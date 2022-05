Felix Nussbaum - Trostlose Straße, 1938/1939, © Zentrum für verfolgte Künste, Dauerleihgabe durch privaten Leihgeber





Malerei von Verena Loewensberg. Austellungsansicht. Foto: Annik Wetter

Wer wissen will, wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschlandund ein neuer Kanon etabliert wurde, sollte nach Wuppertal-Vohwinkel reisen, ins Rathaus. Dort findet er das "Zentrum für verfolgte Künste" , dass in einer Lese-Ausstellung die "Vierte Große Kunstausstellung Kassel" des Jahresmit der ersten Kasseler Documentavergleicht, erzählt ein höchst interessierter Hans-Joachim Müller in der. Das verbindende Element ist Documenta-Erfinder, der an beiden Veranstaltungen beteiligt war. Doch 1955 interessierte er sich nicht mehr für die Künstler von 1929, stellt Müller fest. ", dass sich die welt- und zukunftsoffenen Documenta-Erfinder kritisch mit der Geschichtslast abmühen und vor europäischem Publikum die. Zumal im Team Überlebende aus den alten Nazi-Kadern wieunddas große Wort führen. Gerade die Entstehung der ersten Documenta zeigt, wie der 'Neubeginn' nicht anders alsausfallen konnte. Das Team Bode wählt den sicheren Weg. Es schließt nicht an 1929 an, sondern geht zurück auf die Zehnerjahre, auf die, die überall, nur eben nicht mehr in Deutschland, zu den gesicherten Museumsbeständen gehört hat. Und mit dem Rückgriff auf Traditionen vor dem Ersten Weltkrieg wird gleichsam dasmitsamt der politisch schwankenden und kulturell hochexplosiven Epoche der Weimarer Zeit."In der berichtet Katrin Gänsler aus, wo 26 Künstler*innen derzeit gemeinsam diebemalen: "Zu den Zielen gehört, die Hafenmauer zum Freiluftmuseum zu verwandeln und Kunst allen zugänglich zu machen. Die Neugierde ist tatsächlich groß, und immer wieder bleiben Fußgänger*innen stehen. Wer im Hafen arbeitet, kann seit Wochen beobachten, wie sich die riesige weiße Mauer langsam verändert. ... 'Das Festival macht sichtbar, dass beninische Künstler Talent haben', sagt Drusille Fagnibo. Gespräche mit Passant*innen seien. Daraus können spätere Kooperationen entstehen, etwa mit Unternehmen, die eine Wandmalerei oder einmöchten. Eltern würde das wiederum zeigen, dass sich Kunst zu einem Berufszweig entwickelt. Mittlerweile gibt es mehrere Schulen, die eine Ausbildung anbieten."





gilt neben Max Bill, Richard Paul Lohse und Camille Graeser als Hauptvertreterin derin der Schweiz. Aber zugleich unterscheidet sie sich deutlich von ihren Kollegen, meint in derAngelika Affentranger-Kirchrath, die im Genfer Museum für moderne und zeitgenössische Kunst vor allemvon Loewensbergs Kunst bewundert: "Die großzügigen Hallen des Museums erlauben es, ganze Serien aus dem Schaffen von Loewensberg panoramaartig zu präsentieren. So entfaltet sich ihr musikalisches Empfinden nochmals anders. Sie spielt ein motivisches Themadurch, sie dekliniert, konjugiert und moduliert ihren Formenschatz in je anderen Farbkonstellationen. Jedes Bild ist eine Einheit für sich und leitet doch zum nächsten der Reihe über. Im Raum mit den lichten Streifenbildern aus den siebziger Jahren möchte man gerne lange verweilen, so wohltuend für Geist und Auge ist seine Ausstrahlung."Weitere Artikel: Michael Bienert besucht für dendas neue-Museum in Berlin. Susanna Petrin berichtet in dervon ihrem Versuch mit NFT "" zu werden.Besprochen werden eine Schau vonim Pavillon der Lübecker Overbeck-Gesellschaft taz ), eine Ausstellung zum Werk des Performance-Künstlersin der Berliner Haubrok Foundation taz ), Installationen der afroamerikanischen Künstlerinim Württembergischen Kunstverein Stuttgart (die "seit Jahrzehnten ungelöste Fragen von Diskriminierung, Identität, Gender" verhandelt, so Georg Imdahl in der FAZ ) und Grafiken vonim Kunstforum Ingelheim