatsfernsehens Tatsachen inklusive Quellen angaben gegenüberstellt?" Die Hoffnung will er nicht aufgeben: "Der hartnäckige, seit Generationen geübteund stalinistischen Terror erzeugt ein Gedächtnis - er prägt sich dem Genom einer Nation ebenso ein wie sein Widerpart, die uralte Tradition der Unterdrückung. Sobald er genügend Anlässe und Gelegenheit hat, wacht der Widerstand wieder auf."enthielten sich, als Russland in deraufgefordert wurde, den Krieg sofort zu beenden. Im mutmaßt der Wirtschaftswissenschaftler Jörg Rocholl: "Viele der 35 Staaten ziehen auch diein Zweifel. So kritisieren afrikanische Länder ihre unzureichende Versorgung mit Impfstoffen gegen Covid-19. Trotz entgegengesetzter Zusagen falle die Besorgung von Vakzinen überwiegend auf Afrika selbst zurück. Andere Staaten wie Pakistan kritisieren den Umgang des demokratischen Lagers mit: Sie sprechen von einer 'Doppelmoral' des Westens und weisen auf die gegenwärtige Hungerkatastrophe im Land hin. Die Bilder vom überstürzten, chaotischen Abzug der westlichen Truppen 2021 sind hier in frische Erinnerung."Spätestens seit Putins Krieg wissen wir, dass man bei denn besser genau hinhört, schreibt Caroline Fetscher imhinter Paywall. Und beiRede zur nächsten Amtszeit vom 16. Mai sollten nach jeder Passage dieklingeln, meint sie: "Als Nato-Mitglied trage Ungarn Sanktionen gegen denmit, solange sie die Nation nicht schädigten, wie etwa ein Öl-Embargo. Orbán sieht 'zehn Jahre Krieg' voraus, durchsetzt von 'wiederholten Wellen an'. Einer dieser Versuche sei Europas 'großes Programm zum', wobei 'derEuropas' wettgemacht werden solle 'durch Migranten aus anderen Zivilisationen'. (...) An die Verschwörungsthese vom 'großen Austausch', in Deutschland teils bei der AfD zu finden, glaubt laut Umfragen inzwischen jeder dritte Erwachsene in den Vereinigten Staaten."