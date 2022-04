==============

Und so fing alles an: Manfred Kriener erzählt in derdie Geschichte von "" und zeigt, dass es für Deutschland in den Gasgeschäftengab. Den Startschuss feuerte Willy Brandt ab: "Am 1. Februar 1970 unterschreiben in der Essener Nobeladresse Kaiserhof die Manager von Mannesmann, Ruhrgas AG und Deutscher Bank mit ihren sowjetischen Verhandlungspartnern den Vertrag zu einem. Mannesmann liefert den Sowjets Großröhren, die für eine 2.000 Kilometer lange Pipeline reichen. Die Deutsche Bank schießt einen günstig taxierten Kredit von 1,2 Milliarden Mark vor, damit die Käufer die Ware bezahlen können. Im Gegenzug liefert die Sowjetunion zwanzig Jahre lang bis zu 3 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr. Die Ruhrgas AG verteilt und verkauft alles. Für die Beteiligten ist es eine Win-win-win-win-Situation."In dieser Logik bedeutete dereben keinen Bruch, sondern eine Intensivierung bereits vorher bestehender herzlicher Beziehungen.verweist in einem-Essay ebenfalls auf Kontinuität: "Wie jeder Sowjetdiktator in ähnlicher Lage vor ihm (Chruschtschow beim Ungarn-Aufstand, Breschnew beim Prager Frühling) konnte Putin sich den Kiewer Maidan-Aufstand nicht anders als, vom CIA gesteuerte Aktion vorstellen, jedenfalls nicht alseiner gebrannten Bevölkerung gegen jede Form der Fremdbestimmung. Im Weltbild des KGB-Obristen hatte der Wille zur Freiheit keinen Platz. In diesem Weltbild dreht alles sich nur um." Für Grünbein kann nur antitotalitäres Denken erfassen, was heute geschieht: "Derwar die Ursünde des zwanzigsten Jahrhunderts." Grünbeins Essay kulminiert in den Sätzen: "Der Russofaschismus hat sein böses Haupt erhoben. Putin istgeschlüpft."Auch staunt im Gespräch mit Andreas Fanizadeh in derüber die Deutschen und ihreVon Frankreich aus gesehen, sei das nie zu verstehen gewesen. War es der immer fettere Geldbeutel, der die Sicht auf Putins Verbrechen versperrte? ". Das hatten ja weder die deutsche Politik, Gerhard Schröder oder Angela Merkel, noch Wirtschaft, Mehrheitsgesellschaft und Medien wirklich in Frage gestellt. Es wäre von daher falsch, die Fehler allein der deutschenin die Schuhe zu schieben.war den Deutschen mehrheitlich wichtiger als." Ebenfalls in dereinen Regimewwechsel in Moskau als einzigen Weg zum Frieden: " Dieser muss zugleich den Übergang in eineeinleiten.""Ein gutes Kriegsende ist nicht zwingend ein schnelles Ende", schreibt die Konfliktforscherinin der, "sondern eines, das eineherbeiführt. Wo Konflikte hastig beendet werden, werden sie nicht aufgelöst, sondern eingefroren - und kommen immer wieder. Der heutige Krieg etwa ist ein Nachfahre des, als Russland nach der Krim und dem Donbass griff."In welche surrealistischen Szenen diegetrieben wird, erzählt Nils Markwardt bei. Es reicht einhochzuhalten. Viele solche Szenen wurden festgehalten: "Im 250 Kilometer von Moskau gelegenen Iwanowo wurde schließlich ein Mann festgenommen, der ein Papier hochhielt, auf dem untereinanderzu sehen waren, ebenfalls ein mutmaßlicher Platzhalter für die russische Formel 'Nein zum Krieg'. Laut Informationen deswurde der Mann später zu einer Strafe von 50.000 Rubel - aktuell etwa 550 Euro - verurteilt."Peter Burghardt fordert in derdie Aufarbeitung der engen Putin-Connections um den ehemaligen Stasi-Agentenin Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpäsidentinentblödet sich inzwischen nicht zu sagen, "die Unterstützung für Nord Stream 2 und die Einrichtung der Klimastiftung sei '' falsch gewesen." Bis ins Jahr 22 wurde Nord Stream 2 in ihrer Regierung eifrigst vorangetrieben.Oligarchhätte den Krieg gern beendet, der ihm wirtschaftlich ein kleines bisschen schadet und ist tatsächlich zu Putin gejettet, der ihn als Vermittler akzeptierte, erzählt Max Seddon in der stets wohl informierten. "In den letzten Monaten ist er zwischen Moskau, Israel und der Türkei hin und her geflogen, um bei den Gesprächen zu vermitteln, und ist sogar mindestens zweimal nach Kiew gereist, um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu treffen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Er überlebte auch einewährend der Verhandlungen, die dazu führte, dass er mehrere Stunden lang sein Augenlicht vollständig verlor." Seddons Artikel endet pessimistisch, Putin zeige keine Anzeichen, den Krieg beenden zu wollen, hätten Abramowitsch nahe stehende Quellen gesagt.Außerdem: Ein-Team berichtet über mutmaßliche russischein der Nähe von Kiew - 13 Tote, offenbar fast alles Zivilisten. Der zitiert einen Unesco-Bericht, wonach 53 ukrainischeim Krieg beschädigt oder zerstört wurden.Gibt es noch eine Hoffnung für die? In Marseille zeigt der "" auf Kommunalebene, dass eine Zusammenarbeit zwischen linken Parteien, die sich sonst hassen, möglich ist. Aber die Lage ist kompliziert, schreibt Sabine Seifert in der: "Marseille ist einein einer. Etwa 25 Prozent seiner Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit liegt mit 11 Prozent höher als im Landesdurchschnitt, in den armen Stadtteilen im Norden der Stadt geht sie teilweise rauf bis zu 40 Prozent. Hier sitzen die Jugendlichen als Späher an den Zugängen der Cités und regeln den Drogenverkehr. Sie geraten manchmal zwischen die Fronten der rivalisierenden Banden, allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres hat esgegeben."Außerdem: In der erzählt Erich Rathfelder die Geschichte der Kriege im, die vor dreißig Jahren anfingen - dieweckt bei Bürgern Sarajewos heute Erinnerungen. In dermacht sich Wolfgang Thierse Gedanken um die