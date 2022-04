=====

Der stellvertretende Chefredakteur der kündigt im Interview mitan, die letzte unabhängige Zeitung, die in Russland ihren Betrieb einstellen musste, alsmit 33 Mitarbeitern in Litauen weiterführen zu wollen: "Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob mediale Berichterstattung aus dem Auslandder Bevölkerung erreicht. Das kann über. Das größte Problem aus meiner Sicht ist nicht, dass die meisten Menschen in Russland keine unabhängigen ausländischen Nachrichten empfangen oder lesen wollen. Sondern, dass die meisten sie. Sie sind zufrieden mit dem, was sie in Russland bekommen und was eine nationale Erzählung bestätigt... Meine Hypothese lautet, dass die meisten Russinnen und Russen wissen, dass die Staatspropaganda lügt. Sie glauben aber, dass die dastut. So können sich die Menschen weiter gut fühlen. Die russische Staatspropaganda sagt: Wir sind das Volk, das die Nazis besiegt hat, deshalb können wir als Nation gar keine bösen Dinge tun. Und deshalb können es auch keine Russen sein, die heute Kriegsverbrechen in der Ukraine begehen. Das Problem scheint mir nicht so sehr zu sein, korrekte Informationen nach Russland hinein zu berichten, sondernin Russland zum Platzen zu bringen. Das wäre schmerzvoll für Russen. Selbstverständlich nicht annähernd so schmerzvoll, wie der Krieg für die Ukrainer ist."30.000 Russen haben seit Ausbruch des Krieges Zufluchtgesucht, wo sie visumfrei einreisen können, nicht verfolgt oder eingezogen werden und für wenig Geld ein vergleichsweise gutes Leben führen können. Für dietut sich Kerstin Holm in derum, wo viele mit den Gästen ebenso unglücklich sind wie mit ihrer eigenen prorussischen Regierung: "So sammeln sich seit dem Beginn des Ukrainekrieges hier besonders politisch aktive Emigranten, oppositionelle Aktivisten, Künstler, Journalisten. Doch es kämen ebenso Putin-Unterstützer und Chauvinisten, die Georgien mit seinem kulturellen Kolorit als exotisches Gouvernement ansehen, ereifert sich, die alle Russen in Kollektivhaftung nimmt für die Schande des Putin-Regimes, wie sie es nennt, das, Umfragen zufolge, von siebzig Prozent der Bevölkerung unterstützt werde. Daher befürwortet sie derzeit einen Pauschalboykott russischer Kultur. Denn Künstler hätten eine besonderein ihrem Land, und die kritischen Stimmen eines Vladimir Sorokin, Michail Schischkin, Viktor Jerofejew, Boris Akunin - die obendrein selbst im Westen lebten - seien einfach zu wenige, ihre Stimmen zu schwach und zu wirkungslos."Taktisches Wählen gehört in Frankreich zur " schreibt Matthieu Praun in der: "In Frankreich stimmt man traditionell im ersten Wahlgangund im zweitenjemanden. Das wird nächste Woche nicht anders sein, wenn Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen antritt und damit der zweite Wahlgang von 2017 wiederholt wird. Der Zeichner, Autor und Regisseur, unter anderem bekannt für die Comicreihe 'Le Chat du Rabbin', brachte seinen Frust darüber noch am Wahlabend in einem Selbstporträt zum Ausdruck. 'Seit ich wählen kann,', legt er sich in einer Sprechblase selbst in den Mund." Wie lange das noch gut gehen wird? "Was Le Pen bislang von einem Sieg abgehalten hat, ist die große Erzählung eines, einer. Mit jeder Wahl aber steigt die Gefahr, dass diese Erzählung abstumpft."Dermöchte dezidiert nicht auf den Plan der britischen Innenministerin Priti Patel anspringen auszufliegen. Das Land, das zu den 25 ärmsten der Welt gehört, bekommt dafür von Britannien, eines der zehn reichsten der Welt, 120 Millionen Pfund Entwicklungshilfe extra: "Es ist längst nicht klar, ob dieses jüngste Beispiel für Patelstatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, geschweige denn, ob dies in großem Umfang geschieht - oder wirksam ist. Die Bedeutung der Ankündigung vom Donnerstag lag sowohl in ihremals auch in ihrem kaltherzigen Inhalt. Boris Johnson wird von seiner Unpopularität getroffen, in die ihn seine Gesetzesverstöße während der Pandemie gerissen haben. Seiner Partei drohen bei den Kommunalwahlen in drei Wochen schwere Verluste. Die Chancen für ein Vertrauensvotum gegen ihn steigen wieder. Für den Premierminister ist eine schlagzeilenträchtige Initiative zur Bekämpfung der Einwanderungfür die Medien und eine Chance, seine einwanderungsfeindlichen Wähler vor den Kommunalwahlen zu mobilisieren."