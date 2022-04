For 50 days in a row, Belarusians have been continuing resistance within the Anti-War Movement. Our country didn't become a place where the 🇷🇺 army feels safe. Despite mass repressions in Belarus, people sabotage the regime's work, fight the propaganda, and help to defend 🇺🇦. pic.twitter.com/r3hThP9PYW - Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 13, 2022

Aktualisierung

Bämm:"Ich kann nur spekulieren, warum der #Kanzler auf der Bremse steht.Ich kenne keinen vernünftigen Grund. Mit seinem Handeln #schadet er nicht nur der Lage in der #Ukraine, sondern ganz massiv dem #Ansehen #Deutschland|s in Europa und der Welt"-Chapeau, @ToniHofreiter! #Waffen pic.twitter.com/1XBVdjr8jA - 🇺🇦 🇪🇺🇩🇪🇺🇳🏳️🌈 Frank Sarfeld (@sarfeld) April 13, 2022

Die belarussische Opposition ist nicht untätig.spricht über Sabotageakte aus der belarussischen Bevölkerung:Erstmals in seiner Karriere istGesprächsfaden abgerissen. Er wollte in Kiew seine Solidarität bekunden, sollte aber nicht. Schlimm, findet nicht nur Stefan Reinecke in der: "Dieser Affront ist zudem eine- und eine Art Erpressung Richtung Berlin."Auch Berthold Kohler schimpft in derüber die Brüskierung Steinmeiers: "Desavouiert wurde nicht nur eine Privatperson mit ruhender SPD-Mitgliedschaft, sondern derder Bundesrepublik Deutschland. Und ein Vertreter einer Politik, die bis zu Putins Überfall auf die Ukraineder politischen und wirtschaftlichen Eliten Deutschlands mitgetragen wurde, auch vom früheren Hamburger Bürgermeister und späteren Finanzminister Scholz."Markus Wehner zeichnet ebenfalls in derein sehr kritisches Porträt des Russland-Liebhabers Steinmeier. Er hatte alsden ersten Nord Stream-Deal eingetütet. Schröder bekam es dann hin, Steinmeier als Außenminister in Angela Merkels erster großer Koalition zu installieren. "Der neue Außenminister besuchte schon im Dezember 2005 bei seiner ersten Moskaureise. Einen Termin mitoder Menschenrechtlern hatte er nicht für nötig befunden. Erst als Angela Merkel bei ihrer ersten Russlandreise als Kanzlerin Putin-Kritiker zum Tee in die Deutsche Botschaft in Moskau einlud, nahm auch Steinmeier stets ein Oppositionstreffen in seine Reisen auf." Menschenrechtsfragen, so Wehner, blieben aber weiterhin für Steinmeier "in der Russlandpolitik nachrangig". Steinmeier entwickelte fortan an für seine Russlandpolitik zwei zentrale Konzepte, so Wehner: "" und "Modernisierungspartnerschaft". Steinmeier sorgte auch dafür, dass nach Putins Angriff auf Georgien keine ernstzunehmenden Sanktionen gegen Russland beschlossen wurden, so Wehner. (In derwurde der Begriff "Annäherung durch Verflechtung" übrigens schon im Jahr 2008 geradezu prophetisch kritisiert , der Artikel ist leider nicht signiert,: Autor war, siehe Kommentare.)Aus der langen Reihe der, die zusammen mit Steinmeier an der "Annäherung durch Verflechtung" arbeiteten, greift Wehner den Hamburger Bürgmermeister, dessen Bruder("als Vizechef des Chemiekonzerns BASF mit dem Bau der Ostseepipeline beschäftigt"),und natürlich die Schweriner LokalfürstInnenundheraus. Neue Details zur "", mit der die Landesregierung von Meckelnburg-Vorpommern die "Annäherung durch Verflechtung" beim Nord-Strem-2-Projekt betreiben wolte, bringt Stefan Ludmann beimist darum nicht von Schuld freizusprechen, schreibt Klaus Geiger in der: "Die CDU-Kanzlerin machte sich zwarüber Putin. Aber auch sie verwechselte Außenpolitik mit- und ließ das fest geknüpfte Netz der SPD gewähren, dessen Stränge über das Steinmeier-geführte Außenministerium in die Wirtschaft liefen." Für Geiger ist die deutsche Russlandpolitik der letzten zwanzig Jahre "die größte undin der Geschichte der Bundesrepublik": "Das sind politische Fehler, die verbieten, dass Exponenten dieser Politik anbleiben können.kann nicht bleiben, weil sie eine nützliche Idiotin der Steinmeier-Schröder-Connection war.kann nicht bleiben, weil er über zwanzig Jahre der nützliche Idiot Putins war. Das aktuell mächtigste Mitglied der Putin-Steinmeier-Schröder-Connection ist der außenpolitische Berater von Olaf Scholz,."Andere reden lieber gleich überselbst:Mit einemfür russisches Gas und Öl könne Deutschland die "gravierendsten Fehler" seiner Russland-Politik korrigieren, sagt der ukrainische Botschafterim-Gespräch mit Daniel Brössler. Aber dazu sei Olaf Scholz ja zu zögerlich, zunächst müsse auch der "massive Druck wirtschaftlicher Interessen reduziert" werden, fährt er fort.hätte den Krieg verhindern können, glaubt er: "Wir haben Angela Merkel fast. Es gab ein riesiges Vertrauen in der Überzeugung, dass sie die Dinge besser einschätzen und regeln kann. Niemand warwie sie persönlich und die Deutschen, auch als Vermittler im Normandie-Format. Niemand wusste besser als sie, wie angespannt das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine geblieben ist und dass Putin keine Einigung, sondern die Vernichtung meiner Heimat will. Trotzdem wurde in Berlin noch 2015 für Nord Stream 2 entschieden und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine."Gestern sprach vonan den Ukrainern. Ein "liegt in der Luft", schreibt heute auch der Osteuropa-Historikerin einem Essay : "Der Politikberater Timofei Sergeitsew forderte dazu auf, den Namen der Ukraine nach einer Rückeroberung zu tilgen, die regierungstreue Bevölkerung einer gerechten Bestrafung zuzuführen und eine Generation lang. Der Name und die Person sind hier weniger wichtig, entscheidend ist, wo dieseveröffentlicht wurden: in der staatlichen 'Nachrichtenagentur'. (…) Srebrenica, das wird häufig übersehen, folgte auch einer militärischen Logik, denn es ging damals in Bosnien um eine Verkürzung der Fronten und Rache an einer Stadt, die sich erfolgreich gegen eine feindliche Übernahme gewehrt hatte, wie nach 2014 der ukrainisch gebliebene Teil des Donbass. Wahrscheinlich sind in Mariupolworden wie in der Endphase des serbischen Kriegs gegen das unabhängige Bosnien. Nur wird sich die genaue Zahl der Opfer niemals ermitteln lassen, weil russische Bulldozer die Trümmer der Stadt und die darunter liegenden Kriegsopferwerden. (…) Der Krieg in Bosnien ist zugleich ein Indiz dafür, wie weit moralische Empörung politisch trägt. Die westlichen Staaten wussten über die Massaker Bescheid, gingen jedoch - von diplomatischen Protesten abgesehen - erst Jahre später militärisch dagegen vor."