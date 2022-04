Size does matter: Sean Bakers "Red Rocket" leuchtet von 16mm-Material.

Ein neuer Klassiker des fantastischen Kinos: "The Innocents" von Eskil Vogt

Bei"Red Rocket", eine Tragikomödie über einen, der sein Leben in den Griff kriegen muss, zeigt sich-Kritiker Daniel Kothenschulte mal wieder, was für ein Schatz der US-Independentfilm ist, gerade wenn er aufs Außenseitertum blickt. "Angesiedelt während des Trump-Wahlkampfs 2016 spielt 'Red Rocket' in einem. ... Es sind die weiblichen Nebenfiguren, die zu den komplexesten Charakteren aufsteigen - und dem Film die Liebenswürdigkeit geben, die er der Hauptfigur verweigert. Baker arbeitet mit Laiendarstellerinnen und Neuentdeckungen wie die Meister des italienischen Neorealismus." Nicht zu vergessen "sind die leuchtenden Pigmente von, das Baker mit einer Cinemascopeoptik zu echtem Breitformat ausbelichtet hat. Eine trügerische Weite, betörend in ihren." Baker hat sich "wie kein Zweiter auf die Seite desund der gesellschaftlichen Randgestalten geschlagen", schreibt Jens Balkenborg im. Der Filmemacher erzählt "in seinen Independent-Werken eine US-Parallelwelt, voller Humor und Bodenständigkeit, ohne dabei verstörend, didaktisch, warnend oder (im male gaze Sinne) ausbeuterisch zu sein", schwärmt Jenni Zylka in der: So ist dieser Film "kein frauen- und auch kein männerfeindlicher Film. Sondern vor allem ein."Eine Gruppe Kinder entdeckt: Was anfangs wie ein Familiendrama mit Knatsch unter Geschwistern beginnt, wird rasch eine mulmige Angelegenheit:Arthouse-Horrorfilm "The Innocents" verstört die Kritik im positiven Sinn. "Kinder sind unschuldige Wesen - diese Gewissheit ist so stark, man kann sie immer wieder aufs Neue", staunt Olga Baruk im. "Eine mit blutigen Schockeffekten gespickte Coming-of-Age-Geschichte" sieht Andreas Busche vom. "Die Erwachsenen sind in 'The Innocents' nicht der Feind, sie stehen im Alltag der Kinder sogar außen vor." Sie "müssen ihre moralischen Konflikte unter sich austragen,erkennen. Das kluge Drehbuch macht diesen Konflikt in ihren wechselnden Koalitionen sichtbar."Der norwegische Regisseur und Drehbuchautor interessiere sich "für die, die weit über das Erträgliche hinausgehen", schreibt Valerie Dirk im. "Was mit einem Auge schelmisch in Richtung der allgegenwärtigen Superheldenfilme schielt, ist inszeniert wie eine realistische Milieustudie. Ähnlich wie Celine Sciamma in 'Tomboy' gelingt es Regisseur Vogt, die zwischen Anspannung und Ausgelassenheit schwankende Sommerferienstimmung sinnlich erfahrbar zu machen." Vogt "lässt dashervortreten, das im Handeln dieser Kinder liegt", merkt Peter Körte in derdazu an. "Es wirkt ziemlich lange nach."Tim Caspar Boehme sieht den jungen Darstellern "einfach gebannt" zu, "selbst wenn man manchmal wegschauen möchte". Und-Kritiker Daniel Kothenschulte legt sich fest: "Es ist nicht zu hoch gegriffen, diesen ungewöhnlichen Film unter dieeinzureihen."Besprochen werden"Lingui" ( SZ ),"Alles ist gutgegangen" ( taz Welt ), die-Serie "Pachinko" ( FAZ ),Dokumentarfilm "Belina - Music For Peace" über die jüdische Folksängerin taz ), die zweite Staffel von "Euphoria" ( ZeitOnline ),Bildungssystemkomödie "Eingeschlossene Gesellschaft" ( Tsp ),Dokumentarfilm "Vier Sterne plus" über' Vorschläge für das Freitag ),"Aheds Knie" ( NZZ ) undActionfilm "The Contractor" ( Perlentaucher ). Außerdem verrät uns die, welche Filme sich diese Woche lohnen und welche nicht.