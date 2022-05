Franz Schrekers "Schatzjäger". Foto: Monika Rittershaus / Deutsche Oper Berlin

Nach hundert Jahren wurdeOper "Der Schatzgräber" erstmals wieder in Berlin auf die Bühne gebracht, an der Deutschen Oper . Im feiert eine begeisterte Christiane Peitz die Premiere, auch wenn Regisseurvielleicht noch mehr aus dem Drama um Kunst und Leben hätte machen können: "Unerbittlich schlägt das Orchester zu. Auf die letztenfolgt eine mörderische Tutti-Attacke. Der Friede bleibt trügerisch, über den Tod hinaus. Was für eine Oper., erotisch und eruptiv, mit Sehnsuchtsgesängen, einer ruhelosen Harmonik, die sich nicht auflösen will, mit schillernden, den süßen Schmerz auskostenden Dissonanzen. Richard Wagner und Claude Debussy, diese Erz-Kontrahenten, stehen Pate, die unendliche rezitativische Melodie und die." Auch in derkann Judith von Sternburg die Rückkehr des von den Nazis verfemten Schreker nur wärmstens begrüßen In der gibt Peter Uehling zu, dass er es langefand, Stücke aufs Programm zu setzen, die nicht zum erlesenen Opernrepertoire gehörten. Jetzt ist er sich nicht mehr so sicher: "Tatsächlich hat dievon Schrekers Musiktheater gegenüber dem langweiligen Klassizismus von Hofmannsthal und Strauss oder demeines Arnold Schönberg heute etwas Frisches, Subversives. Hier muss nichts bewiesen und kein Staat getragen werden, sei es der einer heilen Theaterwelt oder der Avantgarde., die fast kritiklos wirkende Inklusion aller trivialen und verstiegenen Einfälle, die ein kaum zu lichtendes Dickicht an Bedeutungen oder auch nur Zeichen erzeugt." Weitere Besprechungen in taz undMichael Bartsch berichtet in dervom Festival freier Künste "Nebenan" in Dresden, das fünf Tage langzeigte, die vor 2020 entstanden waren, als eine gewisse Toleranz im Land des Diktators Lukaschenko eine Kulturszene ermöglichte: "Schon der Auftakt, 'Discover Love', des 2005 in Minsk gegründeten und inzwischen verbotenen Belarus Free Theatre relativierte allerdings das Bild einer sich nach 1994 begrenzt frei entwickelnden belarussischen Gesellschaft. Denn schon 2000/2001 erschüttertedas Land. Der zunächst eine Dreiviertelstunde lang rührend erzählten Liebes- und Familiengeschichte liegt ein authentischer Fall zugrunde. Jäh kippt die Erzählung, als der Geliebte und Vaterund grausam hingerichtet wird. Das mittlerweile in Großbritannien arbeitende Theater steht insofern exemplarisch für die in Hellerau zu sehenden Inszenierungen, als es mit wenigen Personen und minimaler Ausstattung auskommt."Besprochen werden außerdemOpers "Der Mordfall Halit Yozgat" in Hannover ( taz ), Jörg Widmanns Oper "Babylon" in Wiesbaden ( FR ) und Christopher Rüpings Bühnenversion vonRoman "Brüste und Eier" am Hamburger Thalia Theater () .