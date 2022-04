:



Dans l'enfer de #Boutcha ! Avec @stef_guillemot, nous nous sommes rendus dans cette ville de la banlieue de #Kiev où plus de 300 corps de civils tués ont déjà été retrouvés. Des images insoutenables. "Un crime de guerre" selon l'#Ukraine @infofrance2 #France2 pic.twitter.com/6ECWUyYN1K - Arnaud Comte (@arnaudcomte) April 3, 2022





Die- Leichen am Wegesrand, offenbar von den abziehenden Russen ermordet - haben selbst in diesem Krieg eine neue Qualität, schreibt Dominic Johnson in der: "Nicht jeder Massenmord ist ein, und man wird darüber diskutieren können und müssen, ob das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine wirklich dieser Charakterisierung entspricht oder doch 'nur' ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Aber der Vorwurf steht im Raum. Die Ukraine sieht sich jetzt bestätigt in ihrer Wahrnehmung, dass sie gegen Russlandkämpft. "Konrad Schuller, der in Kiew ist, und Reinhard Veser tragen für diedie Informationen über diezusammen: "Bewohner von Butscha bekräftigten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Toten auf den Straßen von russischen Soldaten erschossen worden seien. Diese Angaben decken sich auch mit den Berichten, dieschon sammeln, seit die russischen Truppen die Vororte Kiews Anfang März eingenommen haben."Sehr gut zusammengefasst sind die Ereignisse in dieser Reportage des französischen FernsehensEinin der Ukraine wäre einer Niederlage Europas, warnt, Elder Statesman der Grünen, der mit seiner Frau Marieluise Beck in Kiew war, in der: "Keine europäische Regierung sollte die Ukraine zu einer faktischen Kapitulation nötigen. Das wäre das Ende der europäischen Sicherheit und ein. Putin hat seit dem Krieg gegen Georgien 2008 eine Grenzüberschreitung nach der anderen begangen. Diesmal muss er an der Ukraine und am Widerstand des Westens scheitern."Wie sich dieanfühlt, erklärt ganz unverhohlen, ein Berater Putins und Erfinder der Putin-Doktrin von der "konstruktiven Zerstörung" im Gespräch mit Bruno Maçães vom: "Ich weiß nicht, wie dieser Krieg ausgehen wird, aber ich denke, er wird so oder einezur Folge haben. Hoffentlich wird am Ende noch etwas übrig bleiben, das Ukraine heißt. Aber Russland kann es sich, wir brauchen eine Art Sieg. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir den Krieg verlieren, dann besteht meiner Meinung nach durchaus die. Dieser Krieg ist eine Art Stellvertreterkrieg zwischen- wobei Russland, wie in der Geschichte, die Speerspitze des 'Rests' ist - um eine zukünftige Weltordnung. Für die russische Elite steht sehr viel auf dem Spiel - für sie ist es ein existenzieller Krieg." Karaganow sieht eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass es zu einerzwischen der Nato und Russland kommt. Dennach Artikel 5 hält er für wertlos - die Nato-Länder hätten zu viel Angst vor Putins Atomraketen.Könnte es sein, dass es für dieein bisschen ungemütlich wird? Die Frage, wie die gesamte politische Klasse das Land in dietreiben konnte, steht im Raum - bis hin zu denim Land, die der Gazprom gehören und heute verdächtig leer stehen (der aktuellehat hierzu recherchiert). Jan Fleischhauer fordert in seiner-Kolumne einenim Bundestag. Zu klären wäre, welche Personen in Deutschland das Land an diesen Abgrund getrieben haben: "Jeder Untersuchungsausschuss strebt einem Höhepunkt zu. Wenn es einen Architekten der deutschen Russlandpolitik gibt, dann den heutigen Bundespräsidenten. Es war, der erst als Kanzleramtschef unter Schröder und dann als zweimaliger Außenminister unter Angela Merkel die Abhängigkeit von russischer Energie alsverstand und vorantrieb."Der ukrainische Botschafterhatte schon ein Versöhnungskonzert im Schloss Bellevue abgesagt, nun kritisiert ersehr scharf im Gespräch mit Claudia von Salzen und Georg Ismar im: "Steinmeier weiß genau, wie wir Ukrainer ticken und wie sensibel das Thema ist. Aus Putins Sicht gibt es, keine Sprache, keine Kultur, und daher auch keinen Staat. Steinmeier scheint den Gedanken zu teilen, dass die Ukrainersind. Das Konzert war aus meiner Sicht ein klares Signal Richtung Moskau, vielleicht sogar, um Putin zu zeigen: Ich halte hier die Stellung."Außerdem:-Redakteur Stefan Reinecke plädiert in einer Antwort auf, der einen Regime-Wechsel in Russland fordert (mehr hier ), dafür, weiter mit Putin zu reden. Der SZ-Feuilletonismus rotiert in Höchstgeschwindigkeit. "Wenn auch der letzte McDonalds geschlossen ist, werden wir wissen, was Globalisierung war: Beginnt jetzt," fragt Jörg Häntzschel im Feuilletonaufmacher.Die zweitdeprimierendste Meldung des Tages ist die vom großen Wahlsiegin Ungarn. Im Liveticker der heißt es : "Vom Ausmaß der Niederlage bei der Ungarn-Wahl schockiert, zeigte sich Herausforderer. Der Spitzenkandidat des erstmals bei dieser Wahl angetretenen Oppositionsbündnisses 'Ungarn in Einheit' stellte sich seinen Anhängern. 'Unter ungleichen Bedingungen, mit zusammengebundenen Beinen, mit einer Lanze im Rücken sind wir in diesen Kampf gegangen', erklärte er das Unfassbare. 'Doch wir haben nicht gewonnen.' Dem Auftritt Marki-Zays assistierte kein einziger der Vorsitzenden der. Stattdessen reihte der parteilose Konservative und bekennende Katholik seine Frau und sieben Kinder hinter sich auf. "Am Sonntag findet indie erste runde der Präsidentschaftswahlen statt. Der Sieggilt nicht mehr als ganz so ausgemacht wie vor kurzem noch vermutet -die Rechtspopulistin, die Wladimir Putin auch jetzt noch ausdrücklich als Gesprächspartner sieht (mehr hier), holt auf. Yascha Mounk trägt in einem Twitter-Thread einige Faktoren zusammen, die Macrons Sieg in der entscheidenden zweiten Runde unsicherer erscheinen lassen - einer davon: "2017 hielten sich viele'die Nase zu' und stimmten für Macron. Seitdem ist er (zusammen mit der öffentlichen Meinung) in kulturellen Fragen nach rechts gerückt. Dersitzt bei den Linken jetzt viel tiefer. Werden linke Wähler zu Hause bleiben?"