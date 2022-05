Putin lässt die Menschen in der Ukraine ermorden, um eindurchzusetzen. Seine erste Kriegshandlung war sein Geschichtsessay im letzten Juli (unser Resümee ). Dmitri Medwedew assistierte ihm mit einem Brief über Polen (unser Resümee ). Und Außenministersagte neulich: "Dass Präsident Wolodimir Selenski, hat keine Bedeutung. Meiner Meinung nach war." (Unser Resümee .) Nach einem Protest des israelischen Außenministers Yair Lapid legte das russische Außenministerium nun laut mit einer Erklärung nach und wendet sich gegen das Argument, dass Wolodimir Selenski schon wegen seiner jüdischen Herkunft kein Nazi sein könne: "Dies ist nicht nur ein unhaltbares Argument, sondern auch ein. Die Geschichte bietet leider einige tragische Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen. In Polen und anderen osteuropäischen Ländern setzten die Deutschen jüdische Industrielle als Leiter von Ghettos und Judenräten ein, von denen einige fürin Erinnerung geblieben sind." Und weiter: "Die historische Tragik liegt in der Tatsache, dass, wenn während des Zweiten Weltkriegs einige Juden gezwungen wurden, sich an Verbrechen zu beteiligen, Wolodimir Selenski, über seine Herkunft spekulierend, dies ganz bewusst und ganz freiwillig tut. Erund deckt so Neonazis und geistige und blutige Erben der Henker seines Volkes."Mit diesen Bemerkungen im Kopf wird es noch schwerer zu lesen, wie die Autoren (und leider auch Autorinnen) desBriefes die Ukraine zu einemmit Russland drängen wollen. Die Schriftstellerin und brandenburgische Verfassungsrichteringehört zu den Unterzeichnerinnen des Aufrufs. Im Interview mit Jochen Bittner von erklärt sie : "Es ist zu einfach gedacht, dassentscheiden kann, was als Nächstes passiert. Für eine Friedenslösung muss Russland mit im Boot sein, ob uns das gefällt oder nicht. Ohne Russland wird es keinen Frieden geben.... Dazu gehört es auch, die."Auchgehört zu den Unterzeichnern. Er hält im-Gespräch mit Jan Feddersen an der Idee eines "" fest, den er aber nicht näher definieren will: "Ich werde den Teufel tun und jetzt sagen, was der geeignete Kompromiss wäre, weil mir dann zu Recht alle Ukrainerinnen und Ukrainer aufs Dach steigen würden. Aber wir können uns doch vielleicht auf die, dass die Betrachtung einer zivilen, einer zivilisatorischen Dimension der Konfliktaustragung wieder ins Spiel gehört."Wie sollte denn einaussehen, fragt ein interessierter Henryk M. Broder in der: "Ein Kompromiss setzt voraus, dassvertreten. Wie Gewerkschaften und Arbeitgeber bei Tarifverhandlungen. Wenn sie sich dann in der Mitte treffen, können beide Seiten zufrieden sein. Die Situation zwischen Russland und der Ukraine ist eine andere. Von einem Aufeinanderzugehen kann keine Rede sein, wenn die eine Seite sich diezum Ziel gesetzt hat. Wie hätte denn ein Kompromiss zwischen Polen und Deutschland aussehen können, nachdem die Nazis in Polen eingefallen waren? Die Vorstellung, die Überfallenen müssten sich nur ergeben, um den Furor des Aggressors zu beenden, ist reines Wunschdenken. Das Gegenteil ist der Fall. Jedie Opfer, umsodie Täter."Die Autoren desBriefs warnen ja vor allem davor zu glauben, "dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einemliefern". In diesem Satz und vor allem in dem "" kommt für den Slawistenin derdie Infamie des Briefs zum Ausdruck. Denn das "gegebenenfalls" setze voraus, dass das bisher Geschehene "der von den politischen Ethikern definierten Schwelle des Verbrecherischen liegt". "Die zweite Prämisse dieses 'Gegebenenfalls': Wer den eingetretenen, den gegebenen Fall definiert, ist der Stärkere. Wir akzeptieren, unausgesprochen, sein Recht dazu. Politische Ethik kennt dieses Prinzip von alters her, es heißt:. Und wir gestehen dem namentlich nicht genannten Aggressor nicht nur die Definitionsmacht über die Rahmenbedingungen politisch-ethischen Handelns zu, wir setzen zugleich das Apriori, dass er der Stärkere ist."Empört auch die Antwort des Historikersebenfalls in der, der denAutoren auch vorwirft, aufhereinzufallen: "Putin und sein engerer Zirkel setzen auf ein. Sie weichen Regeln der internationalen Politik bewusst auf, damit Russland trotz seiner militärischen, wirtschaftlichen und kulturdiplomatischen Schwäche weiter die Rolle einer Supermacht spielen kann."Es war ein Artikel, den wir nicht wahrgenommen hatten, weil er letzte Woche auf den Wirtschaftsseiten derstand. Wir tragen den Hinweis nach:, seinerzeit Vorsitzender der, die die Bundesregierung berät, erzählt darin, wieund sein damaliger Wirtschaftsministerdie Fusion vonbetrieben, obwohl die Kartellbehörden und die Monopolkommission selbstwaren. Schröder und Müller setzten sie mit einer Ministererlaubnis durch. Ihr Argument war, dass Deutschland in seiner Energieversorgung unabhängiger war, aber das Gegenteil, vor dem die Behörden gewarnt hatten, trat ein, weil sich die deutsche Energiewirtschaft immerverflocht: "Dass heute die Abhängigkeit von Erdgas aus Russland die deutsche Handlungsfreiheit in der jetzigen Krise beschränkt, ist der Energiepolitik dergeschuldet: der Ministererlaubnis für Eon/Ruhrgas, der Förderung von, der Vernachlässigung von Flüssiggas, der Genehmigung für die Übertragung desan Gazprom und einer fahrlässigen Tolerierung des Umgangs von Gazprom mit diesem Speicher."Bisher hat noch kein deutscher Politiker ausgeprochen, was der Labour-Abgeordnetein diesemBeitrag übersagte:Jürgen Kaube kommt in derauf die beleidigte Begründung' für einen Verzicht auf einen Kiew-Besuch wegen derzurück: "Abgesagt wurde kein vereinbarter Staatsbesuch, sondern eine. Die Absage galt erkennbar auch nicht dem Amt, sondern der Person, die sich als Kanzleramtschef wie als Außenminister in den Augen der Ukraine in einem schwer vertretbaren Maß als Russlandfreund betätigte."kann keinen Aggressor stoppen, schreibt, Außenminister der Tschechischen Republik, in derund erinnert an: "Doch nicht nur das. Am Beispiel der Tschechoslowakei kann man sehen, dassauch verzweifelte Dinge tun können. Dazu gehört, sich zweifelhafte Verbündete zu suchen. Die Tschechoslowakei suchte sie im Osten und landete für weitere 40 Jahre unter dem- ein weiterer Grund, alles zu tun, um die Ukrainer vor einem solchen Irrtum zu bewahren. Man muss sie spüren lassen, dass sie, willkommen sind."Weiteres: In derskizziert Gustav Seibtseit dem Siebenjährigen Krieg, als Moral "gegen die angeblich höheren Zwänge der Realpolitik" stand.